США: грядет смута? Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии, - Андрей Соколов

07:12 26.04.2023

США: грядет смута?

Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии

Андрей Соколов

25.04.2023



По мере приближения президентских выборов в США нарастает бурная дискуссия по поводу того, не приведет ли ожесточенное противостояние двух полюсов, на которые раскололась страна, к бунту, а то и к революции.



Причем провластные СМИ и их аналитики утверждают, что смутой Штатам грозят ультраправые и, прежде всего, причисляемые к ним сторонники Дональда Трампа, а с правого фланга и представители из стана республиканцев обвиняют в этом левых, прежде всего, демократов администрации Джо Байдена. Перед лицом этого нарастающего хаоса уже зазвучали голоса о том, что страну может спасти теперь только ее армия.



"Угроза гражданского краха реальна" – под таким заголовком поместило на днях статью авторитетное издание Politico. К такому выводу приходят, анализируя ситуацию в США, ее авторы Стивен Саймон – научный сотрудник Роберта Э. Вильгельма в Центре международных исследований Массачусетского технологического института, Джонатан Стивенсон – старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) и главный редактор журнала Survival.



"По мере приближения выборов 2024 года, – пишут они, – угроза политического насилия и гражданских беспорядков будет только возрастать, несмотря на все, что сотрудники национальной безопасности и правоохранительных органов США узнали с 6 января. Высокопоставленные представители американской службы по борьбе с терроризмом считают, что риск крупных гражданских беспорядков по-прежнему велик".



Но полномасштабная гражданская война, – замечают авторы статьи, – не единственная опасность. Маловероятно, что крайне правые американцы объединятся в сплоченную силу, способную вести войну, но для того, чтобы сеять хаос и дестабилизировать государство, армия не требуется. В глубоко поляризованной среде небольшие очаги вооруженных беспорядков могут легко разжечь и распространить беспорядки. Гиперболическая реакция ультраправых республиканских политических деятелей и комментаторов СМИ на обвинительное заключение Трампа свидетельствует о том, что они определенно не верят в то, что лихорадка MAGA (так называют в США радикальных сторонников Трампа – прим.авт.) среди их избирателей и потребителей прекратилась".



Продолжая рассуждать на тему возможности "революции" в США, авторы Politico, отмечают, что "по горючести, конечно, США не сравнится с большевистской Россией, а Энрике Таррио – не Владимир Ленин".



По их мнению, "группы ополченцев США, по-видимому, не связаны между собой прочными сетями. Тем не менее, было бы неосмотрительно предполагать, что движение MAGA все еще является лишь зачаточным повстанческим движением, поскольку его недовольство широко распространено. Тут следует напомнить, что Энрике Таррио, упомянутый Politico в качестве лидера американских "ополченцев", является главарем ультраправой вооруженной группировки Proud Boys, которого власти обвиняют в организации нападения на Капитолий в 2021 году.



Словом, намек Politico понятен, возмутителем спокойствия является предполагаемый соперник демократов на выборах Трамп, у которого уже есть ударные дружины "ополченцев" для того, чтобы совершить "революцию".



"Последствия могут быть катастрофическими, – паникуют авторы Politico. – Постепенная эскалация атак, вызванная ключевыми событиями и вызванная растущим накоплением приватизированного мощного оружия, такого как AR-15, в основном справа, может усилить поляризацию до необратимой степени".



В это же время сторонники Трампа обвиняют в грозящей США в связи с выборами политической смуте администрацию Байдена и либералов во власти, уверяя, что "революция" в Америке уже идет полным ходом. "Америку подмяли под себя ультралевые идеологи, – считает консервативное издание American Greatness. – Она переживает сейчас революцию, наподобие якобинской во Франции. Управляют ею американские элиты и вертикаль власти".



"Дело принимает пугающий оборот, – пишет автор статьи Виктор Дэвис Хансон. – Демократическая партия исчезла году этак в 2020. Ее подмяли под себя ультралевые идеологи. Они нацелены на слом или захват сложившихся институтов и хотят навязать радикальные программы равенства – не предпосылок, а результатов – которые большинство американцев явно не поддерживают".



Американский народ хочет доступного бензина и топливно-энергетической автономии. Он не приемлет "Нового зеленого курса", который лишь усугубляет зависимость от Ближнего Востока. Американцы хотят трезвого бюджета вместо вечной стагфляции, банкротства банков, скачка процентных ставок, кланового капитализма и субсидий для бездельников, которые предпочитают не работать, замечает он.



"Слова меняют значение. "Расист" теперь означает "не смей перечить!". А "белый" – это уничижительный эпитет из репертуара расистов. "Разнообразие" стало избитым клише. "Справедливость" ныне – синонимом предвзятости. А "инклюзивность" – наоборот, исключительность. Наши учреждения изменились до неузнаваемости. ФБР, каким мы его помним, больше не существует. Трое его бывших директоров либо солгали федеральным следователям под присягой, либо старательно изображали амнезию перед Конгрессом. Наши высшие офицеры национальной разведки лгали под присягой Сенату. Налоговая служба превратилось в оружие демократов по сведению счетов с политическими противниками. А министерство юстиции скорее отправит ФБР по следу родителей набедокуривших школьников, чем толпы, угрожающей расправой членам Верховного суда", – с возмущением перечисляет беды Америки автор статьи.



"Чтобы окончательно стереть прошлую Америку, – считает он, – якобинцам пришлось еще и сломать наши обычаи и традиции… Они свергают статуи и рушат людям карьеры – словно троцкисты. В женском спорте внезапно воцарились биологические мужчины, перечеркнув пять десятилетий таким трудом завоеванного равенства… Когда страна рушится под давлением левого нигилизма, последний вздох революции – уничтожить Дональда Трампа".



Раскол между двумя полюсами, на которые раскололись США, действительно драматичен и все больше углубляется. И вот на этом фоне зазвучали голоса, что спасти страну от грядущего хаоса, которым могут обернуться выборы 2024 года, могут только военные.



"Только беспартийные военные могут защитить американскую демократию", – пишет в этой связи авторитетный политический журнал Foreign Affairs, отмечая, что "центральные институты американской демократии находятся под ударом, поскольку углубляющиеся разногласия и ядовитая политика парализуют Вашингтон и разрывают общество по швам".



Но как они могут ее защитить? Совершить военный переворот? Позорный уход США из Афганистана уже вызвал сильное брожение в американской армии. Отставные военные стали выступать с требованиями к Верховному главнокомандующему, т.е. к Байдену, уйти в отставку и не позориться.



Публично критиковать командование позволяют себе даже действующие военные, чего в США в былые времена не было. Впервые такое произошло в январе 2021 года, когда Марк Милли – нынешний председатель Объединенного комитета начальников штабов – приказал офицерам, отвечающим за пуск ядерных ракет: в случае если они получат приказ от президента, сначала доложить ему, а уж он сам решит, что делать дальше. Но никакого права голоса в решении о пуске ракет сам Милли не имел, это – прерогатива исключительно Верховного главнокомандующего.



Но Милли тогда совершил еще более невероятный поступок – позвонил своему китайскому коллеге – начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета Ли Цзочэну – и сказал, что если получит приказ о пуске ракет, то сначала наберет его и предупредит. Республиканцы тогда объявили, что это – госизмена, однако Милли не уволили. В США потом появился другой президент, а Марк Милли по-прежнему остается на своем посту.



Но нельзя сказать, что американская армия – полностью на стороне Демократической партии. Многие генералы и вся верхушка по большей части сплелись с демократами. Однако немало и сугубо консервативно настроенных военных, которым не по вкусу новации либералов. А иные высокопоставленные армейские отставники публично поддерживают Трампа и его сторонников.



А что произойдет в армии США, когда киевский режим потерпит поражение? Как тогда американские генералы отнесутся к окончательно опозорившемуся Байдену, который вооружал этот режим, поддерживал его, поставив на кон не только свою репутацию, но и международный авторитет США?



Готовится к резкому обострению противостояния в связи с грядущими выборами и гражданское общество. Так, губернатор Флориды Рон Десантис уже организовал "Гвардию штата Флорида" – добровольческое объединение вооруженных жителей штата с боевым опытом. В республиканских штатах организуют свои милиции, привлекают к сотрудничеству парамилитарные организации. А у демократов готовы к бою свои вооруженные группировки – антифа, BLM. Так что нынешние газетные статьи о грядущей в США серьезной смуте совсем не лишены оснований. Это – не просто повод выпустить пар недовольства, а свидетельство самой серьезной тревоги перед грядущими тяжелыми испытаниями.



Американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями, уверен политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер.



"Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию", – пишет Подхорцер, указывая, что на самом деле США никогда не были единой нацией.



"Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность", – считает он.



И по его словам, основная проблема, судя по мятежу 6 января, состоит в том, "сможет ли демократия в том виде, в котором мы ее знаем, – пережить это наступление?".



По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидата политологических наук Александра Бедрицкого самое серьезная угроза Америке – это и в самом деле размежевание между ее штатами. "Если пойдет размежевание между штатами, между различными законодательными системами, если конфликт интересов между штатами будет увеличиваться, то это может привести к серьезным последствиям для американского государства", – сказал он в интервью изданию Правда.ру.



Выборы в США всегда были как шоу, без особых эксцессов. Но сейчас налицо раскол. Поэтому рациональность утрачивается, важно только "этот наш, а этот не наш", а дальше идет противостояние между людьми. Для Штатов это очень опасно.