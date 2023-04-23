"Зерновая сделка": торг киевских бандеровцев с московскими заукрами продолжается

10:49 25.04.2023

"Зерновая сделка": На ультиматум не решилось даже Минобороны

Михаил Рябов. 25.04.2023 00:04 (Мск) , МоскваПросмотров: 4011



Дзен, Политика, Россия, Терроризм, Украина



Минобороны РФ обнародовало заявление, согласно которому Украина продолжает использовать морской коридор "зерновой сделки" для атак надводными дронами на Севастополь. Военные сообщили об этом после того, как генсек ООН передал письмо Владимиру Путину с предложениями по продлению "зерновой сделки".



Военное ведомство не упомянуло еще один, самый опасный эпизод с человеческими жертвами – "зерновой коридор" использовался и для организации теракта на Крымском моста. Заявление Минобороны не выглядит ультиматумом. Его можно трактовать как готовность терпеть украинские теракты (и подвергать опасности граждан России!) до 18 мая, когда в Турции состоятся выборы президента, и станет ясна судьба Реджепа Эрдогана, имеющего большую выгоду от соглашений по зерну. Иными словами, Москва вновь приглашает Запад к торгу. Ситуация все больше напоминает Минские соглашения – по Крыму, как когда-то по Донбассу, бьют, а российское руководство призывает Запад повлиять на подопечных из Украины. Ниже – дословный текст заявления МО:



Минобороны РФ обнародовало заявление, согласно которому Украина продолжает использовать морской коридор "зерновой сделки" для...



"После совершения Украиной в октябре 2022 года террористической атаки безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", Российская Федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.



Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено.



23 марта и 24 апреля т.г. в нарушение данных гарантий Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами.



Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.



Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая т.г.".