 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Politico: ЕС решил тайно переманить четырех союзников России и Китая к себе (в том числе Казахстан)
10:17 25.04.2023

Евросоюз решил "перехватить" четырех союзников России и Китая
ЕС намерен переманить на свою сторону некоторых союзников Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР), пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный доклад Евросоюза.

По информации издания, чиновники Европейского союза распространили секретный доклад с детальным описанием несколько индивидуальных планов по возвращению - или удержанию - четырех ключевых "приоритетных стран". "Эти страны: Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан", – говорится в статье.

Каждое из перечисленных государств представляет те регионы мира, в которых западные страны конкурируют за влияние с Москвой и Пекином, поделился подробностями автор публикации. Богатые ресурсами Бразилия и Чили относятся к Латинской Америке, Нигерия – один из экономических центров африканского континента, а обладающий большими запасами нефти и газа Казахстан представляет Центральную Азию. Как отмечается в материале, Евросоюз намерен переманить Казахстан для того, чтобы в идеале сделать невозможным обход ограничительных мер для России.

Артем Кошеленко

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682407020


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