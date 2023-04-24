Десант на Алешки. УкрАрмия пыталась форсировать Днепр: выживших нет

18:13 25.04.2023

Гуменюк: "ВСУ могли взять Алешки, но „крот" из ISW слил русским сведения о десанте"

Что на самом деле произошло 23 апреля на левом берегу Днепра в Херсонской области

Александр Ситников

Гуменюк: "ВСУ могли взять Алешки, но "крот" из ISW слил русским сведения о десанте"



Пару дней назад укро-паблики сообщили о сенсационном изменении на Херсонском фронте. Согласно инсайдам из самостийного Генштаба, в воскресенье рано утром, причем в течение нескольких часов, сразу нескольким крупным разведывательным группам ВСУ якобы удалось пересечь реку Днепр и войти в село Дача с явной попыткой захватить Цюрупинск (так бандеровцы называют Алешки).



В нашем телеграм-сообществе тоже появились подобные "новости", которые перепостились доморощенными всепропальщиками. Однако были и здравые комментарии, основанные на печальном опыте текущего конфликта. Достаточно вспомнить, как ВСУ цеплялись за плацдарм на левом берегу Ингулец в так называемой "Андреевской кишке", чтобы трезво оценить уровень возникшей угрозы.



Несмотря на то, что Сухой Ставок (в "Андреевской кишке") считается самой большой братской могилой ВСУ (здесь под ударами нашей артиллерии и авиации погибло до 20 тысяч солдат противника), Залужный/Сырский утверждают, что оставление русскими Херсона было бы невозможно без этой мясорубки. Мол, сейчас эта история может повториться.



Само собой, не на шутку возбудился заокеанский Институт изучения войны (ISW), который 24 апреля сообщил о захвате самостийной армией крупного плацдарма на Левобережье. Причем эксперты ISW сослались как раз на те российские "источники", которые в порыве "шеф, все пропало" скопировали вбросы укро-пропаганды.



С точки зрения информационной поддержки, самостийный "десант" в целом удался, однако не привел к панике среди российских военных, на которую и была рассчитана вся эта шумиха.



Как бы там ни было, но если бы захисникам незалежностi и впрямь удалось ворваться в Алешки, выковырять их было задачей далеко не простой. Как с нашей стороны, так и с бандеровской, появились схожие оценки этой ситуации. Как пишет, например, телеграм-канал "Старше Эдды", "зачистить их можно и нужно, но с учетом того, что противник сидит на правом высоком берегу, попытка просто подойти туда пехотой чревата большими потерями".



Да, все эти десанты ВСУ на левый берег Днепра имеют явные признаки суицидальности, тем не менее укро-Генштаб делает все, чтобы прикрыть заблудших укро-вояк огнем из Херсона. Тем более, что с правого берега все видно, как на ладони.



Однако при грамотном подходе и при наличии качественного целеуказания с нашей стороны не так уж и трудно отправить самостийные ДРГ к Бандере, что, собственно, и было сделано.



Известный в "неньке" телеканал сообщил, что российская сторона за один день выпустила 600 крупнокалиберных снарядов, а также нанесла удар управляемыми авиабомбами. После чего многие западные военные блогеры не согласились с оценкой ISW о наличии плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном.



Произошла настоящая переобувка в воздухе. Утром 23 апреля американские военные картоделы опубликовали карту, где желтым цветом отметили место нахождения предполагаемого плацдарма.



А вечером того же дня они заявили: "Это заболоченные районы без троп и дорог, не подходящие для военного захвата. Нет абсолютно никаких доказательств того, что Украина контролирует жизнеспособный плацдарм через реку Днепр или даже поддерживает свое присутствие".



Можно еще процитировать звездно-полосатого блогера DefMon (получившего известность в США за адекватное освещение русско-бандеровского конфликта), который написал: "Нет никакого форсирования Днепра. Главного моста нет. Имеются разрозненные сообщения о том, что силы Украины занимают позиции на левом берегу… Это болото без дорог".



Это означает одно: укро-десанты были уничтожены, а если кто и выжил в ходе яростного русского артналета, в лучшем случае был вывезен назад, а в худшем - записался в "трехсотые" без шанса на спасение.



Керівниця (руководительница) пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк в эфире национального Зе-телемарафона "Единые новости" прокомментировала информацию о том, что ВСУ якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Она, к слову, эту информацию не опровергла, но наехала на ISW. Дескать "огласка таких данных может навредить украинским защитникам".



"Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа продолжается, когда действительно надо пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных. Поэтому здесь надо набраться терпения и даже лучшим „студентам" Института исследования войны", - съерничала Гуменюк.



Выглядит достаточно комично. Оказывается, если бы не трепались раньше времени эксперты ISW, в состав которых входят засланные казачки из офиса президента Украины - Степаненко и Волков, русские не стали бы бомбить плацдарм. Типа, зачем им было бы тратить снаряды и бомбы на захисников незалежностi, которые прячутся в болоте в районе Алешки. Все равно там дорог нет.



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Но поскольку была нарушена "оперативная тишина", несчастных укро-вояк по вине "крота" заминусовали по полной программе. Однако не все так просто. Наши военкоры пишут, что нельзя замалчивать угрозу любого десанта ВСУ и тем более ее игнорировать, даже если самостийные солдаты решились сфоткаться и смыться.



"Общался с людьми из разных подразделений, стоящих на разных участках от Алешек до Кинбурнской косы. Вывод такой: никакого плацдарма ВСУ на нашем берегу нет. Никакого постоянного его присутствия - тоже. Но на катерах периодически подходят, обозначая присутствие, например, в районе Дачи, недалеко от Антоновского моста. Большая часть левобережных островов под Херсоном контролируется нашими силами, но противник регулярно пытается нас кошмарить", - сообщил военкор Александр Коц.



Эта информация согласуется с выводами последних адекватов "незалежной", которые на все сто уверены, что крупный десант в Херсонской области на левый берег Днепра возможен. Один из них считает, что "хоть в здешних местах вариант со Слобожанским наступом не прокатит, украинские силы запросто могут взять Кинбурнскую косу. Правда, с учетом фактора русских „умных бомб" эта операция, скорее всего, обречена. Но если Киеву понадобится хайп, чтобы перебить тот же бахмутский зашквар, сиуцидальщики высадятся хоть в ад".



По его словам, нужно признать, что Зе-команде, использующей ложные нарративы и подлую пиар-кампанию "Буча. Резня бензопилой", удается поддерживать на нужном уровне мотивированность укро-вояк (не всех, конечно), которая несет сегодня наибольшую угрозу русской армии, в том числе и на Херсонском фронте.