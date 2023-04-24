Президент Белочка (Тихановская) учредила суд над Лукашенко и анонсировала "сеть подпольных ячеек" в оккупированной Беларуси

09:22 25.04.2023

Тихановская готовит трибунал для Лукашенко



На конференции белорусских эмигрантов озвучены планы борьбы с действующей властью

Дмитрий Тараторин

24 апр. 23

Светлана Тихановская участвовала в конференции белорусов мира, собравшихся в Вильнюсе.

В Вильнюсе накануне завершилась ІІ конференция белорусов мира, которую инициировала Светлана Тихановская. На встрече обнародованы планы лидеров оппозиции. Среди них – подготовка суда над Александром Лукашенко и его соратниками, а также создание в Белоруссии подпольных ячеек. Между тем даже по вопросу возможности переговоров с властью об освобождении заключенных в оппозиции нет единого мнения.

Во II конференции белорусов мира, проходившей 22–23 апреля в Вильнюсе, участвовали представители диаспоры из разных стран, члены оппозиционных организаций, покинувших родину по политическим мотивам. Инициатором мероприятия была Светлана Тихановская. И в обращении к участникам она обозначила то, как понимает их роль.



"На нас большая ответственность, потому что сейчас мы – голос 9 млн белорусов. Белорусов, которые каждый день живут в страхе за свои жизни, так как репрессии в Беларуси продолжаются", – заявила Тихановская. И продолжила: "Мы – народ страны, которая нам не принадлежит. Мы боролись за то, чтобы белорусов и режим разделяли, и у нас есть успехи. Но сейчас перед нами еще больший вызов".



Офис Тихановской, Объединенный переходный кабинет и Координационный совет были названы ею структурами, которые "усиливают политическую субъектность белорусов". Тихановская признала, что, несмотря ее претензии представлять весь народ, реально она может говорить лишь от лица диаспоры, которая все больше отрывается от белорусов, оставшихся на родине.



"Многие проекты, медиа, инициативы постепенно становятся все более направленными на обсуждение и решение наших местных проблем, из-за чего увеличивается это расстояние. Но в Беларуси все так же много людей, которые желают перемен. Но считают ли эти люди, что мы с вами представляем их интересы? Наша с вами работа – ответить на этот вопрос", – отметила Тихановская.



Одной из важнейших проблем остается вопрос о судьбе заключенных, осужденных за оппозиционную деятельность. Один из подходов к ее решению, по мнению Тихановской, – создать угрозу для представителей власти. "Мы еще далеки от начала трибунала в Беларуси над Лукашенко и представителями его режима. Но мы готовим для этого почву уже сегодня. Ведь силовики, судьи, прокуроры, чиновники у власти должны чувствовать, что их действия будут иметь последствия", – заявила лидер оппозиции.



В кулуарах конференции, комментируя ситуацию интернет-порталу "Зеркало", Тихановская признала, что нет единого решения относительно того, как и чем помочь заключенным. "Хотелось бы выработать единый подход к вопросу о том, вести переговоры или нет, можно ли говорить об ослаблении санкционного давления, если будет выпущена только часть людей. В этом смысле есть разногласия даже у родственников политзаключенных: есть группы, которые выступают за то, чтобы вызволять сейчас любой ценой, а есть родственники, которые говорят: "Нет, ни в коем случае, пока не остановятся репрессии и не произойдут перемены в Беларуси", – отметила Тихановская.



Представительница Объединенного переходного кабинета по социальным вопросам Ольга Горбунова также в своем выступлении показала сложность проблемы. "Люди в Беларуси находятся в постоянном страхе, они не сообщают ни СМИ, ни блогерам, ни правозащитникам фамилии своих близких, которых задержали. Они опасаются, что их могут лишить последней надежды на выход из мест лишения свободы, на переквалификацию статьи, на возможность уйти на домашнюю "химию", – отметила Горбунова. Она рассказала, что семьи заключенных нередко отказываются от финансовой помощи, даже если в ней нуждаются, поскольку опасаются общаться с незнакомыми людьми, которые выходят на них от имени оппозиции.



Ее соратник по Объединенному кабинету Павел Латушко считает, что мало "быть источником веры в будущее" и искать пути помощи заключенным, надо активизировать борьбу внутри страны. "Без действий внутри, без подготовки этих действий достичь изменений невозможно. Мы понимаем, что нам необходимо готовить подпольное движение. И здесь мы должны помогать и вырабатывать стратегию вместе с такими инициативами, как Bypol, "Киберпартизаны", – заявил Латушко.



В первый день работы конференции в Белоруссии завершилось командно-штабное учение сил территориальной обороны в Новогрудском и Кореличском районах. Ими, в частности, отрабатывалась методика борьбы с диверсантами и незаконными вооруженными формированиями. В учениях был также задействован отряд народного ополчения, сформированный в Кошелевском сельсовете Новогрудского района.



Ополчение создано по инициативе Лукашенко, который так объяснял его задачи: "Каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого".



Уязвимость аргументации оппозиционеров, настаивающих на том, что именно они подлинные представители народа, в частности, очевидна на этом примере. "Оккупационный режим" не станет раздавать оружие гражданским лицам. Создание ополчения, с одной стороны, и боевых подразделений оппозиции, с другой, – свидетельство углубляющегося раскола общества.