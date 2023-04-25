Россия и Киргизия проведут ревизию своих отношений, - Виктория Панфилова

08:24 26.04.2023

Жапаров прилетит в Москву ко Дню Победы



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.04.2023



Садыр Жапаров собирается в столицу РФ на праздник.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 8–9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киризии Муратбек Азымбакиев. Как сообщили "НГ" в администрации киргизского президента, отношения между странами на подъеме, но есть и проблемы. В частности, Россельхознадзор периодически вводит запреты на поставки продуктов питания из Киргизии. В этот раз это коснулось молочной продукции. В Бишкеке это увязывают с законом о государственном языке.

Визит Садыра Жапарова в Москву состоится после серии переговоров с американскими чиновниками – 24 апреля он принял помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, с которым обсуждались достигнутые договоренности и намеченное сотрудничество в сфере привлечения инвестиций в зеленую экономику. В частности, Дональд Лу подтвердил намерения американской стороны развивать экономическое сотрудничество с Киргизией и пообещал поддержку в развитии цифровой экономики. От таких предложений не принято отказываться, тем более бедной стране, которая в последние годы фактически лишилась иностранных инвестиций.



Но кроме "пряников" будет и "кнут" от США: 26–28 апреля с инспекцией в Бишкек приедет делегация Минфина США. Помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг изучит вопрос участия Киргизии в обходе санкций в сотрудничестве с Россией (см. "НГ" от 25.04.23). Эксперты не исключают, что могут быть введены точечные санкции против киргизских предпринимателей, особо тесно сотрудничающих с РФ. Отразится ли это на отношениях с Россией? Вряд ли, считают эксперты, поскольку Москва рассматривает Бишкек в качестве надежного партнера.



Cопредседатель межправкомиссии, замглавы правительства России Алексей Оверчук заявил на последнем ее заседании, что на развитие связей позитивно влияет то, что Киргизия и РФ остаются стратегическими партнерами и союзниками. Сотрудничество между странами носит реальный многоплановый характер и нацелено на развитие евразийских интеграционных процессов. "Отношения двух братских стран основаны на длительной истории, взаимном уважении и доверии", – подчеркнул Оверчук.



По итогам межправкомиссии правительствами Киргизии и России была подписана программа экономического сотрудничества до 2027 года. Россия остается главным поставщиком ГСМ, электроэнергии, которой в республике последние годы катастрофически не хватает. В военном плане Москва, в рамках соглашения о создании объединенной системы ПВО, закрыла небо не только над Киргизией, но и над всем регионом.



Визит президента Киргизии в Москву приурочен к празднованию главного праздника – Дня Победы. "Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", – подчеркнул вице-премьер российского правительства.



"Визит Садыра Жапарова в Москву – это не только дань памяти ВОВ, но он будет носить и торгово-экономический характер. Есть инсайдерская информация, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы увеличения Российско-киргизского фонда развития, который с 2015 года играет роль в поддержке развития проектов, направленных на экспорт киргизской продукции", – сказал "НГ" директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли"). По мнению эксперта, будут обсуждаться и вопросы взаимодействия в энергетической сфере. Напомним, что в ходе первого визита Садыра Жапарова в Москву в феврале 2021 года стороны договорились о привлечении российских инвесторов в энергетические проекты строительства Камбаратинской ГЭС-2, Суусамырского каскада, каскада Кировского водохранилища. Но пока дальше обсуждений эти планы не сдвинулись, тогда как республика остро нуждается в электроэнергии.



Судя по всему, российский бизнес ожидает полной стабилизации внутриполитической ситуации в Киргизии. Тогда на переговорах Владимир Путин сказал: "Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию". Однако за последние три года киргизы не прекращали митинговать. Наиболее масштабными были акции против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. И только массовыми арестами активистов и обвинениями в попытке госпереворота удалось власти закрыть этот вопрос.



"В целом визит будет сфокусирован на развитии торгово-экономического сотрудничества в наступившем году, поскольку Россия сегодня – один из ключевых торговых партнеров Киргизии. За прошлый год зафиксирован небывалый рост товарооборота – 3,4 млрд долл. Правда, отдельные эксперты связывают это с параллельным импортом, который идет из Китая в Россию", – отметил Шестаков, подчеркнув, что есть в торгово-экономических отношениях двух стран и немало проблем.



В частности, Россельхознадзор регулярно находит нарушения в производстве киргизских продуктов питания. С начала нынешнего года был введен запрет на поставки киргизской форели и ее икры, в которой были найдены запрещенные химикаты. В халяльной колбасе нашли свинину, а на днях была остановлена молочная продукция. Это вызвало недовольство ряда общественников, представителей НПО и НКО, которые перед депутатами поставили вопрос о целесообразности нахождения Киргизии в Евразийском экономическом союзе.



"Безусловно, киргизским производителям нужно отслеживать качество своей продукции, но ряд экспертов склоняется к мнению, что в данном случае причина не в качестве, а в политике. Они связывают запрет на поставки продукции с языковым вопросом, который в тренде у депутатов с начала этого года, – принятия законопроекта о государственном языке", – считает Шестаков. Напомним, что законопроект прошел слушания в двух чтениях. Когда он будет принят, вся документация в стране будет вестись только на киргизском языке. Следующим шагом может стать снижение статуса русского языка с официального до языка межнационального общения (см. "НГ" от 29.01.23). Эксперт полагает, что, несмотря на прозвучавшие заверения власти, что закон не будет ограничивать деятельность официального языка, опасения все же остаются. В любом случае в ходе переговоров в Москве оценка языковому вопросу будет дана. Тем более что в конце марта был подписан договор о строительстве девяти школ в регионах республики, преподавание в которых будет вестись на русском языке. Москва выделила на реализацию этого проекта полмиллиарда долларов.



"Трудовая миграция остается одной из ключевых тем сотрудничества, как "мягкая сила", народная дипломатия и гарант социальной безопасности Киргизии. Ежегодно киргизские мигранты переводят в страну более половины годового бюджета республики. За прошлый год они перевели рекордную сумму в 2,6 млрд долл. Поэтому обе страны заинтересованы в более тесном экономическом и политическом сотрудничестве, тем более что геополитическая карта резко поменялась, как и внешняя политика России", – подчеркнул эксперт.