 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.04.2023
08:27  Венесуэла. Американская технология экспорта революций дала сбой, - А.Тищенко
08:24  Россия и Киргизия проведут ревизию своих отношений, - Виктория Панфилова
08:21  Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти
08:07  "Тихий раздел" Украины или мировая война, - Ростислав Ищенко
07:35  Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg
07:12  США: грядет смута? Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии, - Андрей Соколов
07:00  В РосГосдуме призвали вернуть определение "враг народа". Депутатам предложили начать с себя

06:50  Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? Ч. 1, - Е.Косенко
06:48  Война с Китаем грозит американцам карточной системой, - В.Скосырев
00:46  Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский
00:38  Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:35  К новому КазПарламенту приделали бикфордов шнур, - Марат Асипов
00:34  Крупнейший музей-заповедник под открытым небом "Бозок" появится близ Астаны
00:26  ГЭС "Сарбанд" на юге Таджикистана заработала на полную мощность
00:22  Дипломатия "мягких связей": гуманитарные проекты Японии в Центральной Азии
00:19  Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США, - Ксения Логинова
00:16  В ближайшие десятилетия Казахстан вряд ли станет казахскоязычным, - Виктор Шацких
00:14  Bloomberg: 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС
00:12  Есть ли будущее у Русского коммунизма? - А.Ципко
00:11  РосВласти агитируют центразиатов на Украинскую войну. Даже в мечетях
00:10  Предательство… и предатели. Иудин грех, - Г.Симаков
00:00  Байден заслужил второй срок в Белом доме, - Виктория Никифорова
Вторник, 25.04.2023
20:38  Мэрия Риги постановила срочно снести небольшой и красивый памятник Пушкину
20:33  "Моя, твоя, наша!". Власти Узбекистана устроили масштабную агитацию референдуму по новой Конституции
19:39  Гибель империи. Глава Шотландии Хамза Юсаф требует независимости от Брит-премьера Риши Сунака
19:37  Карлсон улетает к Соловьеву? Акции Fox рухнули из-за увольнения популярного ведущего
18:51  Гуд бай, Украина... Сербия готова признать новые границы России! - президент Вучич
18:40  Данияр Бостонов возглавил Гражданскую авиацию Кыргызстана
18:34  Почему в Киргизии заглохло и затухло театральное искусство? - Айгуль Умуралиева
18:13  Десант на Алешки. УкрАрмия пыталась форсировать Днепр: выживших нет
12:18  Al Ain: Европа должна уменьшить свою зависимость от США, иначе ее ждет крах
12:17  Казпремьер Смаилов пытается изобразить полезную деятельность. "Надо проверить законность продажи одной нефтекомпании"...
12:15  Конфликт в Украине геостратегически разломал Европу, - Йордан Божилов
12:13  Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Видео всколыхнуло общественность
11:05  Киев против РПЦ: черти курят ладан..., - А.Карпов
10:49  "Зерновая сделка": торг киевских бандеровцев с московскими заукрами продолжается
10:37  "Незалежная" стала разменной пешкой в большой геополитической игре, - Владимир Малышев
10:17  Politico: ЕС решил тайно переманить четырех союзников России и Китая к себе (в том числе Казахстан)
10:07  Узбекистан резко нарастил импорт газа на фоне падения его добычи
09:48  Казахстан отменил военный парад на 9 Мая. Ввиду "экономии средств"
09:29  Кыргызская оппозиция льет воду на мельницу Таджикистана - Канат Кожоев
09:22  Президент Белочка (Тихановская) учредила суд над Лукашенко и анонсировала "сеть подпольных ячеек" в оккупированной Беларуси
08:47  Ситуация по кори и краснухе в Кыргызстане остается напряженной
08:31  КырПарламент пытается уволить КырОмбудсмена Атыр Абдрахматову. За безделие и безалаберность
08:17  Бутылочки для детишечек. Изгадившая пол-Казахстана "АрселорМиттал" пытается спасти имидж
06:01  "Пираты Капчагайского моря": почему государство проигрывает браконьерской мафии
01:19  Как глобальные элиты управляют миром. В чем их слабость? - А.Фурсов
00:31  В США боятся дефолта из-за необдуманных действий Байдена
00:29  Ферганская долина: преодоление стереотипов?
00:25  Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана, - Игорь Кармазин
00:16  Российская супер-гребунья Пракатень отныне будет выступать за Узбекистан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg
07:35 26.04.2023

26 апреля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Власти Кыргызстана бодро рапортуют о росте экономики и высоких цифрах исполнения бюджета. Не забывают упомянуть и о том, что за последние полтора года в разы выросла зарплата бюджетников, увеличены пособия и пенсии.

Но есть одно но: обыватели всего этого великолепия не ощущают.

Цены продолжают расти. Уровень бедности среди населения страны остается крайне высоким. Кыргызстанцы не живут, а выживают на фоне громких заявлений о лучшей жизни в республике.

Жить стало лучше?
"За два года мы зажгли погасшую надежду народа", - заявил в ноябре 2022-го глава кабинета министров Акылбек Жапаров на Народном курултае.

Бюджет страны вырос в два-три раза. Такое редко бывает даже в государствах с "экономическим чудом".

Акылбек Жапаров
Его риторику продолжил и зампред кабмина Эдиль Байсалов в ответ на критику рекордного дефицита бюджета. Он заявил, что никакого кризиса бюджетного дефицита нет.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Свобода слова в Кыргызстане как раздражающий фактор для чиновников
"Журналисты на весь мир так и пишут - "рекордно высокий дефицит", при этом забывая указать, что при президенте Садыре Жапарове бюджет, вообще-то, увеличился за три года в два раза. Народ уже почувствовал на себе беспрецедентно высокое повышение и зарплаты, и пенсий, и пособий. Все видят динамичное развитие республики по всем направлениям", - высказался он.

Глава государства также считает, что в Кыргызстане все хорошо. Поздравляя граждан с Ноорузом, он отметил, что завершился переходный период и страна вступила на путь развития.

"Планета подвергается различным катаклизмам, возникают крупные военные конфликты, мировая экономика переживает потрясения, а их последствия распространяются по всему миру. Они не обошли и нас, что заметно отразилось на росте цен. В таких условиях известно, что непросто принимать прогрессивные решения и оперативные меры, не отмерив семь раз. Но, несмотря на это, мы смогли поднять заработную плату работникам социальной сферы и государственным служащим. Мы сделали много работы в области безопасности и обороны, поскольку вопрос целостности государства вышел на первое место в связи с известными событиями", - рассказал Садыр Жапаров.

А как на самом деле?
Суровая кыргызстанская реальность далека от слов чиновников. По данным Национального статистического комитета, с начала года цены в Кыргызстане выросли на 3,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,7 процента, продукты и безалкогольные напитки - на 3,6 процента. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 2,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 2,6 процента.

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент и следит за ценой продуктовой корзины для среднестатистической семьи Бишкека. Ее стоимость тоже растет. С середины февраля корзина стоит больше 7 тысяч сомов.

По сравнению с январем - мартом 2022-го цена на продуктовую корзину выросла на 8,7 процента.

По данным Национального банка, на 14 апреля текущего года показатель годовой инфляции составил 10,5 процента. Наблюдается замедление роста стоимости отдельных продовольственных товаров. Плавному снижению инфляции способствуют ранее принятые меры денежно-кредитной политики.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Дорожает все. Цены в Кыргызстане продолжают расти
При этом анализ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) показывает, что 49,6 процента кыргызстанцев не могут позволить себе правильный рацион. В бедности на сегодня живет 229 тысяч семей.

Наши подсчеты показывают, что тенденция роста цен сохраняется. С начала апреля стоимость нашей корзины выросла еще почти на 100 сомов. Это несмотря на то, что начали постепенно дешеветь свежие овощи и фрукты. Прогнозы говорят, что надеяться на снижение цен не стоит.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Кыргызстане останется высокой - 11,3 процента в 2023-м и 7,8 процента в 2024-м.

Прогнозы пересмотрены в сторону повышения. В декабре МВФ ожидал рост цен в 10 и 6 процентов.

Азиатский банк развития ожидает рост цен на 12 процентов по итогам года. Такого же мнения придерживается и Национальный банк. Регулятор отмечает, что прогноз пересмотрен в сторону повышения. Это связано с активизацией увеличения цен на государственно-администрируемые товары и услуги. Учтено и повышение тарифов на ряд коммунальных услуг.

Пенсии можно не увеличивать
Что делает государство, пока кыргызстанцы затягивают пояса и думают, на чем сэкономить? Пытаются доказать через Конституционный суд, что все делают верно. Напомним, в Основном законе страны четко прописано, что с 1 января нынешнего года пенсии в республике не должны быть ниже прожиточного минимума.

Норма не выполнена. Кабмин признал, что сделать сейчас это невозможно...

...и обратился в Конституционный суд. Их попросили дать официальное толкование статьи о размере пенсий. Решение принято в пользу властей. Конституционный суд отметил, что размер пенсий, пособий и другой социальной помощи зависит от состояния экономики и возможностей государства, и постановил - вышеуказанная статья не является обязательством, которое может быть выполнено без искажений.

Так и получается, что чиновники просто манипулируют информацией.

О реальном уровне жизни населения они предпочитают умалчивать. Зато охотно хвастают миллиардными доходами бюджета и повышением зарплаты и пособий. О том же, что это единовременное резкое повышение разогнало инфляцию, о последовавшем планомерном увеличении тарифов и нехватке даже повышенных доходов людей на элементарные вещи тоже не говорят. Именно так и создается иллюзия мнимого благополучия.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682483700


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года №194
- Продажа нефтегазовых активов по заниженной стоимости: вопрос рассмотрен Комиссией по демонополизации экономики
- Нацпроект "Доступный интернет": Казахстанцев обеспечат доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с
- Совет по молодежной политике обсудил Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом
- Казахстанцы должны увидеть реальную отдачу от принимаемых мер - Алихан Смаилов о мерах по борьбе с инфляцией
- Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы?
- Системные нарушения в уголовном процессе обсуждены в Генеральной прокуратуре
- Экс-начальник ДКНБ Алматы осужден на 6 лет по делу о январских событиях
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  