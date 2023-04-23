Ситуация по кори и краснухе в Кыргызстане остается напряженной

08:47 25.04.2023

Отмечается рост заболеваемости среди тех, кто отказался от профилактических прививок.

БИШКЕК, 25 апр - Sputnik. Ситуация по кори и краснухе в Кыргызстане остается напряженной, сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

С января выявили уже 178 случаев заболевания, тогда как в начале апреля сообщалось о 47.

По словам Ишенапысовой, рост заболеваемости наблюдается не только в Кыргызстане, но и в России, Турции, Узбекистане, Таджикистане и других странах. Ранее Минздрав отмечал, что заболеваемость растет среди тех, кто отказался от профилактических прививок.

Корь - высокозаразное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Специального лечения от кори нет, единственный способ защиты - вакцинация.