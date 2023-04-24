Мэрия Риги постановила срочно снести небольшой и красивый памятник Пушкину

20:38 25.04.2023

В Риге решили срочно снести памятник Пушкину

Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой срочно снести памятник Пушкину



МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правящая коалиция Рижской думы согласилась снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, заявила один из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.



