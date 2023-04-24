Гибель империи. Глава Шотландии Хамза Юсаф требует независимости от Брит-премьера Риши Сунака

19:39 25.04.2023

От Сунака потребовали провести референдум о независимости Шотландии



Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф воспользовался своей первой встречей с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник, чтобы потребовать у него полномочий для проведения референдума о независимости региона. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.



Как передает издание, Юсаф выразил в разговоре с премьером надежду, что тот будет "уважать демократические устремления" парламента Шотландии и наделит его полномочиями провести плебисцит. Независимость от Великобритании - основная цель ШНП, которая контролирует парламент региона с 2007 года.



Лондон последовательно отказывает Эдинбургу в таком праве. По информации The Daily Telegraph, Сунак в ответ на требование Юсафа предложил вместо референдума работать сообща над снижением стоимости жизни в Великобритании. Сама встреча, как говорится в статье, прошла в офисе британского премьера в парламенте и продолжалась около 20 минут.



Референдум по вопросу о независимости Шотландии проходил в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия в последние годы настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания вышла из состава Евросоюза (Brexit). В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступало против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала выход из ЕС.