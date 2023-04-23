Предательство… и предатели. Иудин грех, - Г.Симаков

00:10 26.04.2023

ГЕННАДИЙ СИМАКОВ | 23.04.2023

Предательство… Вопрос о нем человечество за всю историю своего существования так и не смогло разрешить. Вот есть страна, от которой весь мир хлебнул горя и еще хлебнет, – США. Страна, которая добилась процветания благодаря предателям. Эту страну создали бандиты, бежавшие с родной земли, чтобы работать на чужую, враждебную.



При этом предательство, как ни парадоксально, всегда можно оправдать: каждый предатель поступает так, как ему выгодно. Неважно, что он сохраняет – капиталы или жизнь, он делает это исключительно за счет других людей. Поступок одного предателя косвенным или прямым образом отражается на благополучии оставшихся.



А когда его спрашивают, что ж ты, сукин сын, пошел служить нацистам, он отвечает: ну так меня расстрелять могли.



Потомки жертв холокоста вполне спокойно переезжают в страну, которая делала из кожи их предков абажуры, едят хлеб, выращенный на полях, удобренных пеплом их дедов, и ничто их не смущает. Более того, они умудряются ненавидеть и СССР, и Россию. Они предатели? Да что вы, кричат мне в ответ, они 9 мая отмечают вместе с бюргерами (такие тоже есть). Правда при этом спокойно работают на благополучие геополитического противника. То есть для своей Родины достаточно подколодного патриотизма, а чужой стране они отдают знания, труд, силу. Все нормально.



И что самое удивительное: многие оставшиеся, зараженные вирусом либерализма, их вполне понимают. Рыба ищет где глубже, говорят они, не судите да не судимы будете, ситуация у всех разная. Все жить хотят.



Конечно, все хотят. Хотели жить и те, про которых немцы писали: мы не представляли, с чем столкнемся. Да, все хотели жить. Но еще больше они хотели, чтобы не были осквернены отеческие могилы, чтобы в родных городах не звучала речь захватчиков, чтобы дети росли в своей стране, на своей земле, в своем доме.



Россия переживает (и, конечно, переживет!) уже пятую волну эмиграции. Из них только первая и частично третья могут быть оправданны. Те, которые вынуждены были покинуть страну под угрозой физического уничтожения, но при этом всегда оставались русскими по духу и никогда про покинутую Родину слова плохого не сказали. Только надеялись на возвращение, и эта надежда давала им силы жить.



Волна беглецов от СВО позорнее, чем колбасные эмигранты четвертой волны, рванувшие под крыло врага, целеустремленно добивавшего развалины великой державы. У четвертой волны, кроме мечты о баварских колбасках и прекрасных пластиковых овощах, были иллюзии, был запретный плод, который казался сладким.



А вот у пятой волны, этих здоровых лбов, дрожащих за свою жизнь, нет ничего, кроме страхов и тлетворной идеи отказа от подвига и самопожертвования ради народа.



Психологию эмигрантов трех волн можно разбирать долго и без примеров, не задерживаясь на личностях, так как эти личности того не достойны, но есть и другая сторона эмиграции. Те, кто бросили страну в трудную годину, безусловно предатели, какими бы субъективными мотивами они не руководствовались. И поскольку на сегодняшний день Россия – это мировой оплот традиционного жизнеустройства и здравомыслия, то начинается противоположный процесс. Все больше и больше людей из так называемого "цивилизованного мира", который, руководимый Соединенными Штатами, проваливается сегодня в яму сатанизма, хотят переехать к нам. И переезжают, и счастливы даже среди российских трудностей. И сказать им можно только одно: добро пожаловать!