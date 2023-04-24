РосВласти агитируют центразиатов на Украинскую войну. Даже в мечетях

00:11 26.04.2023 Контракт со смертью

Мигрантов из Центральной Азии вновь стали массово "приглашать" на фронт, даже в мечетях



Власти России неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность проведения второй волны мобилизации. Тем не менее, работа по вербовке людей для участия в специальной военной операции (СВО), которая проходит в Украине уже больше года, продолжается. Весной процесс возобновился с новой силой - под прицелом рекрутеров вновь оказались трудовые мигранты. Однако теперь выходцев из Центральной Азии "приглашают" на фронт весьма оригинально - появилась информация о подобных акциях в мечетях и вблизи храмов.



Все средства хороши



В начале апреля в интернете появилось видео из мечети в Челябинске, где человек в камуфляже агитировал прихожан вступить в ряды Вооруженных сил РФ. При этом главным аргументом спикера было то, что после полугода-года в армии отслужившие получат российское гражданство в ускоренном порядке.



Поскольку Россия не собирается прекращать СВО, то понятно, что мигрантов зовут не в штаб "писарем" отсидеться, а непосредственно в зону боевых действий.



А тут уж даже агитатор не может гарантировать, вернутся ли они оттуда на своих двоих за паспортом РФ или станут "грузом 200".



Вербовка идет и в других городах России. Например, зафиксирован случай раздачи листовок с "рекламой" службы по контракту около мечети в Пензе. Локация говорит о том, что цель рекрутинга - молодые мусульмане, приехавшие из стран Центральной Азии. Это понятный ход, так как многим из них приходится порой "крутиться", чтобы оформить регистрацию и прочие разрешительные документы. Зачастую их обманывают мошенники, предоставляя липовые документы, а полиция задерживает и штрафует. И для тех, кто приехал всерьез и надолго, гражданство РФ выглядит "бумагой", защищающей от бюрократической волокиты и произвола силовиков.



Однако здесь следует подумать о "цене вопроса" - стоит ли хоть какой-то паспорт риска оказаться в театре военных действий, да еще, скорее, в качестве "пушечного мяса".



В то же время активизировалось руководство миграционного центра "Сахарово", где выдают патенты на работу иностранцам, желающим жить и трудиться в Москве. Новостной Telegram-канал "Сирена", ссылаясь на сотрудника центра, сообщил, что 4 апреля здесь началась "вторая волна агитации" на контрактную службу в российской армии. Всем мигрантам раздают буклеты, которые заранее переведены на таджикский и узбекский языки, и отправляют в пункт оформления договоров. При согласии со стороны приезжего все документы подписываются на месте.



"В прошлый раз все было в устной форме. Если человек соглашался, его обращение за патентом выделяли комментарием о согласии, после их уже вызванивали. Потом оказалось, что таджикам нельзя [участвовать в вооруженных конфликтах на территории других государств], и предлагали только узбекам. А теперь предлагают всем подряд", - рассказал представитель центра "Сахарово".



По словам госслужащего, иностранцам военные обещают ряд преимуществ:



- упрощенное получение российского гражданства;

- зарплату на уровне не менее 190 тысяч рублей (более $2300) в месяц;

- дополнительные льготы - медицинские, пенсионные, жилищные.



Требования к мигрантам, в свою очередь, просты: фронту нужны совершеннолетние, русскоговорящие и годные по здоровью парни.



Ситуация стала более напряженной 14 апреля после того, как президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Согласно документу, россияне призывного возраста будут получать повестки через портал "Госуслуг". С этого момента и до прибытия в военкомат молодой человек не сможет выехать из страны. Если же в течение 20 дней он не явится в комиссариат, то в силу вступят прочие ограничения: запрет на сделки с недвижимостью, на оформление кредита, на регистрацию в статусе предпринимателя и на управление автомобилем.



Правозащитники считают, что этот закон направлен на борьбу с "уклонистами", которые раньше даже после получения повестки могли в спешном порядке покинуть родину. Нововведение также касается граждан стран Центральной Азии, обзаведшихся паспортом РФ. Например, по словам юриста по защите прав мигрантов Гульнары Дербишевой, среди получивших гражданство России кыргызстанцев много тех, кто сумел ускользнуть от мобилизации. Однако теперь им сложно будет избежать призыва, так как власти создадут электронный реестр учета военнообязанных и станут автоматически устанавливать запрет на выезд. Дербишева спрогнозировала, что соответствующий реестр Минцифры запустит довольно скоро, в связи с чем она рекомендует натурализованным россиянам в кратчайшие сроки покинуть территорию России.



Осенний марафон-2022



Напомним, что первая волна вербовки, в том числе иностранцев, в российскую армию началась осенью прошлого года. Причем президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, но уже накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие специализированных военкоматов в "Сахарово".



Поводом для формирования пунктов приема контрактников послужило одобрение Госдумой законопроекта, согласно которому за год службы в армии мигранты были вправе получить российский паспорт "без длительного ожидания и других бюрократических преград", в частности, минуя оформление вида на жительство.



Все же при обращении за патентом у приехавших "покорять" первопрестольную был выбор - соглашаться на договор с Вооруженными силами и ехать на фронт или настаивать на том, что иностранец прибыл в Россию за "мирными" заработками. Например, известен случай, когда узбекистанец по незнанию подписал намерение о службе в армии, из-за чего даже быстрее сдал документы на патент. А затем, разобравшись в своей ошибке, пошел на попятный. В итоге, как признавался мигрант, после того, как чиновник в "Сахарово" еще раз спросил его о желании пойти на фронт и получил отрицательный ответ, иностранца "без лишних разговоров и штрафов" отпустили домой, выдав разрешение трудиться в Москве.



Однако все могло быть жестче, если бы Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) продавил свою идею о лишении иностранцев российского гражданства в случае отказа от прохождения воинской службы. Причем представитель ведомства Кирилл Кабанов подчеркивал, что данная норма должна затрагивать только уроженцев стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По задумке чиновников, выходцам из этих государств, получившим паспорт РФ в течение последних десяти лет, надо было аннулировать гражданство, если те не желали ехать воевать в Украину. Более того, не только у них самих, но и у членов их семей. Впрочем, данная инициатива дальше кабинетов СПЧ не пошла.



Отметим, что российское ведомство придумало такой ход в противовес властям центральноазиатских республик, которые отреагировали на частичную мобилизацию предупреждениями соотечественникам об уголовной ответственности за наемничество. Сразу после 21 сентября с подобным заявлением выступили дипломаты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Позднее и посольство Таджикистана в Москве напомнило, что участие в боевых действиях на стороне другого государства наказывается в рамках статьи УК. К слову, практически везде за наемничество предусмотрено до десяти лет лишения свободы.



В Узбекистане поддержку государству оказали в Духовном управлении мусульман, где издали фетву (правовая норма в исламе), подчеркнув, что поскольку конфликт между Россией и Украиной не является джихадом (священная война с иноверцами), то верующим вступать в него - грех.



Плата за свободу



Однако некоторые мигранты, проигнорировав предупреждения своих стран, все же идут воевать. Об этом свидетельствует, в частности, информация о возбуждении десяти уголовных дел по фактам участия казахстанцев в боевых действиях в Украине, которую 16 апреля обнародовал Комитет национальной безопасности Казахстана. Правда, спецслужба не уточнила, на чьей стороне бились подозреваемые и как они попали на фронт.



Дело в том, что часть иностранцев оказались в окопах не по своей воле. Если у тех же трудовых мигрантов есть варианты "отмазаться" от воинской повинности, то, скажем, у заключенных таких возможностей гораздо меньше. А, как известно, частная военная компания "Вагнер" набирала солдат по зонам очень активно. Основатель и глава ЧВК Евгений Пригожин лично объезжал колонии, где вербовал сидельцев под знамена своего подразделения в обмен на свободу в будущем.



Конечно, для осужденных за изнасилование или разбой и приговоренных к 8-10 годам лишения свободы заманчиво спустя год-полтора участия в СВО получить вольную в виде президентского помилования. Хотя есть одно "но" - для этого нужно остаться живым на фронте. А с учетом того, что "Вагнер" активно вступает в жесткие "мясорубки", сделать это весьма непросто.



Об этом говорят и те немногие сведения о судьбах уроженцев стран Центральной Азии, добровольно или принудительно оказавшихся в рядах ЧВК.



В конце февраля этого года редакция "Озодлик" (узбекская служба радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) опубликовала материал о "вагнеровском" кладбище в Подмосковье, где на некоторых могилах не было крестов, потому что там похоронили мусульман. Журналисты установили личности шестерых мужчин, которые оказались гражданами Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Все они были осуждены и отбывали наказание в российских колониях. Судя по надписям на месте погребения, бывшие заключенные погибли в период с октября 2022 года по январь 2023-го.



Факт участия узбекистанцев в специальной военной операции признала даже Служба госбезопасности центральноазиатской республики. В марте ведомство сообщило о доставке на родину уроженца Каракалпакстана, который сидел в российской тюрьме, а позже погиб в Украине.



В общем, что бы ни сулили власти - ускоренное получение гражданства, льготы, деньги или свободу, - большинство согласившихся воевать в Украине подписывают, скорее, не договор с армией, а "контракт со смертью". Источник - fergana.plus

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