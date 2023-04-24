Карлсон улетает к Соловьеву? Акции Fox рухнули из-за увольнения популярного ведущего

19:37 25.04.2023

24 апреля 2023



Рыночная стоимость корпорации Fox рухнула почти на миллиард после того, как стало известно об увольнении одного из самых известных ведущих американского телевидения Такера Карлсона, который жестко критиковал президента Джо Байдена и его администрацию.



На графике видно, что цена акций корпорации снизилась на $ 930 млн.



Принадлежащий МИА "Россия сегодня" ТК "Украина.ру" тем временем сообщает, что телеканал "Соловьев Live" предложил американскому ведущему работать в России.



Как сообщало ранее EADaily, в качестве одной из версий ухода Карлсона называется то, что на прошлой неделе Fox News во внесудебном порядке согласился выплатить компенсацию $ 787,5 млн производителю машин для голосования Dominion Voting Systems. Компания подала иск в связи с тем, что в эфире телеканала прозвучала информация о возможности "коррекции" результатов голосования таким образом, чтобы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года.