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Венесуэла. Американская технология экспорта революций дала сбой, - А.Тищенко
08:27 26.04.2023

25 апреля 2023

Лидер венесуэльского майдана Хуан Гуайдо, которого когда-то "весь цивилизованный мир" во главе с США чествовал как истинного руководителя страны, ушел с политической арены так, как уходят рядовые российские либералы. Пешком через границу, после чего без особой помпы всплыл в Штатах, где, возможно, составит компанию другому "альтернативному президенту", Светлане Тихановской. Сценарии революций, бывшие более-менее успешными вплоть до 2018 года, в последнее время, очевидно, стали давать сбои.

Политическая биография экс-лидера венесуэльской цветной революции Хуана Гуайдо, похоже, завершилась окончательно. Либеральный политик, который в 2019 году объявил себя президентом страны и которого в таковом качестве признавали США и другие англосаксонские страны, Евросоюз, Япония, Южная Корея и Украина, недавно был отправлен в "отставку" своими же соратниками.

24 апреля Гуайдо сообщил, что пешком пересек границу Венесуэлы с Колумбией, что вызвало у пользователей соцсетей ассоциации с российскими "несистемными", которые так же, пешком, уходят в Грузию через Верхний Ларс. В Колумбии бывший "истинный президент Венесуэлы" смог задержаться ненадолго.

Гуайдо объявил, что намерен участвовать в переговорах между представителями венесуэльского президента Николаса Мадуро и оппозицией, которые должны пройти в колумбийской столице Боготе. Но местные организаторы удивились такому заявлению экс-кумира оппозиционеров: по их словам, Гуайдо на это мероприятие никто не приглашал. МИД Колумбии сообщил заявил, что политик пересек границу незаконно, а спустя несколько часов стало известно, что венесуэльского оппозиционера депортируют из страны и он уже летит в США.

Вполне вероятно, что в Штатах отставного лидера цветной революции ожидает обмен опытом с "коллегами". Так, в марте испанское агентство EFE указало на любопытный момент: на мероприятие в Сенате США были одновременно приглашены еще один "альтернативный президент", белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и "национальный координатор" из Венесуэлы Леопольдо Лопес.

В любом случае депортация Гуайдо в США - "это заметная, если не жирная, точка на этом этапе его политической карьеры", - сказал ИА REGNUM главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПбГУ Виктор Хейфец. "Фактически это признание того, что провозглашенный несколько лет назад план по отстранению Николаса Мадуро от власти не сработал. У этого плана был определенный потенциал по реализации, и Мадуро вполне мог не устоять. Но у плана было слабое место: это отсутствие плана Б", - подчеркнул эксперт.

План по демонтажу основанной Уго Чавесом Боливарианской республики Венесуэла начал реализовываться едва ли не одновременно с киевским Евромайданом.

Незадолго до этого, в 2013-м, президентом стал Николас Мадуро, к неудовольствию США продолживший независимую и левую политику своего умершего предшественника Чавеса. В 2014 году объективные обстоятельства (падение мировых цен на нефть, затруднившее реализацию многочисленных социальных программ Боливарианской республики) и субъективные ошибки руководства привели к экономическому обвалу, а затем и к затяжному политическому кризису. Либеральная оппозиция, которая взяла большинство в парламенте в 2015 году и постоянно ставила палки в колеса "чавистам", через четыре года противостояния довела ситуацию до полноценного двоевластия.

Тогда-то, в январе 2019-го, на фоне уличных митингов был запущен сценарий, похожий на первый украинский майдан - "оранжевую революцию" 2005-го. Вскоре после президентских выборов лидер оппозиции и спикер Национальной ассамблеи Гуайдо объявил переизбрание Мадуро на второй срок незаконным и провозгласил себя и. о. главы государства. Все пошло не совсем по плану - "народный гнев" не сверг Мадуро. Зато альтернативный президент моментально получил признание со стороны Дональда Трампа, а затем - как говорилось выше - союзников США до Киева включительно. Россия, Китай, Турция, Иран, Колумбия и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

При всей экономической турбулентности "режим Мадуро" оказался устойчивее, чем предполагали в Вашингтоне. Через три года после так и не случившейся революции США, заинтересованные в венесуэльской нефти, ослабляют санкции, возобновляют контакты с якобы "нелегитимными" властями. Как следствие, в декабре 2022-го проект Гуайдо был закрыт. 31 декабря его "временное правительство" было распущено коллективным решением оппозиционеров. Тогда же посольство Венесуэлы в Вашингтоне, которое контролировали сторонники "альтернативного президента", прекратило свою работу. Мадуро со своей стороны заявлял о готовности восстановить дипотношения с США, разорванные на пике кризиса в 2019-м.

Финал затянувшегося и в итоге неудавшегося венесуэльского "майдана" можно поставить в один ряд с другими неудачными попытками "демократических революций" последнего времени. Можно вспомнить события в Белоруссии лета-осени 2020-го (когда переизбранного президента Александра Лукашенко Запад также объявлял нелегитимным и "делегировал" его полномочия Тихановской), бунт в Казахстане в январе 2022-го и масштабные протесты в Иране прошлой осенью.

В двух случаях - белорусском и иранском - власть мобилизовала внутренние ресурсы для удержания ситуации под контролем, в Казахстане понадобилась внешняя помощь ОДКБ. Но во всех случаях "демократический транзит" дал сбой.

Можно также вспомнить тайное возвращение в Грузию в сентябре 2021 года экс-лидера "революции роз" Михаила Саакашвили. Этот шаг, больше похожий на его личную авантюру в расчете на повторение сценария 2003 года, закончился тюремным сроком для бывшего президента. По сути, последним по времени удачным цветным сценарием можно считать "бархатную революцию" в Армении апреля-мая 2018 года, приведшую к власти Никола Пашиняна. Но несмотря на все лавирование Еревана в отношениях с Россией и ОДКБ, действующий армянский режим сложно назвать однозначно проамериканским. А вот другие попытки государственного переворота в последние годы терпят крах.

Впрочем, отказа от апробированных еще в начале 2000-х (если не раньше) "цветных" технологий ждать не следует, считают эксперты. Запад старается подбирать к каждой стране, где планируется "переход к демократии", свой индивидуальный инструментарий, сказал ИА REGNUM эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов. Так, минский майдан-2020 подразумевал использование современных информационных технологий, подчеркнул эксперт. "А если рассматривать ситуацию с Венесуэлой, то мы увидим другое: ориентацию на критику популизма власти, достаточно сильный экономический кризис и массовое недовольство населения. То есть совершенно разные предпосылки, методы и инструменты", - отметил Денисов. Вполне вероятно, что "в разных странах мы не раз будем сталкиваться с цветными революциями", резюмировал эксперт.

25 апреля 2023
Александр Тищенко

Источник - regnum.ru
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