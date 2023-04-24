Bloomberg: 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС

00:14 26.04.2023

Bloomberg

США



В преддверии саммита БРИКС получила заявки на вступление от 19 стран

Bloomberg: не менее 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС



Порядка 19 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС, сообщает Bloomberg. Их заявки рассмотрят на встрече министров иностранных дел объединения, которая пройдет в июне в Кейптауне.



В преддверии ежегодного саммита БРИКС в Южной Африке присоединиться к группе изъявили желание девятнадцать стран.



Блок развивающихся экономик, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР, соберется в Кейптауне 2-3 июня и обсудит дальнейшие расширение, заявил посол ЮАР при организации Анил Суклал в понедельник.



"Будет обсуждаться расширение БРИКС и его условия, - заявил он. - Тринадцать стран обратились с просьбой о присоединении официально, еще шесть – неофициально. Заявки на участие мы получаем каждый день".



Разговор о расширении завел в прошлом году Китай, будучи временным председателем БРИКС. Вторая по величине экономика мира наращивает дипломатическое влияние в попытке противостоять господству развитых стран в ООН. Однако предложенное расширение вызвало у других членов опасения, что их влияние ослабнет - особенно если в блок вольются близкие союзники Пекина. ВВП Китая более чем вдвое больше совокупного объема четырех остальных экономик БРИКС.



По словам Суклала, министры иностранных дел всех пяти государств подтвердили свое участие в предстоящих июньских обсуждениях. Помимо перспектив расширения, они также обсудят горячие точки, включая Судан, где во вторник после десяти дней конфликта вступило в силу прекращение огня.



С момента своего образования под именем БРИК в 2006 году группа приняла лишь одного нового члена - ЮАР в 2010 году.



Среди стран, официально запросивших членства, Суклал назвал в феврале Саудовскую Аравию и Иран. Кроме того, интерес к организации проявили Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия, а также две неназванные страны из Восточной Африки и одна из Западной.



Автор статьи: Пол Веккьятто (Paul Vecchiatto)