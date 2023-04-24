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Дипломатия "мягких связей": гуманитарные проекты Японии в Центральной Азии
00:22 26.04.2023

ДИПЛОМАТИЯ "МЯГКИХ СВЯЗЕЙ": ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Центральная Азия, в отличие от США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, никогда не была приоритетом для внешней политики Токио. Тем не менее, с 1990-х годов Япония проявляет интерес к региону ЦА: Токио раньше других запустил партнерский формат "5 + 1" и впервые использовал концепцию Шелкового пути для обозначения своих интересов в Евразии. Значительная активность японской стороны сосредоточена на треке гуманитарных проектов – особенности их реализации в Центральной Азии проанализировала к. п. н., доцент кафедры международных отношений Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ Марина Дмитриева в статье для научного журнала "Постсоветские исследования".

"Мягкая сила" с японским колоритом

После Второй мировой войны Токио столкнулся с потребностью "перезагрузки" своего образа на международной арене. В противовес прежней экспансионистской политике была сделана ставка на инструменты soft power, по треку которой Япония добилась впечатляющих результатов. Стратегию "мягкой силы" реализует японское МИД, Японский фонд и Японское агентство международного сотрудничества. В частности, Токио разработал госпрограмму Cool Japan Strategy, которая популяризирует культуру страны за рубежом с целью увеличения потока туристов.

Помимо тысячелетней культуры, включающей древние традиции искусства, моды и кухни, в последние 20 лет все больше влияния приобретает японская массовая культура – аниме, манга, музыка в стиле j-pop, видеоигры. По оценкам экспертов, они превратились "в мощный метод неофициальной (пассивной) культурной дипломатии".

В Центральной Азии японская sotf power столкнулась с естественными ограничениями. Осознавая себя носителем западных либеральных ценностей (но с восточной спецификой), Япония первоначально стремилась распространять в ЦА идеи демократии и прав человека. Однако после Токио пересмотрел свой подход в более прагматичном ключе, делая акцент на экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Важным фактором доверия стран "пятерки" к Токио стали общая азиатская идентичность и отсутствие крупных конфликтов в истории дипломатических отношений.

Политика Японии в регионе никогда не была системной – как правило, Токио предпринимал шаги в ответ на действия более крупных акторов, таких как Китай. По мнению ряда экспертов, речь не идет о реальном соперничестве: показатели экономического и культурного присутствия в регионе у двух стран принципиально несравнимы. Скорее, Япония стремится занять удобные ниши для влияния, закрепив свой престиж как глобальной и региональной державы.

"Помощь развитию": кредиты, стипендии и связи

Центральная Азия интересна Японии как регион с запасами энергоресурсов и серьезным транзитным потенциалом. Взамен Токио предлагает "пятерке" серию экономических и инфраструктурных проектов в формате "официальной помощи развитию" (ОПР), который стал основным инструментом японской "мягкой силы" в регионе. ОПР предоставляется на двусторонней основе либо через многосторонние институты и включает в себя льготные кредиты, а также безвозмездную помощь в виде грантов и технического партнерства.

Формат ОПР помогает стране-донору познакомиться с культурой и экономикой страны-партнера, узнать ее обычаи и завязать полезные связи. В свою очередь, страны ЦА через этот механизм приглашают японских экспертов для обучения собственных специалистов.

В рамках ОПР поддерживаются проекты в медицинском, правовом, энергетическом, аграрном, инфраструктурном секторе. Так, в Узбекистане при поддержке Токио была построена железная дорога Ташгузар-Кумкурган и модернизированы три местных аэропорта. Также Япония помогла с реконструкцией аэропорта в Астане и Бишкеке, модернизацией железнодорожного транспорта Казахстана и Туркменистана. Были выделены гранты на предоставление сельскохозяйственного и учебного оборудования странам ЦА.

Япония развивает партнерство со странами "пятерки" преимущественно в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, повышения уровня жизни и "человеческого потенциала". Эти проекты курирует японское Агентство по международному сотрудничеству (JICA), у которого есть представительства в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Так, по словам представителя агентства Хидеки Танабе, в Таджикистане JICA реализует в общей сложности 32 проектов на сумму $341 млн., в том числе – в сфере снижения бедности, снабжения питьевой водой, пограничной службы, здоровья матери и ребенка. Также JICA реализует в Таджикистане "Проект JDS" – стипендиальную программу поддержки исследований экономики, госуправления и международных отношений.

Подобные проекты для ЦА предполагают поддержку рыночной экономики, модернизацию правовой системы, обучение местных специалистов. В Киргизии участниками обучающих проектов могут стать не только госслужащие, но и предприниматели, члены общественных объединений и НПО.

Ждать ли смены курса от Токио?

2022 год, юбилейный для дипломатических отношений Японии и Центральной Азии, отметился усилением активности Токио в регионе. 15 апреля состоялось совещание глав МИД "Центральная Азия + Япония", на котором Узбекистан предложил изучить вопрос о совместных проектах в области развития и диверсификации транспортных коридоров. Кроме того, на совещании был обозначен приоритет сотрудничества в сфере цифровой и "зеленой" экономики, сдерживания изменений климата и внедрения в ЦА японских ноу-хау.

В конце апреля состоялся визит министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в Казахстан и Узбекистан, в рамках которого, помимо экономических и гуманитарных проектов, обсуждались вопросы, связанные с Афганистаном и СВО.

Как союзник Соединенных Штатов, Токио стремится привлечь страны региона на свою сторону, решая задачу ослабления позиций РФ и Китая.

Ранее Токио не формулировал четкой стратегии в Центральной Азии: после появления китайского проекта "Один пояс, один путь" японская дипломатия окончательно перешла к ситуативной тактике. При этом до сих пор основным инструментом взаимодействия было партнерство по экономическому и гуманитарному треку. Однако возможно, что в условиях глобальной турбулентности Япония разработает более внушительный план действий, а методы и направления внешнеполитического курса Токио будут пересмотрены.

Читайте полную версию статьи на сайте электронной библиотеки "КиберЛенинка".
https://cyberleninka.ru/article/n/yaponiya-tsentralnaya-aziya-gumanitarnyy-trek-razvitiya-sotrudnichestva

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682457720


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