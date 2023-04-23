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Кыргызская оппозиция льет воду на мельницу Таджикистана - Канат Кожоев
09:29 25.04.2023

19 апреля 2023 - Канат Кожоев

Самая болевая точка у Кыргызстана вчера и сегодня – кыргызско-таджикская граница. Где никак не удается добиться спокойствия и стабильности. То и дело вспыхивающие пограничные конфликты с человеческими жертвами давным-давно кричат о необходимости раз и навсегда провести демаркацию границ, разобраться со всеми спорными участками и решить все нерешенные вопросы.

Этим, собственно говоря, наше правительство вплотную и занимается в последнее время.

На днях президент Садыр Жапаров рассказал, как идет решение приграничного кыргызско-таджикского вопроса: "Уже есть сдвиги, но работа продвигается очень медленно".

В конце декабря прошлого года, напомним, Жапаров объявил о намерении завершить уточнение границы к маю 2023-го. Май уже на носу, однако, судя по всему, пока решение по границам откладывается на неопределенный срок.

Еще раньше, на народном курултае в Бишкеке, речь шла о том, что Кыргызстан и Таджикистан уже достигли предварительной договоренности по границе и в ходе визита таджикской делегации в Кыргызстан будут подписаны все необходимые документы.

В свою очередь глава таджикского МИДа в интервью журналистам два месяца назад сообщил, что за полтора года стороны выполнили проектное описание линии госграницы протяженностью 102 километра, и в целом общая согласованная линия общей границы наших стран сейчас составляет 626 километров.

Казалось бы – дело за немногим, и судьбоносный вопрос кыргызско-таджикской границы вот-вот будет решен. В чем же причина промедления?

Процесс, идущий на нормальной скорости, вдруг застопорился, заговорили о документах 1924 года, согласно которым надо устанавливать границы, что, по мнению Садыра Жапарова, совершенно неприемлемо...

Совсем недавно руководство Кыргызстана подписало поистине историческое соглашение с Узбекистаном, обретя в его лице друга и союзника, открытого к всестороннему сотрудничеству. Этот путь тоже не был легким. Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов очень высоко оценил это событие – "особенно там, где долгие голы возникали, казалось бы, неустранимые претензии, противоречия, амбиции, непонимание".

"Хочу выразить особую благодарность моему уважаемому коллеге Садыру, - говорил тогда президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. – Если бы не его политическая воля, мы бы не достигли сегодняшнего результата. Мы могли бы, как и раньше, говорить, что решим эти проблемы, но завтра или послезавтра. Завтра длилось 30 лет, а проблемы не были решены"…

Какой ценой президент Кыргызской Республики добился того, что теперь гражданам двух братских стран не понадобятся загранпаспорта для пересечения границы, что налаживаются взаимовыгодные связи между кыргызскими и узбекскими предприятиями? В том числе и жесткими мерами, принятыми в отношении оппозиционеров, проходящих сейчас обвиняемыми по так называемому "кемпир-абадскому делу".

На заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев попросил депутатов впредь не упоминать Кемпир-Абад, если речь идет об активистах, обвиняемых в подготовке к массовым беспорядкам: "Нас слушает общественность, и будет лучше, если четко указывать дела по вышеназванным гражданам".

Общественность слушает не только отечественная, кыргызстанская, зачастую неправильно или не совсем правильно понимая суть дела. Внимательно следит за событиями, происходящими в нашей стране, и вся мировая общественность. И в Таджикистане, само собой, отслеживают все, что происходит у нас, - особенно на фоне решающихся вопросов по границе.

Осеннее обсуждение вопроса о Кемпир-Абаде (сопровождавшееся протестными выступлениями активистов и оппозиционных политиков), кстати, совпало с обсуждением скандального сюжета, снятого "Азаттыком" про последний конфликт на кыргызско-таджикской границе. Тот самый сюжет, который возмутил большую часть кыргызстанцев своей однобокостью и представлением Кыргызстана как агрессора, первым напавшим на Таджикистан.

"Азаттык" после этого, напомним, по решению Минкульта был заблокирован за вброс информации, которая "нагнетает обстановку в обществе, вызывает ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан".

Стоит ли после этого удивляться тому, как медленно, со крипом решаются насущные вопросы по делимитации и демаркации границ, если каждое такое решение идет параллельно с угрозой массовых беспорядков, открытыми или завуалированными призывами к межнациональной вражде и всеобщей оппозиционной истерией?

Источник - Вечерний Бишкек
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