 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейший музей-заповедник под открытым небом "Бозок" появится близ Астаны
00:34 26.04.2023

412 гектаров: Рядом со столицей идет строительство самого большого в стране музея под открытым небом

По заказу Министерства культуры и спорта в окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок". Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране.



На сегодняшний день начато строительство входных порталов-крепостных стен высотой более 7 метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен.

Основная цель проекта – демонстрация в музее под открытым небом передовых достижений степной цивилизации. Здесь, наряду с городищем Бозок, будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья. В каждом комплексе найдет отражение история становления материальной и духовной культуры: дворцовые комплексы, святилища, жилые дома, металлургические и гончарные печи, кузницы и мастерские, ремесленные кварталы, средневековый рынок, петроглифы и др.

Ожидается, что в будущем Бозок, как инновационный проект, станет привлекательной культурной инфраструктурой на туристической карте не только столицы, но и страны. Историко-культурный проект даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

"Сегодняшняя молодежь лучше воспринимает информацию, которую можно увидеть и к которой можно прикоснуться. Музей нового формата позволит им в полной мере ощутить атмосферу той эпохи, быт народа и познакомиться с передовой культурой степной цивилизации. Очевидно, что в будущем этот проект станет драйвером роста туристического бренда Казахстана, что позволит внести конкретный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма. Открытие музея-заповедника улучшит инвестиционную привлекательность столичного региона, поспособствует росту международного имиджа Казахстана как хранителя степной истории Евразии", – отметила директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Бозок" МКС РК Сауле Бурбаева.

Источник - Министерство культуры и спорта Казахстана
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