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|Мэрия Риги постановила срочно снести небольшой и красивый памятник Пушкину
20:38 25.04.2023
В Риге решили срочно снести памятник Пушкину
Правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой срочно снести памятник Пушкину
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правящая коалиция Рижской думы согласилась снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, заявила один из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.
"Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai коалиция Рижской думы договорилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти", - написала она в Facebook*.
Блок Kods Rīgai предложил сделать это к 4 мая, чтобы не допустить собрания у монумента жителей на 9 мая и "остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса", заявил представитель объединения Каспарс Адиянс.
По мнению депутатов, памятник установлен незаконно, поскольку его подарило посольство России и возвели при участии экс-мэра Риги Нила Ушакова, но без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра по сохранению и охране. Специальных разрешений для сноса монумента не нужно, полагают в Kods Rīga.
За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли. В российском посольстве в Латвии предположили, что заинтересованные силы создают возле него "ореол нестабильности" и готовят общественное мнение к его сносу "чуть ли не под предлогом спасения от вандалов".
В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у монумента. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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