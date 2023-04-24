Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Видео всколыхнуло общественность

12:13 25.04.2023

Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Заведено уголовное дело из-за "дедовщины" (видео)



CentralAsia (TJ) - Генпрокуратура Таджикистана вечером 24 апреля, через несколько часов после появления в Интернете видеозаписи с избиением солдат, сообщила, что военной прокуратуре удалось установить и арестовать 5 солдат, устроивших "дедовщину" в одной из воинских частей Погранвойск республики в Согдийской области, передает "Азия Плюс".



