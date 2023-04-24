"Моя, твоя, наша!". Власти Узбекистана устроили масштабную агитацию референдуму по новой Конституции

20:33 25.04.2023 "Моя, твоя, наша!"

Власти Узбекистана устроили масштабную агитацию референдума по новой Конституции



30 апреля в Узбекистане пройдет всенародный референдум по конституционным поправкам. Для ознакомления общественности с документом власти создали специальный сайт, где разместили проект текста в новой редакции, по всей стране началась масштабная концертно-разъяснительная работа под слоганом "Konstitutsiya meniki, seniki, bizniki! Konstitutsiya o‘zimizniki" ("Конституция - моя, твоя, наша! Конституция принадлежит нам"). Причем агитация по участию в данном голосовании, пожалуй, превосходит по размаху предыдущие подобные мероприятия в Узбекистане. Затраты на референдум тоже приличные: по информации Центральной избирательной комиссии, они превысят 182 млрд сумов ($16 млн).



И star, и млад



После того как в июне прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости проведения референдума по поправкам в Конституцию, стало ясно, что плебисцит будет проведен. На тот момент проект изменений еще находился на общественном обсуждении и теоретически вообще мог быть снят с повестки, однако Центризбирком республики вовсю готовился к голосованию. В ведомстве не скрывали, что запланировали тренинги и курсы повышения квалификации с тем, чтобы в кратчайшие сроки обучить свыше 140 тысяч членов участковых и окружных комиссий.



Летом 2022 года независимые СМИ передавали, что чиновники на местах проводят инструктаж бюджетников и сотрудников госпредприятий, чтобы те обеспечили явку и "правильно" проголосовали. В то же время работников махаллинских (квартальных) комитетов обучали, как действовать, если народ на референдум не придет. Правда, детали этого кейса журналистам выяснить не удалось.



На самом деле плебисцит по изменениям в Основной закон страны был намечен на осень прошлого года, но все застопорилось из-за событий в Каракалпакстане, где 1-2 июля прошли протесты против поправок, ущемляющих права жителей этой суверенной республики в составе Узбекистана. В итоге властям пришлось пойти на уступки и отложить сроки обсуждения законопроекта.



10 марта уже нынешнего года Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана объявила дату референдума - 30 апреля.



Спустя несколько дней данное решение одобрили сенаторы. И сразу развернулась агитационная кампания.



Как это принято в стране, по городам и весям стартовало шествие звездного десанта, составленного из именитых артистов и политиков различного ранга. Например, на мероприятии в Бухаре, которое посетили более 14 тысяч человек, о пользе изменений в Конституцию рассказывал министр здравоохранения Амрилло Иноятов.



Выражаясь на сленге музыкантов, "чес" по стране устроили и депутаты, встречаясь с общественниками, работниками крупных компаний и заводов и уговаривая население отдать свой голос за обновленную "нашу, мою, твою" Конституцию. В сети появились видеообращения обычных узбекистанцев - от студентов до политиков, призывающих не быть безразличными и проявить гражданскую позицию на референдуме. Эти ролики собраны на отдельном Telegram-канале #Befarqemasman ("Я неравнодушен").



Кстати, поскольку, по данным аналитиков, Узбекистан занимает второе место в мире по количеству созданных здесь каналов в Telegram, а ресурсом пользуются порядка 20 млн жителей, то, конечно, власти решили продвигать Конституцию через этот мессенджер. Так, в Telegram появился специальный бот Referendum-2023, где на двух языках - узбекском и русском - представлена подробная информация о поправках, деятельности ЦИК и политических партиях. Кроме того, пользователи могут отправить свое фото на тему голосования или скачать на телефон посвященные референдуму уникальные стикеры.



Не обошлась кампания и без курьеза. В апреле в соцсетях распространилось видео, на котором за референдум "топят" воспитанники детского сада. Под чутким руководством наставницы они хором кричат: "Конституция - моя, ваша, наша!". Пользователи раскритиковали эту акцию, посчитав, что рано использовать тех, кто толком ходить-то не умеет, для заучивания политических лозунгов и призывов к голосованию. Агентство дошкольного образования оперативно разобралось в ситуации. Оказалось, что инициатором флешмоба стала "вдохновившаяся" агитационными мероприятиями воспитательница. В ведомстве добавили, что разослали учреждениям рекомендации по недопущению подобных случаев в будущем.



Креатив крепчал



В череде мероприятий были оригинальные, но не вызывающие вопросов акции. Например, клуб Zakovat, отвечающий за развитие творческой молодежи, устроил интеллектуальные игры на тему Конституции и предстоящего референдума. Как пишут узбекские СМИ, при этом опытные знатоки поделились с младшими коллегами "трудностями прошлого и достигнутыми результатами". Кто победил в соревновании умов, не так важно - очко в данном случае забрали специалисты по пропаганде.



Мероприятие со своим особым колоритом провели сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента. Здесь речи о значимости Основного закона страны сопровождались показательными выступлениями мастеров боевых искусств и прочими упражнениями, доказывающими физическую мощь правоохранительных органов. В общем, каждый пытался вплести референдум в свой контекст.



К турниру из серии "кто во что горазд" подключились и политические объединения. Партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") выпустила агитационный ролик, суть которого можно сформулировать в следующем слогане: проголосуйте на референдуме 30 апреля - и будет вам счастье!



Нет нужды говорить о том, что Ташкент и другие города республики в преддверии плебисцита просто увешаны соответствующей социальной рекламой. Судя по фото, поступившим в редакцию "Ферганы" из столицы Узбекистана, плакаты с призывами поучаствовать в референдуме можно найти как в витринах магазинов, так и в маленьких лавках уличных торговцев.



Причем зачастую политтехнологи подходят к делу весьма креативно. Чего стоит, например, надпись на баннере: "Алина, не кисни! Жизнь как раз и начинается после 30! Иди на референдум" (если кто не понял, намек не на "после 30 лет", а после "30 апреля"). Или другой "шедевр агитационно-рекламной мысли", выраженный в диалоге: "Папа, мы в парк? Нет, сына, сначала на голосование!".



С фантазией к процессу подошли в ташкентском метрополитене. Здесь пассажиров решили удивить оригинальными голосовыми предупреждениями, в частности, такими: "Пожалуйста, не прислоняйтесь к дверям - положитесь на Конституцию!". По крайней мере, небанально.



И чтобы никто из узбекистанцев точно не пропустил день референдума, жители республики получили от имени Центризбиркома смс-рассылку с соответствующим напоминанием.



Между тем, "реклама" всенародного голосования вышла за пределы страны. Это ясно из информационных программ, пестрящих сообщениями о том, что граждане республики, проживающие в различных уголках мира, примут участие в референдуме. Были даже примеры открытой агитации, вроде того, что студенты из Узбекистана, обучающиеся в Великобритании, обратились к сверстникам с призывом проголосовать по вопросу принятия поправок в Конституцию.



Плюс практически любая зарубежная делегация, посетившая Узбекистан в конце марта-апреле, официально одобряла затеянный местными властями плебисцит. В частности, с таким заявлением выступил прилетавший в Самарканд на Совет министров иностранных дел стран СНГ глава российского МИДа Сергей Лавров. Вместе с тем он пообещал узбекским дипломатам оказать содействие "свободному волеизъявлению" граждан центральноазиатской республики, которые на момент голосования будут находиться в России.



Полную поддержку референдуму по поправкам в Конституцию высказал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор на встрече с Шавкатом Мирзиеевым отметил важность конституционных реформ, направленных на усиление гарантий прав и свобод граждан: внедрение "правила Миранды" (известное по голливудским фильмам зачитывание полицейскими прав задержанного) и "Хабеас Корпус" (документ из английского уголовно-процессуального права, связанный с принципом неприкосновенности личности), закрепление отмены смертной казни.



Эта "музыка" будет вечной



В целом, узбекские законотворцы потрудились усердно.



По словам депутатов, Конституция Узбекистана обновится на 65%.



В документе появится 27 новых статей, число которых возрастет со 128 до 155, к действующим 275 нормам добавят еще 159.



Как подчеркивают представители парламента, Основной закон страны изменится как по форме, так и по содержанию. Действительно, в него внесут несколько поправок, направленных на защиту прав человека, сокращения полномочий органов местной власти, запретят занимать более двух сроков подряд высокие должности - от поста президента до генпрокурора.



Хотя есть и изменения ради изменений. В частности, принцип "государство - общество - человек" поменяют на "человек - общество - государство". То есть формально поставят "интересы человека превыше всего", но перемена слов местами редко хоть как-то отражается в реальной жизни.



Если говорить о качестве реформы, то здесь был как минимум один промах. Это поправки, отнимающие у Каракалпакстана суверенный статус и запрещающие ему выйти из состава Узбекистана на основании внутреннего референдума. После протестов, прошедших в начале июля прошлого года в суверенной республике,



Мирзиеев в срочном порядке отменил соответствующие поправки, их изъяли из окончательной редакции обновленной Конституции.



Одним из основных изменений стоит назвать реформу президентского срока, точнее, его увеличение с пяти до семи лет. Данный ход - не узбекское ноу-хау, его вообще любят правители стран бывшего СССР, мечтающие продлить срок власти по максимуму. И если в сказке Андерсена герои выкладывали слово "вечность" из кусочков льда, то в постсоветской реальности политики делают то же самое при помощи поправок в Конституцию. Так, глава Беларуси Александр Лукашенко исполнял этот трюк в 1996 и 2004-м, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - в 1995 и 1998-м, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон - в 1999 и 2003-м, руководитель Азербайджана Ильхам Алиев - в 2009-м.



Вошел в список и предшественник Шавката Мирзиеева Ислам Каримов, который дважды менял Конституцию (1995 и 2002), чтобы оставаться у власти.



Из свежих примеров можно вспомнить президента России Владимира Путина, который в 2021 году "обнулился" и получил возможность баллотироваться на высший пост государства еще два раза. А в прошлом году свои сроки "обнулил" и нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев - тоже благодаря изменениям в Основной закон республики. В ноябре он даже успел победить на выборах и теперь сможет оставаться у руля до 2029 года (один семилетний срок).



Согласно Конституции Узбекистана в новой редакции, гражданин не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. При этом после вступления в силу поправок все узбекистанцы получат равные права избираться на должность вне зависимости от их "предыдущих заслуг".



Таким образом, победив на президентских выборах в 2021 году, Мирзиеев доработает старый пятилетний срок, а затем "обнулится" и сможет вновь претендовать на кресло - теперь уже занимать пост в течение семи лет и с одной возможностью переизбраться еще на "семерку". Так что у него есть шанс оставаться президентом до 2040 года - то есть практически пожизненно, ведь в том году Мирзиееву исполнится 83. Поэтому нынешнее руководство Узбекистана вполне оправданно стремится провести конституционный референдум так, чтобы никто не мог усомниться в его результатах на протяжении долгих лет власти. Источник - fergana.plus

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