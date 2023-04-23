Узбекистан резко нарастил импорт газа на фоне падения его добычи

10:07 25.04.2023

В марте Узбекистане импортировал газ на 151,2 млн долларов, что составляет больше половины импорта этого сырья за весь прошлый год. Показатель резко вырос на фоне падения добычи газа внутри страны. Увеличились также поставки угля, нефти и нефтепродуктов.



В первом квартале 2023 года Узбекистан резко нарастил импорт газа, угля, нефти и нефтепродуктов, следует из данных Агентства статистики при президенте.



Всего за три месяца было импортировано газа на 152,9 млн долларов США, однако почти весь объем поставок пришелся на март - 151,2 млн долларов. В стоимостном (не физическом) выражении это в 2,6 раза больше, чем в январе-марте 2022 года, а также чуть больше половины импорта этого сырья за весь прошлый год (281,9 млн долларов).



Экспорт газа в январе составил 3,7 млн долларов, в феврале - 3,7 млн долларов, в марте - 20,4 млн долларов. При этом, по данным китайской таможенной статистики, Узбекистан не экспортировал газ в Китай. Скорее всего, поставки топлива осуществлялись в соседние страны, в том числе Кыргызстан.



За январь-март Узбекистан импортировал угля на 45,2 млн долларов (в январе - 13,2 млн, в феврале - 16 млн, в марте - 16 млн), что на 61,7% больше, чем в первом квартале прошлого года.



Поставки нефти и нефтепродуктов выросли на 43,3% - до 510 млн долларов (в январе - 135,1 млн, в феврале - 152,5 млн, в марте - 222,4 млн).



В январе Агентство статистики не публиковало данные по импорту и экспорту электричества. В феврале-марте Узбекистан импортировал электрический ток на 34,4 млн долларов и экспортировал его на 18,9 млн долларов.



Таким образом, Узбекистан потратил на импорт указанных энергоресурсов 742,5 млн долларов, что почти в 2 раза больше, чем за первый квартала прошлого года.



Рост импорта газа, электричества и угля происходит на фоне падения их внутреннего производства. Как мы сообщали ранее, за первый квартал добыча газа в стране упала на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте сокращение составило 12,9%. Объем производства электроэнергии за три месяца снизился на 5%. Выработка теплоэнергии и угля также упала.