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ГЭС Сарбанд на юге Таджикистана заработала на полную мощностьГЭС "Сарбанд" на юге Таджикистана заработала на полную мощность
00:26 26.04.2023

Запуск гидроагрегата №1 ГЭС "Сарбанд" в городе Левакант

25.04.2023 10:00, город Левакант

В рамках рабочей поездки Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в Леваканте посетил гидроэлектростанцию "Сарбанд" и запустил гидроагрегат №1 этого важного энергетического объекта.

Гидроагрегат №1 мощностью 38 МВт сдан в эксплуатацию после реконструкции и обновления. Гидроэлектростанция "Сарбанд" с проектной мощностью 240 МВт является 5 крупным действующим энергетическим объектом на реке Вахш.

Следует напомнить, что строительство гидроэлектростанции на основе станции "Шаршара" было начато еще в 1956 году, а первый ее агрегат был сдан в эксплуатацию в 1962 году.

По причине длительного использования большая часть электромеханического, гидромеханического оборудования и открытые распределительные приборы износились и устарели. На гидроэлектростанции в течение 60 лет, кроме реконструкции одного агрегата, больше не проводились никакие другие ремонтные работы. Производственная мощность составляла 160 МВт.

С учетом этого в 2013 году между Правительством Республики Таджикистан и Азиатским банком развития было подписано грантовое соглашение на сумму 136 миллионов долларов для реализации проекта "Реконструкция гидроэлектростанции "Сарбанд". Цель реализации проекта - повышение производственного потенциала, обеспечение системной и эффективной работы станции, приведение ее в соответствие с современными техническими стандартами. На основе соглашения проект состоит из двух этапов. Первый этап предназначен для замены 5 агрегатов, двух автотрансформаторов, строительства нового здания управления и других работ, связанных с этим. Второй этап проекта охватывает реконструкцию открытых распределительных 220/110-киловольтовых приборов. Реализация первого этапа проекта "Реконструкция гидроэлектростанции "Сарбанд" мощностью 240 МВт" компанией-подрядчиком - "Синохайд" Китайской Народной Республики предусматривает: завершение работы по реконструкции и модернизации гидроагрегатов 1, 2, 3, 5, 6, насосных станций, системы сжатого воздуха электростанции, пожарных приборов, установку автотранспортных устройств АТ-2, АТ-3, строительство нового центрального здания управления электростанцией, ремонт здания машинного зала, восстановление всех подъемных кранов электростанции, строительные работы по водоснабжению, аварийно-смазочные работы, устройство центрального распределения, системы освещения электростанции, замену оборудования в механико-электрических цехах, другое вспомогательное устройство и оборудование, а также укрепление правого берега соединительного канала.

На основе указаний и поручений Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в рамках проекта агрегаты, трансформаторы и другое новейшее электрическое оборудование были завезены из Германии, Италии, Индии, Китая и Казахстана.

В ходе ознакомления Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон дал высокую оценку качеству проделанной работы в направлении реконструкции и обновления гидроэлектростанции "Сарбанд".

В ходе беседы с работниками и специалистами Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон реализацию проекта "Реконструкция гидроэлектростанции "Сарбанд" расценил как еще один устойчивый и реальный шаг в направлении достижения одной из стратегических целей Правительства Республики Таджикистан – обеспечения полной энергетической независимости страны, подчеркнул, что отныне после полной реконструкции и обновления станция в течение многих лет будет вырабатывать экологически чистую электроэнергию и служить дальнейшему развитию национальной экономики независимого Таджикистана.

В соответствии с ЛОТ-1 проекта восстановления гидроэлектростанции "Сарбанд" после реконструкции и обновления в ноябре 2018 года был запущен гидроагрегат №5 мощностью 49 МВт, в августе 2019 года - гидроагрегат №6 мощностью 49 МВт, в ноябре 2020 года - гидроагрегат №2 мощностью 39 МВт, в марте 2022 года - гидроагрегат №3 мощностью 49 МВт и теперь - гидроагрегат №1 мощностью 39 МВт.

Напомним, что гидроагрегат №4 мощностью 45 МВт был полностью отремонтирован и реконструирован еще в 2019 году.

В соответствии с ЛОТ-2 проекта, Открытым акционерным обществом "Барки Точик" и подрядной компанией-консорциумом "Генсе - ЖИ" Турецкой Республики был подписан договор о восстановлении 220 и 110-киловольтовых электрических подстанций. Работы в этом направлении полностью выполнены, в том числе восстановление открытых распределительных аппаратов 220 КВ и 110/35/6 КВ с учетом полной замены основного и вспомогательного оборудования, такого как силовые трансформаторы, трансформаторы-передатчики 35/6 киловольтовые комплектные распределительные аппараты, масляные тумблеры, размыкатели линии электропередачи на территории станции, были осуществлены в рамках второй части проекта.

Следует отметить, что по причине ветхости и износа электромеханического и гидромеханического оборудования средняя мощность станции до начала реализации проекта составляла 160 МВт.

В результате реализации проекта "Восстановление гидроэлектростанции "Сарбанд" проектная мощность станции с 240 МВт была доведена до 270 МВт, а уровень обслуживания на станции, производства и обеспечения электроэнергии был заметно поднят. Главу государства уважаемого Эмомали Рахмона проинформировали, что посредством реконструированных гидроагрегатов до 20 апреля 2022 года гидроэлектростанция произвела 3 миллиарда 132 миллиона 724 тысячи 506 киловатт/часов электроэнергии.

В настоящее время на гидроэлектростанции "Сарбанд" трудятся 162 работника, в том числе 25 женщин и девушек, а инженерно-технический состав насчитывает 75 человек. В целях обеспечения безопасности и надежного использования гидроэлектростанции в соединительном канале осуществляются берегоукрепительные работы, планируются работы по заливке бетона с уровня 455 до 460,5 м в объеме 1800 м3 длиной 90 метров.

На данный момент объем выполненных работ в этом направлении составляет 5%, работы по бетонированию выполнены в объеме 1215 м3.

В течение годов независимости с целью осуществления созидательных планов программ Правительства Республики Таджикистан под руководством Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, для достижения полной энергетической независимости, рационального и эффективного использования гидроэнергетических ресурсов страны были начаты строительство и реконструкция больших и малых гидроэлектростанций, проведены высоковольтные линии электропередачи, созданы электрические подстанции.

Все эти созидательные инициативы Президента Республики Таджикистан направлены на развитие сфер национальной экономики страны и таким образом на обеспечение достойной жизни таджикского народа и большее процветание независимого Таджикистана.

Источник - president.tj
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