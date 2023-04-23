Казахстан отменил военный парад на 9 Мая. Ввиду "экономии средств"

09:48 25.04.2023

Министерство обороны Казахстана 24 апреля объявило, что военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая), проводиться не будет в связи с экономией средств.



"Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", - сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.



При этом там отметили, что к предстоящим праздникам спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих.



Также организована работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации.



"Более подробная информация о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая будет опубликована на сайте Министерства в ближайшее время", - уточнили в Минобороны.



Военный парад ко Дню Победы и Дню защитника Отечества в Казахстане не проводили и в 2022 году. Минобороны страны объяснило решение аналогично: стремлением к экономии бюджетных средств. Последний раз военный парад на 7 мая в Казахстане проводился в 2018 году, на 9 мая - в 2019-м. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.