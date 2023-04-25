 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.04.2023
00:46  Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский
00:38  Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:10  Предательство… и предатели. Иудин грех, - Г.Симаков
00:00  Байден заслужил второй срок в Белом доме, - Виктория Никифорова
Вторник, 25.04.2023
20:38  Мэрия Риги постановила срочно снести небольшой и красивый памятник Пушкину
20:33  "Моя, твоя, наша!". Власти Узбекистана устроили масштабную агитацию референдуму по новой Конституции
19:39  Гибель империи. Глава Шотландии Хамза Юсаф требует независимости от Брит-премьера Риши Сунака

19:37  Карлсон улетает к Соловьеву? Акции Fox рухнули из-за увольнения популярного ведущего
18:51  Гуд бай, Украина... Сербия готова признать новые границы России! - президент Вучич
18:40  Данияр Бостонов возглавил Гражданскую авиацию Кыргызстана
18:34  Почему в Киргизии заглохло и затухло театральное искусство? - Айгуль Умуралиева
18:13  Десант на Алешки. УкрАрмия пыталась форсировать Днепр: выживших нет
12:18  Al Ain: Европа должна уменьшить свою зависимость от США, иначе ее ждет крах
12:17  Казпремьер Смаилов пытается изобразить полезную деятельность. "Надо проверить законность продажи одной нефтекомпании"...
12:15  Конфликт в Украине геостратегически разломал Европу, - Йордан Божилов
12:13  Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Видео всколыхнуло общественность
11:05  Киев против РПЦ: черти курят ладан..., - А.Карпов
10:49  "Зерновая сделка": торг киевских бандеровцев с московскими заукрами продолжается
10:37  "Незалежная" стала разменной пешкой в большой геополитической игре, - Владимир Малышев
10:17  Politico: ЕС решил тайно переманить четырех союзников России и Китая к себе (в том числе Казахстан)
10:07  Узбекистан резко нарастил импорт газа на фоне падения его добычи
09:48  Казахстан отменил военный парад на 9 Мая. Ввиду "экономии средств"
09:29  Кыргызская оппозиция льет воду на мельницу Таджикистана - Канат Кожоев
09:22  Президент Белочка (Тихановская) учредила суд над Лукашенко и анонсировала "сеть подпольных ячеек" в оккупированной Беларуси
08:47  Ситуация по кори и краснухе в Кыргызстане остается напряженной
08:31  КырПарламент пытается уволить КырОмбудсмена Атыр Абдрахматову. За безделие и безалаберность
08:17  Бутылочки для детишечек. Изгадившая пол-Казахстана "АрселорМиттал" пытается спасти имидж
06:01  "Пираты Капчагайского моря": почему государство проигрывает браконьерской мафии
01:19  Как глобальные элиты управляют миром. В чем их слабость? - А.Фурсов
00:31  В США боятся дефолта из-за необдуманных действий Байдена
00:29  Ферганская долина: преодоление стереотипов?
00:25  Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана, - Игорь Кармазин
00:16  Российская супер-гребунья Пракатень отныне будет выступать за Узбекистан
00:15  Судьба парада Победы в Казахстане зависит от успехов СВО
00:09  Пекину удалось расколоть Евросоюз, - Владимир Скосырев
Понедельник, 24.04.2023
20:51  Японцы - феномен самопредательства, - Эдуард Биров
20:49  Жапаров и Ташиев.. ломают хребет олигархату, - Канат Кожоев
20:36  Каннибализм Запада перестает быть мифом, - Дмитрий Орехов
20:31  Politico: США больше не верят в успех контрнаступления ВСУ
20:17  Садыр Жапаров станет единственным гостем на параде Победы в Москве
20:12  Иран подставляет крыло "Аэрофлоту". Персы начинают ремонтировать российские аэробусы, - СП
20:11  Интервью Макрона как провокация, - Надежда Арбатова
20:08  Чему китайская армия научится у Шойгу, - СП
20:04  Пакистанская лапша для "Лукойла": нефтяная компания вбивает клин между РФ и Индией
20:00  В Израиле думают, как усидеть сразу на трех стульях и не допустить майдан, - Э.Фишман
19:52  Большой китайский намек: "признание Крыма" отозвано, но осадок остался, - М.Ростовский
18:00  Как бороться с украинским терроризмом, - И.Новицкий
15:48  Экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов осужден на 18 лет тюрьмы
11:46  США не удалось реализовать проект по свержению Асада в Сирии, - Мехмет Али Гюллер
11:43  П.В. Густерин: Востоковед Василий Владимирович Бартольд
11:40  Начался обратный отсчет до краха Америки, - Абдель Фарук
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден заслужил второй срок в Белом доме, - Виктория Никифорова
00:00 26.04.2023

25.04.2023

"Не-е-ет! Мы больше его не выдержим!" - пишут в соцсетях американцы под роликом Джо Байдена, в котором президент США объявляет о своем решении выдвинуться на второй срок. Но кто ж их спрашивает-то, американцев?
Нет нужды упоминать, что на момент президентских выборов Байдену стукнет 82. Уже третий год население всей планеты смеется над его падениями, оговорками, ошибками. Это оценочное суждение, конечно, но все выглядит так, будто госпожа деменция давно приняла президента США в свои объятия.

Разумеется, в наше время ментальные проблемы - это не приговор. Медицина умеет многое, а сильная команда могла бы взять решение всех проблем на себя, оставив президенту чисто представительские функции. Однако вице-президента Камалу Харрис, которая вновь идет на выборы в тандеме с Байденом, презирают в Америке не меньше, чем ее патрона. Команда, очевидно, не справляется.

Сонный Джо - это самое цензурное из всех народных прозвищ Байдена - завалил американское хозяйство по всем фронтам. Южная граница открыта нараспашку. Через нее текут полчища мигрантов и везут с собой тонны наркотиков, убивающих американцев. Передоз фентанила при Байдене стал самой частой причиной смерти граждан от 18 до 45 лет. Мигранты тем временем создают свои гетто, оккупируют целые города на юге, вытесняют местных жителей с рынка труда и из родных районов.

Экономика страны, когда-то вселявшая зависть во всем свете, скукоживается на глазах. Военно-промышленный комплекс да рынок секс-услуг - вот и все, что еще как-то подрастает. Рынок недвижимости на грани краха, рынок акций лихорадит. Инфляция в прошлом году побила полувековой рекорд. Банковский кризис и не думал заканчиваться. Население притаилось и ждет, когда эта вялотекущая рецессия перерастет в "очень большой бадабум".
Американская армия превратилась в сборище физически и психически нездоровых людей, удается набрать лишь половину от требуемого числа призывников.
И главное: народные массы неуклонно беднеют, а на этом фоне все чудовищнее выглядит вызывающая роскошь богачей. Поколение американских миллениалов так задавлено долгами, что в массе своей не имеет ни малейшего шанса купить себе дом или квартиру. Американский средний класс вымирает на глазах - и все это благодаря усилиям Байдена и Ко.

В попытках хоть как-то выровнять ситуацию Демпартия разожгла большой конфликт в Европе. Но эта стратегия тоже не работает. Да, Украина послушно пошла на заклание, Европа согласилась принести в жертву свою экономику, но от этого в мире только прибавилось бедности и страданий. Американский народ богаче от украинского кровопролития не стал.
В общем, и внешняя, и внутренняя политика США последних двух лет - это грандиозный провал. Однако, как ни парадоксально, мощному старику Байдену кое-что удалось. За это демократы готовы простить ему что угодно и вновь толкать его в Белый дом.
Именно при Байдене Демпартия США установила в стране свою полноценную диктатуру. Это хунта в классическом, латиноамериканском стиле: преследования инакомыслящих, странные исчезновения и гибель диссидентов, сотни политзаключенных, жесточайшая цензура, полная подконтрольность СМИ.

Мало того, при Байдене оформился и фактический переход к однопартийной системе. В идейном смысле республиканцы просто реагируют на самые вызывающие вбросы демократов типа призывов к смене пола у детей. Но по большому счету ярких мыслителей у них нет, а завлекательно упаковать консервативную повестку они не умеют и не хотят.
В политическом смысле все больше республиканцев при власти ведут себя так, словно работают на демократов. Взять хоть тот же Техас, которым руководит губернатор-республиканец Грег Эббот. Население штата постоянно просит его закрыть границу с Мексикой с помощью подведомственной ему Нацгвардии. Но Эбботт к призывам глух. Несмотря на всю свою антимигрантскую риторику, по факту он ведет себя в полном согласии с политикой Белого дома.
Рекордный, исчисляющийся миллионами в год рост числа мигрантов, обеспеченный Байденом, тоже успешно работает в интересах Демпартии. Эти люди, стремительно получающие все нужные удостоверения личности, сразу становятся ядерным электоратом демократов. Если потребуется, они и того же Байдена выберут без проблем.
На эту диктатуру Демпартии у республиканцев внятного ответа нет. В их партии выросло огромное число политиков, которые враждуют с демократами чисто риторически, а сами готовы так же усердно обслуживать интересы "глубинного государства" - того надпартийного симбиоза олигархата и бюрократии, который по факту и правит Америкой. Образцом в этом плане выглядит губернатор Флориды Рон Десантис.

В замечательном сериале "Наследники" есть сцена, в которой американские богатеи собираются в роскошном поместье и между бокалами шампанского вполголоса решают, кто будет следующим президентом США. Будущий президент до карикатурности похож на Джо Байдена. Двигающий его во власть миллиардер списан с Руперта Мердока, владельца медиаимперии, включающей Fox News и Dow Jones.
Возможно, это лишь художественный вымысел. Однако Байден на своем посту действительно прекрасно обслуживает американских олигархов. Единственным, кто может бросить вызов и ему, и всему "глубинному государству", сегодня является Дональд Трамп. Но хватит ли ему ресурсов - и материальных, и морально-волевых? Все-таки он тоже не мальчик.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682456400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
- Итогом исполнения поручений Главы государства должно стать значительное повышение качества жизни казахстанцев
- Кадровые перестановки
- Перспективы укрепления казахстанско-чешского сотрудничества в торговле, машиностроении и энергетике обсудили Алихан Смаилов и Петр Фиала
- Возможность локализации в Казахстане завода по производству сельхозтехники обсудил Роман Скляр с германской делегацией
- Отношения рыночные, подходы советские - эксперт об МСХ
- В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Алтай Кульгинов посетил ряд социальных объектов
- Казахстан и Узбекистан планируют взаимное усиление торговли через операционные и масштабные проекты
- Ерулан Жамаубаев провел заседание совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  