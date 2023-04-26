"Тихий раздел" Украины или мировая война, - Ростислав Ищенко

08:07 26.04.2023

26.04.2023



Ростислав Ищенко



В заявлении Дмитрия Медведева о "тихом разделе" Украины особо примечательным является пассаж о неприемлемости польских попыток создать с Киевом конфедерацию или унию.

Несмотря на то, что формально заместитель председателя Совета безопасности России опасается возможного ущемления прав украинцев и высказывает сомнение в их желании жить в одном государстве с поляками, практика последних лет свидетельствует, что евроориентированные граждане Украины, а таких сейчас там большинство, вряд ли будут сильно огорчены подобным развитием событий.



Во-вторых, украинцы уже много лет пытаются в частном порядке интегрироваться в ЕС именно через Польшу.

В-третьих, действующей властью и поддерживающими ее слоями населения объединение с Польшей рассматривается, как вариант спасения от России, в случае окончательного разгрома ВСУ и утраты Украиной способности к дальнейшему сопротивлению.

Собственно из контекста заявления Медведева понятно, что он и сам-то не надеется на массовый протест украинцев против объединения с Польшей. Он сам же говорит, что "тихий раздел" Украины с Польшей и другими странами лучше, чем Украина в НАТО и мировая война. Как совместить неприятие украинско-польской конфедерации и благосклонное отношение к "тихому разделу"?

Раньше я уже писал о том, что объединение Украины с Польшей (не важно в федерацию, конфедерацию или унитарное государство) не может устроить Россию ибо дает возможность государству-преемнику выдвигать претензии на все территории, когда-либо входившие в состав Украины, включая Крым (Киев, ведь формально не отказался от своих претензий на суверенитет над полуостровом). Более того, такое объединение фактически означает прием в НАТО воюющей Украины.



Польша – член НАТО, Украина воюет с Россией. Объединенное государство Польши и Украины будет воюющим с Россией членом НАТО. Даже если переговоры Москвы и Варшавы об урегулировании ситуации начнутся немедленно после формального объединения Украины и Польши, вплоть до заключения мирного соглашения на линии разграничения нам будут противостоять войска объединенного государства.



Опасность велика еще и потому, что украинская элита будет настаивать на равном с польской доступе к власти в объединенном государстве. При этом, если польская элита рассматривает объединение, как шанс восстановить Речь Посполитую в границах XVIII века, как первый шаг на этом пути, то украинская элита видит в объединении прежде всего возможность отправить Польшу, а за ней и НАТО на войну против России за украинские интересы. Следовательно украинцы используют свой доступ к власти для саботажа мирного соглашения, а ВСУ (которые никуда не денутся при объединении) для провокаций на линии разграничения, с целью продолжить боевые действия.



В долгоиграющем споре, будет ли Украина в НАТО или нет, стороны начинают постепенно выходить из клинча, вызванного диаметрально противоположными взглядами на проблему

Легко понять, что опасность скатывания в ядерную войну при таком развитии событий резко возрастает, тем более, что США идут по пути нагнетания вооруженного противостояния с Россией и с Китаем, как на европейском, так и на азиатско-тихоокеанском театре военных действий.

Американцы открыто планируют резко усилить свой ударный ракетный кулак в Европе, а также добились от Японии согласия на размещение на ее территории новых ракетных комплексов, включая еще не поступившие на вооружение армии США гиперзвуковые. Россия уже предупредила, что готова снять мораторий на размещение в европейской части страны и на Дальнем Востоке ракетных комплексов средней и меньшей дальности.



Речь идет о возможности масштабного наращивания ядерных вооружений относительно короткого радиуса действия, соответственно обладающих малым подлетным временем, что резко сокращает количество времени, отпущенного на принятие решение, при возникновении нештатной ситуации.

Таким образом, провокационное поведение украинских элит, накладывается на не менее провокационное безумство элит американских.

На этом фоне Медведев выступает не только с предупреждением о том, чего делать не надо (не стоит создавать украинско-польскую конфедерацию), но и выдвигает конкретное предложение компромиссного (всех устраивающего) варианта (тот самый "тихий раздел").

Ключевое слово здесь раздел. Тихо не выйдет – визгу все равно будет много.

Раздел не является добровольным объединением – это принудительная акция соседей по отношению к потерявшему субъектность и ставшему для них угрозой государству. В случае раздела Украина, как субъект международного права, исчезает без правопреемственности, а ее территории входят в состав соседних государств на основании их договоренностей между собой. Такие соглашения исключают возможность предъявления территориальных претензий в будущем.

Чтобы уменьшить количество нелояльных в отношении новых властей граждан, соглашение может включать положение о добровольном выборе гражданами Украины новой страны проживания из числа всех участников раздела, с последующим обменом определившимся населением.



При реализации варианта раздела, Россия избегает конфликта с НАТО, отодвигает границу на Запад, получает международное признание территориальных изменений. Польша, Венгрия, Румыния получают возможность вернуть некогда принадлежавшие им территории. Евроориентированные украинцы получают возможность интегрироваться в ЕС не только лично, но даже с неким куском территории. Русское население Украины, также со своими территориями, присоединяется к России.



Даже США могут получить некий бонус за счет того, что развяжутся с европейским кризисом и смогут полностью сосредоточиться на Азиатско-тихоокеанском регионе. Пострадают только кредиторы Украины, но вряд ли кто-либо находящийся в здравом уме рассчитывает, что Киев что-то, кому-то, когда-то вернет.



Украина: от наступления к разделу

Могу предположить, что авантюризм украинских политиков и генералов значительно превышает средний уровень по планете.

Однако, констатирует Медведев, на данном этапе договоренность с коллективным Западом не достигнута. Я бы добавил, что и официальные переговоры не начаты. Пока что идет неформальный зондаж позиций.



Заявление Медведева свидетельствует о том, что Россия решила вынести обсуждение данного вопроса в публичную плоскость. Действия Москвы объясняются тем, что Украина близка к военной катастрофе. При этом США пытаются эту катастрофу ускорить, заставляя Киев начинать бессмысленное наступление против подготовленной обороны в заранее объявленном месте.

В отсутствии договоренностей о разделе Украины, военная

катастрофа должна вызвать достаточно быстрое продвижение российских войск вглубь территории Украины, что заставит Польшу и Киев в срочном порядке определятся с режимом объединения. То есть, конфедерация может быть провозглашена в любой момент. Чтобы ни у кого не возникало иллюзий относительно неприемлемости для Москвы такого шага и было сделано подобное заявление, точно расписывающее все угрозы и выдвигающее компромиссное предложение.

Ну и выбор автора предложения не случаен. С одной стороны, Дмитрий Медведев не президент, не премьер и не министр иностранных дел, то есть это вроде бы как его личное мнение. С другой стороны, он единственный в России человек имеющий статус заместителя Путина (пусть и по Совбезу). То есть, мнение уже и не совсем частное.



Западным "друзьям и партнерам" есть о чем подумать.