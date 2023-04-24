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Гуд бай, Украина... Сербия готова признать новые границы России! - президент Вучич
18:51 25.04.2023

Сербия изменит отношение к территориальной целостности Украины - Вучич
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17:00 25.04.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия изменит свою внешнюю политику по отношению к Украине после голосования в понедельник по вопросу принятия непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). Об этом во вторник заявил президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации по результатам заседания правительства республики.

"Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность? […] Почему мы должны спешить и бросаться в защиту чужой территориальной целостности любой ценой, мы можем и промолчать, если эти люди явно против территориальной целостности Сербии? Это очень важно, и это будут значительные изменения в нашей политике, не тектонические, но глубокие и существенные", - заявил Вучич, отвечая на вопрос о голосовании представителя Украины по вопросу членства непризнанного Косова в Совете Европы.

Президент подчеркнул, что это не значит отказа Сербии от международного права или Устава ООН, но голосование в Рейкьявике, где 16 и 17 мая пройдет саммит Совета Европы, на котором "все должны будут высказаться за территориальную целостность Украины и Молдавии", теперь может пройти по-другому. "Проблема в том, что для них любое решение принимается консенсусом, а когда нет консенсуса - нет решения, а они как раз все хорошо подготовили", - объяснил лидер Сербии, подчеркнув, что "нелегко быть единственными из 46 стран и это привело бы Сербию в нелегкую позицию".

"Вчера воздержание от голосования [по вопросу членства Косова в СЕ] было равноценно признанию Косова", - добавил Вучич, отметив, что Украина просила перерыв перед голосованием для консультации с представителями США.

Ранее Сербия во всех международных организациях голосовала за осуждение нарушения территориальной целостности Украины.

Источник - независимая газета
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