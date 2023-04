Война с Китаем грозит американцам карточной системой, - В.Скосырев

06:48 26.04.2023

Прекращение торговли с КНР вынудит США ввести талоны на ряд товаров

Владимир Скосырев

25 апр. 23

Военнослужащие США готовят ракету "Стингер" во время учений с боевой стрельбой в рамках совместных учений с армией Филиппин.

На острове Баско на Филиппинах, примерно в 100 милях от Тайваня, высадились на самолете с вертикальным взлетом американские солдаты. Они оснащены ракетами Javelin и Stinger. А на противоположном берегу были выгружены с десантного корабля пусковые установки ракет Himars, способные бить по далеким целям. Официально это именуется совместными маневрами с Филиппинами для обороны их владений в Южно-Китайском море. Но СМИ США сообщают, что фактически американцы готовятся к схватке с Китаем.



Корреспондент Wall Street Journal передает, что главная задача учений, самых больших в истории двух стран – защитить канал Баши, путь между Филиппинским островом Ями и Тайваньским островом Орхидея.



Он имеет ключевое значение и для американских, и для китайских вооруженных сил. В ходе маневров будут отрабатываться удары с воздуха по наземным целям, высадка десанта с вертолетов в тылу врага. Один из сценариев предусматривает, что противник захватил большую часть острова, а американцы и филиппинцы выбивают его.



Манила заявила, что не намерена участвовать в американской операции по защите Тайваня. Но в реальности американцы используют территорию Филиппин для отпора возможному вторжению Китая на Тайвань.



О том, что США активизировали подготовку к схватке с Китаем из-за Тайваня, говорит и заявление премьер-министра Тайваня Чэнь Цзяньчжэня. Он сказал, что Тайвань ведет переговоры с США о размещении американских вооружений, которые помогут острову выстоять в случае атаки врага. Складирование на самом острове может оказаться слишком рискованным, делает вывод CNN из интервью премьера. Поэтому рассматривается вопрос о складировании в регионе в стране – союзнике США.



Китай тоже не сидит сложа руки. Недавно китайский авианосец "Шаньдун" и корабли сопровождения примерно в 130 милях от острова имитировали удары по Тайваню с самолетов, взлетавших с палубы авианосца. Причем эти машины вторгались в зону оповещения ПВО, провозглашенную в одностороннем порядке Тайбэем.



Без сомнения, атмосфера вокруг Тайваня накалена. Недаром ведущие органы британской и американской печати, Financial Times и New York Times, обсуждают возможные сценарии войны между Китаем и США. New York Times предупреждает, что если такое случится, то это будет противостояние, аналогичного которому в истории никогда не было. Причиной конфликта газета называет вторжение Китая на Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что воссоединение Тайваня с материком должно быть достигнуто. Режим в КНР достаточно силен с точки зрения военной, экономической и промышленной мощи.



А для США на кону их стратегические интересы. Успешная китайская операция пробьет дыру в цепи альянсов в Азии, в которых участвуют США. Будут подорваны не только стратегические позиции Вашингтона на западе Тихого океана. США потеряют доступ к полупроводникам и другим компонентам высоких технологий, которыми обладает Тайвань. Граждане США привыкли посылать своих военных сражаться вдали от дома. Но Китай в состоянии дать американцам почувствовать, что такое война, у себя дома.



Пекин сделает ставку на то, чтобы подорвать желание американцев вести длительную войну. Обе стороны будут прибегать к дезинформации и фейкам. Но в пользу Китая говорит то, что американские потребители привыкли к не очень дорогим китайским товарам – от электроники до мебели и обуви. Все это регулярно доставляется на судах из КНР в США. Война прервет эти поставки. Это парализует многие предприятия.



Во время Второй мировой войны президент Франклин Рузвельт назвал США арсеналом демократии. Но сегодня главной промышленной страной мира стал Китай. Лишив американских потребителей доступа к китайским товарам, Пекин вынудит власти США установить систему распределения многих товаров первой необходимости по талонам или карточкам, как это было когда-то в Европе.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Американцам недавно удалось договориться с Филиппинами о расширении их присутствия на островах. Это крупный успех США. Ведь они могут разместить свои ВВС вблизи Тайваня. Это важно также для установления контроля над Южно-Китайским морем. А учения китайской авианосной группы около Тайваня говорят о том, что КНР может атаковать остров не только с континента, но и с любого другого направления. Тем более что у Китая есть два боеготовых авианосца. Но я не думаю, что Китай начнет операцию в ближайшее время. В январе на Тайване выборы президента. В Пекине надеются, что Демократическая прогрессивная партия нынешнего президента проиграет и к власти придет Гоминьдан, с которым легче договориться. В любом случае, если дело дойдет до войны, преимущество в вооружениях будет на стороне Китая. А боевой опыт американцев, накопленный в боях с таким слабым противником, как Саддам Хусейн, совершенно неприменим в боевых конфликтах современного уровня".