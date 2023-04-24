Данияр Бостонов возглавил Гражданскую авиацию Кыргызстана

18:40 25.04.2023

Новым главой Госагентства гражданской авиации назначен Данияр Бостонов"Клооп"

Данияр Бостонов назначен новым руководителем Государственного агентства гражданской авиации (ГАГИ). Он сменил на этом посту Александра Настаева. Соответствующее распоряжение подписал президент КР Садыр Жапаров.



Отметим, что Бостонов в авиации с 18 лет. На момент прихода в профессию он был самым молодым авиадиспетчером Кыргызстана. Бостонов закончил авиационное училище и позже Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге.