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Bloomberg: 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС
00:14 26.04.2023

Bloomberg
США

В преддверии саммита БРИКС получила заявки на вступление от 19 стран
Bloomberg: не менее 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС

Порядка 19 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС, сообщает Bloomberg. Их заявки рассмотрят на встрече министров иностранных дел объединения, которая пройдет в июне в Кейптауне.

В преддверии ежегодного саммита БРИКС в Южной Африке присоединиться к группе изъявили желание девятнадцать стран.

Блок развивающихся экономик, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР, соберется в Кейптауне 2-3 июня и обсудит дальнейшие расширение, заявил посол ЮАР при организации Анил Суклал в понедельник.

"Будет обсуждаться расширение БРИКС и его условия, - заявил он. - Тринадцать стран обратились с просьбой о присоединении официально, еще шесть – неофициально. Заявки на участие мы получаем каждый день".

Разговор о расширении завел в прошлом году Китай, будучи временным председателем БРИКС. Вторая по величине экономика мира наращивает дипломатическое влияние в попытке противостоять господству развитых стран в ООН. Однако предложенное расширение вызвало у других членов опасения, что их влияние ослабнет - особенно если в блок вольются близкие союзники Пекина. ВВП Китая более чем вдвое больше совокупного объема четырех остальных экономик БРИКС.

По словам Суклала, министры иностранных дел всех пяти государств подтвердили свое участие в предстоящих июньских обсуждениях. Помимо перспектив расширения, они также обсудят горячие точки, включая Судан, где во вторник после десяти дней конфликта вступило в силу прекращение огня.

С момента своего образования под именем БРИК в 2006 году группа приняла лишь одного нового члена - ЮАР в 2010 году.

Среди стран, официально запросивших членства, Суклал назвал в феврале Саудовскую Аравию и Иран. Кроме того, интерес к организации проявили Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия, а также две неназванные страны из Восточной Африки и одна из Западной.

Автор статьи: Пол Веккьятто (Paul Vecchiatto)

Источник - ИноСМИ
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