Киев против РПЦ: черти курят ладан..., - А.Карпов

11:05 25.04.2023

АНТОН КАРПОВ | 24.04.2023

О борьбе с церковью руками киевской клики

Трагедия религиозной совести



Кто-то полагал, что после Пасхи украинский режим оставит в покое лавру и ее насельников. Ничуть! Враги церкви ведут дело к ликвидации лаврского монастыря и запрету УПЦ в целом.



Киево-Печерская лавра на памяти ныне живущих закрывалась дважды. 10 марта 1961 года и 4 апреля 2020 года, в обоих случаях в Великий пост. В первом случае под предлогом "ремонтно-восстановительных работ", чему предшествовали наплыв в монастырь всевозможных комиссий и "оттепельной" богоборческой риторики. Во втором – лавру перевели "на закрытый режим" под тем предлогом, что обитель – "рассадник" ковида. Этому сопутствовали ежедневная дезинфекция помещений, борьба с желающими освящать вербу, получать Благодатный огонь, молиться в пасхальную ночь, святить, куличи. Тогда же на сайте Зеленского появилась петиция с требованием передать лавру раскольничьему новообразованию ПЦУ-СЦУ.



Сейчас мы переживаем очередной трагический этап борьбы Запада с церковью руками киевской клики.



На Светлой седмице власти применили к лавре "тактику малых ударов". 19 апреля режим произвел налет на один из корпусов монастыря, затем произошли "минирование" и набег на лавру взрывотехников с собаками и пожарных. Они захватывали и увозили активных защитников лавры. Последовало заявление о том, что в корпусе № 39 обнаружены "многочисленные следы русского мира". Речь шла о "рекламе крымских епархий и монастырей крымских". Новому и. о. гендиректора заповедника задавали классический вопрос: "Пан Остапенко, чей Крым?"...



21 апреля сломали замки и захватили корпус № 44 под предлогом взятия зданий под охрану полиции. СБУ провела обыск у насельников, без судебного ордера исследовала содержание ноутбуков. Полиции не понравилось, что в церкви Живоносный Источник (храмовый праздник 21 апреля) слишком много народа, поэтому заперли вход в храмовый двор. Люди, оставшиеся снаружи, причащались через решетку.



Власти издеваются открыто. Стали требовать у группы монахов, возвращавшихся после службы в свои кельи, паспорта. А монахи в лавре – у себя дома, паспортов под рясами не носят. Пособники клики запретили лаврским семинаристам вести видеосъемку. Одного семинариста-стримера силой усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Свободно дозволено вести видеосъемку лишь порошенковскому "5 каналу". В СМИ царит атмосфера травли. С радостью оповещают, сколько приходов УПЦ "перешло" в ПЦУ. Пока, правда, их успехи незначительны: рапортуют о двух сотнях "перешедших" с начала года, но 8500 приходов УПЦ не желают иметь с ПЦУ ничего общего. Опять же пока…



Коснемся одного серьезного вопроса. Даже те, кто внутренне готов сменить юрисдикцию, идут не к Думенко (Епифанию), а просятся под управление Фанара, Варфоломея. Им не нравится, что хоть "Москва" и "РПЦ" и вычищены из устава УПЦ 27 мая 2022 года, но, по сути, русский дух жив. А им бы хотелось "своего законного патриарха, но не Московского". И они уходят. Это те украинцы, которым внушили, что они – особый народ, а Россия – извечный враг. С этими ясно. Но существует в УПЦ и другая группа. Это те люди, которые в той или иной мере помнят, что они русские (хоть многие из них от рождения говорят только по-украински). Помнят, и это для них исключительно важно, что крещена равноапостольным князем Владимиром Святославичем была именно Русь, Русская земля. Об этом гласят древние летописи и сказания. И отказаться от этого невозможно. Академик С.С. Аверинцев заметил, что термины "святая Русь" и "земля святорусская" наднациональны и не имеют локальных признаков; "это почти космическая категория, вмещающая ветхозаветный Эдем, евангельскую Палестину и весь мир, находящийся под знаком истинной веры, в том числе рай". И еще: в западном мире и его культурах "нет аналогов дискурсам о Святой Руси"!



Нелепо думать, что все верующие УПЦ согласятся принять то, к чему их принуждают. Люди внутренне остаются в РПЦ. Некоторые из них называют "ошибкой, которая хуже преступления" предоставление права Украинскому экзархату Русской православной церкви в 1990 году именоваться Украинской православной церковью (УПЦ). Архиерейский собор тогда поддался воле ничтожно малого количества крикливых националистов. Попятились тогда… Отступая шаг за шагом, теперь подошли к краю...



Во многом сейчас незримая часть верующих на Украине не принимает решений самочинного собора УПЦ от 27 мая 2022 года. Не принимает заверений некоторых иерархов УПЦ в любви и уважении к Зеленскому, как и все прочее "жовто-блакитное". Они всем сердцем остаются в РПЦ. Иные даже говорят: уж лучше б лавру на Страстной забрали. Возможно, крайность. Но крайность – русская черта. Они и патриарха поминают, случается, не только в алтаре и шепотом. В свой час много интересного узнаем об этом времени.