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В РосГосдуме призвали вернуть определение "враг народа". Депутатам предложили начать с себя
07:00 26.04.2023

Елена Острякова . 25.04.2023

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев предложил вернуть понятие "враг народа".

Об этом он заявил сегодня в эфире радиостанции "Вести ФМ", передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев предложил вернуть понятие "враг народа". Об...

"Пора вводить понятие "враг народа". Не надо этого стесняться. Враги есть – понятия нет. Причем не только для тех, которые дебильные указы отдают, но и тут на гражданке ждуны – вся эта сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся? Все говорят: ты хочешь сталинских репрессий. Да, я хочу, при том, что мой дед 9 лет отсидел. Всю войну прошел, а потом в 46-м году отсидел. Потом был реабилитирован. Но я понимаю, что это было необходимо на тот момент в государстве сделать. Да, были ошибки, но была и дисциплина. Сегодня краеуголный ключевой вопрос – дисциплина всех от рядового до маршала. Четкое выполнение тех задач и указаний, которые есть", – сказал Гурулев.

Военный обозреватель Борис Рожин согласился с депутатом.

"Вот и у меня дед говорил "Время было такое, и так было надо". Сейчас вот люди лучше начинают понимать особенности того времени и реальный смысл термина "Враг народа", – написал Рожин.

Однако у некоторых заявление Гурулева вызвало недоумение.

"Процесс с "врагами народа" запустить не сложно, сложно будет потом остановиться. Да и сторонники подобной меры, на мой взгляд, таковыми будут до момента, когда к ним постучат в дверь. И не надо думать, что данный процесс коснется только элиты, он затронет все социальные группы. И еще. Кто судьи? Кто будет определять "враждебность" человека? Не стоит переходит черту, после которой неизвестность.

Депутатам, прежде чем предлагать понятие "враг народа", на мой взгляд, надо бы самим "оголиться", например, вернуть публичность своим декларациям о доходах и расходах, имуществе, "успешности" своих ближайших родных. Так будет честнее", – пишет в блоге телеведущий канала "Царьград" Юрий Пронько.

Источник - politnavigator.net
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