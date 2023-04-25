Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg

07:35 26.04.2023

26 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Власти Кыргызстана бодро рапортуют о росте экономики и высоких цифрах исполнения бюджета. Не забывают упомянуть и о том, что за последние полтора года в разы выросла зарплата бюджетников, увеличены пособия и пенсии.



Но есть одно но: обыватели всего этого великолепия не ощущают.



Цены продолжают расти. Уровень бедности среди населения страны остается крайне высоким. Кыргызстанцы не живут, а выживают на фоне громких заявлений о лучшей жизни в республике.



Жить стало лучше?

"За два года мы зажгли погасшую надежду народа", - заявил в ноябре 2022-го глава кабинета министров Акылбек Жапаров на Народном курултае.



Бюджет страны вырос в два-три раза. Такое редко бывает даже в государствах с "экономическим чудом".



Акылбек Жапаров

Его риторику продолжил и зампред кабмина Эдиль Байсалов в ответ на критику рекордного дефицита бюджета. Он заявил, что никакого кризиса бюджетного дефицита нет.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников

"Журналисты на весь мир так и пишут - "рекордно высокий дефицит", при этом забывая указать, что при президенте Садыре Жапарове бюджет, вообще-то, увеличился за три года в два раза. Народ уже почувствовал на себе беспрецедентно высокое повышение и зарплаты, и пенсий, и пособий. Все видят динамичное развитие республики по всем направлениям", - высказался он.



Глава государства также считает, что в Кыргызстане все хорошо. Поздравляя граждан с Ноорузом, он отметил, что завершился переходный период и страна вступила на путь развития.



"Планета подвергается различным катаклизмам, возникают крупные военные конфликты, мировая экономика переживает потрясения, а их последствия распространяются по всему миру. Они не обошли и нас, что заметно отразилось на росте цен. В таких условиях известно, что непросто принимать прогрессивные решения и оперативные меры, не отмерив семь раз. Но, несмотря на это, мы смогли поднять заработную плату работникам социальной сферы и государственным служащим. Мы сделали много работы в области безопасности и обороны, поскольку вопрос целостности государства вышел на первое место в связи с известными событиями", - рассказал Садыр Жапаров.



А как на самом деле?

Суровая кыргызстанская реальность далека от слов чиновников. По данным Национального статистического комитета, с начала года цены в Кыргызстане выросли на 3,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,7 процента, продукты и безалкогольные напитки - на 3,6 процента. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 2,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 2,6 процента.



Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент и следит за ценой продуктовой корзины для среднестатистической семьи Бишкека. Ее стоимость тоже растет. С середины февраля корзина стоит больше 7 тысяч сомов.



По сравнению с январем - мартом 2022-го цена на продуктовую корзину выросла на 8,7 процента.



По данным Национального банка, на 14 апреля текущего года показатель годовой инфляции составил 10,5 процента. Наблюдается замедление роста стоимости отдельных продовольственных товаров. Плавному снижению инфляции способствуют ранее принятые меры денежно-кредитной политики.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Дорожает все. Цены в Кыргызстане продолжают расти

При этом анализ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) показывает, что 49,6 процента кыргызстанцев не могут позволить себе правильный рацион. В бедности на сегодня живет 229 тысяч семей.



Наши подсчеты показывают, что тенденция роста цен сохраняется. С начала апреля стоимость нашей корзины выросла еще почти на 100 сомов. Это несмотря на то, что начали постепенно дешеветь свежие овощи и фрукты. Прогнозы говорят, что надеяться на снижение цен не стоит.



По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Кыргызстане останется высокой - 11,3 процента в 2023-м и 7,8 процента в 2024-м.



Прогнозы пересмотрены в сторону повышения. В декабре МВФ ожидал рост цен в 10 и 6 процентов.



Азиатский банк развития ожидает рост цен на 12 процентов по итогам года. Такого же мнения придерживается и Национальный банк. Регулятор отмечает, что прогноз пересмотрен в сторону повышения. Это связано с активизацией увеличения цен на государственно-администрируемые товары и услуги. Учтено и повышение тарифов на ряд коммунальных услуг.



Пенсии можно не увеличивать

Что делает государство, пока кыргызстанцы затягивают пояса и думают, на чем сэкономить? Пытаются доказать через Конституционный суд, что все делают верно. Напомним, в Основном законе страны четко прописано, что с 1 января нынешнего года пенсии в республике не должны быть ниже прожиточного минимума.



Норма не выполнена. Кабмин признал, что сделать сейчас это невозможно...



...и обратился в Конституционный суд. Их попросили дать официальное толкование статьи о размере пенсий. Решение принято в пользу властей. Конституционный суд отметил, что размер пенсий, пособий и другой социальной помощи зависит от состояния экономики и возможностей государства, и постановил - вышеуказанная статья не является обязательством, которое может быть выполнено без искажений.



Так и получается, что чиновники просто манипулируют информацией.



О реальном уровне жизни населения они предпочитают умалчивать. Зато охотно хвастают миллиардными доходами бюджета и повышением зарплаты и пособий. О том же, что это единовременное резкое повышение разогнало инфляцию, о последовавшем планомерном увеличении тарифов и нехватке даже повышенных доходов людей на элементарные вещи тоже не говорят. Именно так и создается иллюзия мнимого благополучия.