К новому КазПарламенту приделали бикфордов шнур, - Марат Асипов

00:35 26.04.2023

Казахская Танька может заехать на запасный путь



Марат АСИПОВ



Итоги голосования заложили мину замедленного действия



События в истории имеют подлое обыкновение повторяться. Трагедия вырождается в фарс, так нас учит исторический опыт.



Итоги выборов в мажилис и парламент могут создать очень интересную коллизию. Собственно, это уже однажды было. В начале марта 1995 года президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ сообщил в эфире государственного канала, что в Конституционный суд обратилась гражданка Татьяна КВЯТКОВСКАЯ, проигравшая парламентские выборы в 1994 году.



Конституционный суд, рассмотрев ее обращение, обнаружил, что "введенная Центризбиркомом методика подсчета голосов не только повлекла массовое нарушение конституционного принципа "один избиратель – один голос", но также могла исказить итоги выборов".



Обращения Квятковской оказалось достаточно, чтобы только что избранный парламент разогнали, Назарбаев провел референдум о доверии себе и продлении полномочий, переписал Конституцию и правил страной еще 24 года, в 2019 году передав власть Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.



Напомню, что в 1993 году президент России Борис ЕЛЬЦИН расстрелял из танков здание парламента, который никак не хотел распускаться.



Возникшая в Казахстане коллизия с роспуском парламента из-за обращения Татьяны Квятковской в Конституционный суд породила экспромт Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА: "В Москве парламент разгоняли танки, а у нас хватило одной лишь Таньки...".



Формально у властей Казахстана появился отличный козырь в рукаве. Кто-то из числа обиженных итогами голосования кандидатов наверняка обратится в Конституционный суд с требованием пересмотра или вовсе отмены выборов.



Если не обратится, то можно ненавязчиво порекомендовать это сделать, благо, что очень многие из так называемых оппозиционеров находятся на прямой связи с Акордой.



В любом случае, обращение в КС так или иначе материализуется.



И тут все зависит от политической конъюнктуры. Ход обращению можно будет дать в любой момент, если потребуется вдруг ввести прямое президентское правление.



Оптимисты могут надеяться на ускоренные реформы, которые можно будет очень быстро реализовать указами, не заморачиваясь на многомесячную процедуру парламентских слушаний.



Пессимисты посыплют голову пеплом и заговорят об узурпации власти.



Реалисты понимают, что таким козырем можно воспользоваться для отвлечения масс на очередные выборы, под шумок перекроить политическую полянку, например денонсировать прежние договоренности с Библиотекой и ее посетителями. Скажем, под предлогом нарушения какими-нибудь высокопоставленными чиновниками выборного законодательства и фальсификации выборов



В общем, вариантов масса, выбирай любой.



В любом случае, запасный путь для условной таньки уже подготовлен.



Осталось только выбрать правильную таньку. А вот с этим вообще никаких проблем нет.



Особую пикантность такому развитию событий может придать выбор в качестве таньки наиболее яростного критика властей.