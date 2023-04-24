 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:38 26.04.2023

Байден официально подтвердил свое участие в предстоящих президентских выборах

Мария БАЧЕНИНА
Людмила ПЛОТНИКОВА

Действующий, 46-ой по счету президент США Джо Байден интриговал недолго и официально объявил о своем намерении остаться в Белом доме на второй срок.

Сделал он это несколько необычным образом – в форме видеоролика, опубликованного ранним утром.

В нем Байден определил главные приоритеты своей предвыборной кампании и, если получится, новой каденции – защита демократии и избирательных прав, права женщин на аборты, а также забота о социальных гарантиях.

Акцент – на слове "свобода": Байден призвал избирателей сделать выбор – "оставить следующему поколению больше или меньше свобод".

В Демократической партии, которую формально возглавляет сейчас Байден, у него нет заметных соперников. Так что все шансы на то, что на внутренних праймериз он сохранит свое лидерство и де-юре закрепит за собой право быть единственным кандидатом в президенты от демократов, у него есть. Хотя в стане демократов (равно как и в масштабе всей страны) немало несогласных с этим: последний опрос NBC News показал, что выдвижение Байдена не одобряет более половины сторонников этой партии и почти 70% американцев.

Главный аргумент противников Байдена – его возраст; сейчас Америкой управляет 80-летний человек, уже ставший самым пожилым главой государства в истории США. А также самым неработоспособным – в отпуске он провел чуть ли не половину времени, в течение которого ему удается пока еще быть президентом огромного государства.

Главным его соперником, судя по всему, опять будет Дональд Трамп, также официально вступивший в президентскую гонку. Но планы 45-го президента США могут нарушить итоги праймериз в Республиканской партии: в отличие от демократов, республиканцам есть кого предложить в качестве основного кандидата в президенты – губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Главным соперником нынешнего президента США, судя по всему, опять будет Дональд Трамп.

Фото: REUTERS

Но, как заявил в эфире радио "КП" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, "Байден может победить только Трампа, любому другому кандидату от республиканцев он проиграет с разгромным счетом".

- Если Байден будет участвовать в следующих президентских выборах, то на них он может идти либо как миротворец, либо как человек, уничтоживший Россию. – считает Васильев. - Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года, поэтому объявление за полтора года – явный фальстарт со стороны Байдена, в том числе и по состоянию здоровья. К моменту выборов ему будет – 81 год, а вопросов к его здоровью уже сейчас крайне много. Байден сделал заявление ради заявления, чтобы решить внутриполитические моменты в США. Что это значит для России? А ничего это не значит для России. Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.

Источник - kp.ru
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