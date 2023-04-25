Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти

08:21 26.04.2023

Минэнерго Узбекистана достигло договоренности с "Газпромнефтью" об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году.



Узбекистан договорился с "Газпромнефтью" об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году, заявил начальник главного управления Министерства энергетики страны Адхамжон Убайдуллаев.



Он сообщил 25 апреля об этом на трехдневной выставке "Иннопром. Центральная Азия" с участием более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ.



Напомним, в декабре прошлого года Узбекистан и Казахстан договорились о поставке в 2023 году 300 тысяч тонн казахстанских нефтепродуктов и транзите через Казахстан 300 тысяч тонн российской нефти. Стороны также условились о модернизации и строительстве газохранилищ и строительстве в Казахстане угольной ТЭС для поставки энергии в Узбекистан.



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