"Незалежная" стала разменной пешкой в большой геополитической игре, - Владимир Малышев

10:37 25.04.2023

Украину ведут на заклание

Как "незалежная" стала разменной пешкой в большой геополитической игре

Владимир Малышев

24.04.2023



Все союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом альянса, заявил Столтенберг перед встречей с контактной группой по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. А накануне он посетил Киев.



Там он сделал схожее заявление: "Будущее Украины – в НАТО. Все союзники согласны с этим". Он отметил, что главная цель альянса - "обеспечить победу Украины". "Сейчас союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетранспортеров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", – добавил генсек НАТО.



"НАТО, – заявил в этой связи Дмитрий Песков, – продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО, очевидно, продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины, и об этой потенциальной угрозе тоже говорил наш президент", – отметил Песков в ходе пресс-кола. По его словам, действия альянса демонстрируют всем, "кто склонен хотя бы немножко думать головой", правильность решения о начале военной операции России на Украине.



"Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", – резюмировал пресс-секретарь президента.



О том, что такая операция Западом действительно готовится, появляется все больше свидетельств. Причем включение Украины в НАТО задумано посредством поглощения ее Польшей. Так, на днях в польской газете Rzeczpospolita появилась статья ее обозревателя Михаила Шулджинского о том, что поток украинских беженцев уже фактически превратил Польшу в двунациональную страну.



"Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство – покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, – это просто факт", – отметил он, комментируя идею создания единого государства. По словам Шулджинского, сейчас украинцы составляют более 8% от всего населения Польши. Автор статьи обратил внимание на то, что сами мигранты и их статус изменились после обострения конфликта: они стали богаче и образованнее.



А в начале апреля во время визита в Варшаву уже сам глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких границ. "Между нашими народами не будет границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого еще нужно немного пройти бок о бок", – заявил Зеленский в Варшаве. И многие восприняли эту фразу как прямое свидетельство того, что такое поглощение Украины Польшей действительно готовится.



Украинцам уже разрешили легально находиться в Польше 18 месяцев, работать, устраивать детей в местную систему образования. Киев, разумеется, предоставил полякам те же права. По данным польской миграционной платформы EWL, 89% украинских беженцев в стране уверены, что после завершения военных действий на Украине Киев и Варшава непременно сблизятся. При этом 82% уже нашли там работу. В Центре Разумкова утверждают, что Варшаве симпатизирует 91% украинцев.



"Приготовления к присоединению территории соседней страны ведутся уже три года, – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Politiczny. – С юридической точки зрения подготовка уже завершена. Речь идет об официальных документах ЕС, где определяются бюджет и масштабы присоединения, а также прописаны другие его аспекты".



Имеется в виду программа Interreg NEXT Польша – Украина 2021-2027, которая является продолжением программы Польша – Беларусь – Украина 2014-2020. Стоит отметить, что программа была утверждена Еврокомиссией еще в 2021 году. Еще один любопытный факт: данный план адресован органам местного самоуправления и подчиненным ему подразделениям, службам, инспекциям и силовым структурам, государственным бюджетным, неправительственным организациям, торговым и экономическим палатам.



Программа охватывает практически все аспекты функционирования территорий: природные ресурсы, здоровье, различные услуги, экономику, образование. Но в отношении некоторых областей Украины этот план разработан настолько детально, что не оставляет иллюзий об истинных целях поддержки Киева странами ЕС и НАТО: Украина скоро станет частью Польши, отмечает Niezalezny Dziennik Politiczny. По его данным, речь прежде всего идет о Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковская областях.



В Польше никогда не забывали об утраченных в 1939 г. землях – "восточных кресах", ныне западных территориях Украины и Белоруссии. Киев даже предоставил полякам юридическую возможность для возвращения этих территорий, объявив "преступным" и недействительным пакт Молотова – Риббентропа (советско-германский договор о ненападении 1939 г.). Забыв, правда, при этом, что именно благодаря ему в составе Украинской ССР оказались территории, прежде принадлежавшие Польше и Литве.



К тому же исторические прецеденты "объединения" уже есть. Как известно, Речь Посполитая еще в XVI-XVIII веках включала в себя территории современных Польши, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Словакии. Кроме того, в начале ХХ столетия поляки пытались реализовать проект "Междуморье". Правда, захватить удалось лишь часть Украины, Белоруссии и Литвы. В 2020-м был создан т.н. Люблинский треугольник - к Киеву и Варшаве присоединился Вильнюс. Два члена НАТО хотели помочь украинцам поскорее вступить в военный блок.



В Польше давно задумывались об оккупации или аннексии украинских западных территорий под предлогом защиты от России. Бывший глава польского МИД Радослав Сикорский говорил, что Варшава планировала раздел соседнего государства, но "героизм Зеленского и помощь Запада" сделали этот сценарий неактуальным.



Новый вариант конфедерации якобы рассматривают в рамках поиска гарантий безопасности для Киева после завершения российской спецоперации на тот случай, если Украину не примут в НАТО и Евросоюз.



Однако это – лукавство. Ведь понятно, что ни Киев, ни Варшава в своих международных инициативах и шагу не могут сделать без разрешения своего патрона – США. А потому муссирование нынешней идеи о "сближении" Польши и Украины исходит, прежде всего, из Вашингтона. Там, судя по всему, предчувствуя неизбежное поражение Киева в противостоянии с Россией, ищут выхода из тупика, в который сами себя загнали. Если в НАТО сейчас саму Украину явно не примут (несмотря на заявление Столтенберга, в НАТО насчет этого вовсе нет единства, "против" решительно выступает, например, Венгрия), то решить проблему попытаются путем поглощения Украины Польшей.



При этом никого не смущает тот факт, что поляки – католики, а жители Украины, помимо "западенцев", в основном православные. Казавшееся совсем недавно совершенно невероятным объединение украинских униатов и православных в единую церковь сейчас уже выносится на повестку дня. Верховодить при этом будут, конечно, опирающиеся на ресурсы Рима униаты, поскольку у ПЦУ нет поддержки ни от кого. Этому будет способствовать и продвигаемый не только правыми националистами, но и прозападными либералами переход на латиницу. И таким образом ползучий процесс "ополячивания" жителей нынешней Украины пойдет полным ходом.



"Вполне возможно, – считает аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, – попробуют создать нечто вроде Союзного государства России и Белоруссии". И таким образом, бывшая Украина тогда окажется в НАТО автоматически. Другими словами, "незалежная" фактически будет поглощена формально Польшей, а фактически – НАТО. То есть произойдет то, чего США уже давно добиваются: агрессивный альянс вплотную в этом регионе приблизится к границам России.



В вышедшей около десяти лет назад книге "Следующие сто лет" директор американской частной "разведывательно-аналитической" компании Stratfor Джордж Фридман предсказал Польше доминирующую роль в Центральной и Восточной Европе. По его мнению, "польский блок" постепенно поглотит всю европейскую часть бывшего СССР, создав таким образом государство со 100-милионным населением и с территорией, достигающей 1,2 млн кв. км. Действуя в интересах Америки и с ее помощью, этот гигант будет эффективно сдерживать и контролировать не только Россию, но и Германию, не допуская их сближения.



Таким образом, нынешняя Украина в этих планах – всего лишь разменная пешка в большой геополитической игре, затеянной США, в которой киевский режим обречен на заклание ради главной цели глобалистов – уничтожить православную Россию.



Что же остается делать в такой ситуации нашей стране? Выход один – продолжить СВО по денацификации киевского режима до Львова.



Как уже заявил недавно ведущим российским СМИ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о специальной военной операции, "тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу".