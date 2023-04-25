Казахстанский ученый Айтуов изобрел технологию для восстановления зубной эмали

14:53 26.04.2023

УЧЕНЫЙ-БОЛАШАКОВЕЦ ИЗОБРЕЛ ИМПЛАНТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ РЕГЕНЕРАЦИЮ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ



Выпускник "Болашак", PhD, биолог-генетик Бауыржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали InnoDent. Открытие болашаковца помогает лечить кариес на ранней стадии, когда он выглядит как пятно.



Бауыржану и его команде удалось искусственно воспроизвести белок амелогенин из аминокислот, чтобы восстановить разрушенную эмаль. По словам болашаковца, если нанести его на зубы на начальной стадии разных видов кариеса, то можно восстановить разрушенную эмаль за месяц. Препарат позволяет восстановить целостную структуру эмали без сверления и препарирования.



Технология Бауыржана запатентована и экспортируется за рубеж. Его разработку также используют казахстанские клиники в городах Алматы и Астана. По программе "Болашак" Бауыржан Айтуов получил степень бакалавра в Йоркском университете в области генетики. По возвращении в Казахстан он продолжил свое обучение в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, где получил степень магистра, а после и доктора. 2011-2014 г.г. работал в Назарбаев Университете.



Молодой ученый по сей день продолжает разрабатывать различные биотехнологические ноу-хау. Бауыржан является основателем ТОО "InnoDent" и ТОО "Center for BioEnergy Research".



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Болаша́к (от каз. болашақ - будущее) - международная образовательная стипендия первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.



Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира.