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Конфликт в Украине геостратегически разломал Европу, - Йордан Божилов
12:15 25.04.2023

Радио Болгария
Болгария

Болгарский политик Йордан Божилов: конфликт на Украине - геостратегический разлом. Важна позиция каждой страны
Болгарский политик Божилов: вернуться к прежним принципам безопасности Европы невозможно

Конфликт на Украине стал геостратегическим разломом, считает бывший заместитель министра обороны Болгарии Йордан Божилов. Это конфликт подходов и ценностей, заявил он в эфире Радио Болгария. Эксперт сомневается, что возвращение к прежним принципам архитектуры европейской безопасности возможен, поскольку доверие утеряно.

Мы не можем допустить, чтобы оккупация и захват чужих территорий стали правилом. Об этом заявил БНР председатель Софийского форума безопасности, бывший заместитель министра обороны Йордан Божилов.

Он напомнил, что украинская армия построена по советскому типу, для нее характерно вертикальное управление. "У России аналогичная организация армии. Это затрудняет военную коммуникацию, контроль и процесс принятия решений. В последние десять лет украинцы переходили на новый стандарт построения армии - из небольших мобильных и хорошо оснащенных формирований. Это позволило им действовать так быстро и эффективно".

Готовится украинское наступление. "Из западных стран начались поставки современного оружия, для его обеспечения строятся логистические центры. Ожидается, что Украина попытается восстановить суверенитет хотя бы над частью территорий, захваченных Россией. Когда это произойдет, держится в строжайшем секрете, ведь в военном деле внезапность - серьезный фактор".

Божилов также прокомментировал первый с начала боевых действий визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. "Столтенберг сказал, что мы хотим, прежде всего, помочь Украине продолжить существовать как независимое государство. Помочь ей защищаться. Этот конфликт стал войной орудий и мобильных групп. Страны-члены НАТО поставляют дальнобойные орудия, танки и боевые машины. Это поможет Украине защитить свою территорию. Дальнобойные ракетные комплексы не поставляют, чтобы не провоцировать амбиции России продолжить атаки".

Божилов пояснил, что на этом этапе боевых действий истребители не имеют решающего значения. "Важны сухопутные войска и логистика военной техники. Для западных истребителей нужна серьезная подготовка, а также определенная инфраструктура. Украине лучше поставлять старые советские истребители, которые она и так использует". Бывший замминистра обороны напомнил, что в 2008 году НАТО заявило, что Украина и Грузия могут стать членами, если они будут соответствовать определенным критериям. "Другое важное условие - страны-члены альянса должны единогласно одобрить кандидата".

Конфликт на Украине - это война ценностей. "Это борьба за видение странами международного порядка. Россия пытается навязать свою схему развития мирового порядка. Это противоречит всему, на чем так давно зиждется международный мир. Этот конфликт стал геостратегическим расколом. Вот почему важна позиция каждой страны. У нас в Болгарии не хватает понимания того, что это конфликт подходов и ценностей. Во многих странах возможны конфликты. Необходимо показать, что демократические страны встают на сторону жертвы нападения. Это написано в Уставе ООН".

Прочный и устойчивый мир возможен только тогда, когда Украина вернет себе свои территории, занятые Россией, и будет заключен международный мирный договор, считает Божилов. "Сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время; этот путь еще предстоит пройти. В противном случае Черноморский регион будет нестабилен".

Мирный договор, помимо территориального вопроса, будет решать и другие немаловажные проблемы - кто будет платить за разрушенную инфраструктуру и как судить военных преступников. Есть варианты заморозки конфликта и его временного прекращения, но это краткосрочное решение.

Эксперт сомневается, что возврат к прежним принципам архитектуры европейской безопасности возможен: "Доверие подорвано. Западные страны не доверяют России".

Не исключено, что Россия попытается привлечь страны вроде Китая и Венесуэлы, чтобы выстроить другую систему международных отношений, считает Йордан Божилов.

Источник - ИноСМИ
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