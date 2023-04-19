Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский

00:46 26.04.2023

Что Казахстану нужно делать с Кашаганом



ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

Среда, 19 Апр 2023,



Продлевать ли срок соглашения о разделе продукции?

Гигантское морское месторождение Кашаган, самое крупное открытое в мире за последние 30 лет – в центре не менее крупного спора правительства Казахстана и консорциума иностранных инвесторов. Следом за "экологическим выстрелом" ценой в 5,1 миллиарда долларов США, в ход пошла тяжелая артиллерия.



Как стало известно, правительство подало в международный арбитраж иск к компании "Норт Каспиан Оперейтинг Компани" – оператору разработки Кашагана, требуя отминусовать из общей суммы инвестиций в 60 миллиардов долларов США 13 миллиардов как "несанкционированные расходы". Вопрос принципиальный – если расходы действительно уменьшатся почти на на четверть, то пропорционально уменьшится количество "возмещаемой нефти", которую забирают акционеры НКОК в счет понесенных ранее затрат. А следовательно, увеличится доля так называемой "профит ойл", часть прибыли от которой достается Казахстану.



Казахстан требует с Кашаганского консорциума 5,1 млрд долларов

Сегодня эта прибыль ничтожно мала – по данным общественного фонда "Energy Monitor", доля иностранных инвесторов в "профит ойл" (за вычетом доли на возмещаемые затраты) составляет 90% до достижения суммарного объема добычи в 3 млрд баррелей, только после этого она начнет уменьшаться в пользу Казахстана. При текущих темпах добычи, по оценкам экспертов фонда, это случится не ранее 2037 года, когда срок действия Соглашения по разделу продукции Кашагана подойдет к концу.



Чтобы казахстанцы действительно почувствовали на губах вкус кашаганских нефтедолларов, есть два пути. Первый – добыча на месторождении должна неуклонно расти. Между тем, по сообщениям отраслевых источников, НКОК приостановила работы по проектированию Фазы II развития месторождения, целевым показателем которой является достижение уровня добычив 700-900 тысяч баррелей нефти в сутки. Второй – уменьшить объемы нефти, отдаваемой в счет возмещаемых затрат. Вот этот второй путь, похоже, и выбрала республика.



И если в этом споре она выступает истцом, то, как оказалось, одновременно является ответчиком по двум искам, предъявленным уже акционерами Кашаганского проекта. Как сообщил генеральный директор ТОО "PSA", уполномоченного от имени правительства стоять на страже интересов государства в соглашениях о разделе продукции, Бекет ИЗБАСТИН, иски поданы в период с 2020 по 2022 годы. В первом из них оспаривается правомерность налоговой проверки консорциума, проведенной министерством финансов Казахстана. В 2022 году акционерами Кашагана было инициировано экспертное разбирательство в отношении Годовой рабочей программы и бюджета на 2022 год. "В данном иске Подрядчик оспаривает фундаментальное право Полномочного органа и Республики на утверждение Годовых рабочих программ и бюджетов, в результате это приведет к существенному изменению баланса интересов СРП", – говорит г-н Избастин.



Казахстан требует с Кашаганского консорциума 5,1 млрд долларов

Руководитель Полномочного органа правительства предполагает, что разбирательства могут "затянуться на несколько лет". Понятно, что ни о какой реализации Второй фазы в таких условиях речи быть не может – к тому же до 2037 года инвесторы просто не успеют вернуть вложенные деньги, которые уже не подлежат возмещению. И это понимают обе стороны. А значит, иски с обеих сторон являются инструментами в переговорном процессе по вопросу продления сроков Соглашения о разделе продукции (СРП) Кашагана. Пойти на автоматическое продление по имеющейся экономической модели контракта Казахстан не может – это будет самоубийство, и политическое, и экономическое. А значит, стороны обязательно придут к какому-то компромиссному варианту. Он может выглядеть так: СРП будет продлено лет на двадцать, но доходы республики от месторождения значительно увеличатся. Сегодня, по оценкам экспертов, доля Казахстана в общих доходах от Кашагана не превышает двух процентов. Инвесторам придется раскошелиться.