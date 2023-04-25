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Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ
15:17 26.04.2023

Станет ли востребованной программа упрощенного получения ВНЖ в России в обмен на инвестиции

Мария Строителева

Интерес к упрощенному получению российского вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции проявляют граждане из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США, заявили "Известиям" в Минэке. Программу "золотых виз" запустили с начала 2023-го. Жители азиатских государств могут ею заинтересоваться, поскольку экономика РФ поворачивается на Восток, спрос со стороны соседних стран эксперты связывают с историческими предпосылками. В этом году в ведомстве ожидают привлечь более 12 млрд через этот инструмент, однако эксперты считают такую цифру оптимистичной.

Приток инвестиций

Программу выдачи ВНЖ за инвестиции запустили только в этом году, она не рассчитана на массовый поток иностранцев, заявили "Известиям" в Минэке. Там подчеркнули: речь идет о состоятельных людях, бизнесменах.

В ведомстве уточнили, что видят интерес к упрощенному получению ВНЖ в России в основном со стороны граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США. В министерстве не сообщили, сколько человек подали заявления на оформление вида на жительство по этой программе, а также о том, выданы ли уже такие документы.

- Тем не менее обращения от инвесторов с просьбой разъяснения им процедуры оформления ВНЖ и необходимых документов поступают регулярно, - заявили в пресс-службе Минэка.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 11 января, получить ВНЖ в упрощенном порядке можно при выполнении одного из условий:

- вложить в течение трех лет до подачи заявления минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты;
- зарегистрировать юрлицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере не менее 4 млн рублей ежегодно;
- вложить от 30 млн рублей в российское юрлицо (должно работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн);
- в течение года до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в РФ с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве - от 50 млн рублей, на Дальнем Востоке - от 20 млн рублей).

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Ранее Минэк оценивал вероятные инвестиции в рамках этой программы в 12 млрд рублей в 2023-м, а далее - до 40 млрд рублей ежегодно.

- Ситуация в мире затрагивает все сферы жизни и вносит свои коррективы, однако запрос на получение ВНЖ в упрощенной форме в нашей стране остается актуальным, - объяснили в ведомстве, почему пока не намерены корректировать свой прогноз.

Срок выдачи ВНЖ в России составляет около трех месяцев, уточнила специальный советник по санкционным вопросам Pen&Paper Кира Винокурова.

Программа по упрощенному получению ВНЖ в обмен на инвестиции - распространенная мировая практика, которая позволяет привлекать капитал иностранцев на взаимовыгодных условиях, добавила ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.

- Для России введение "золотых виз" имеет преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены получат возможность проживать и работать в любом регионе длительное время, оформлять приглашения на въезд в страну для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами, - отметила она.

Спрос со стороны граждан из стран СНГ обусловлен историческими предпосылками, связанными с трудовой миграцией, а интерес жителей Китая и Индии объясняется развитыми внешнеэкономическими и политическими взаимоотношениями с Россией, добавила Екатерина Хейфец.

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На островах лучше

Впрочем, российский ВНЖ может быть не особенно интересен иностранцам даже из Индии и Китая за такие суммы, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

- Разве что программа коснется тех, кто и так собирался делать бизнес в России, и вид на жительство станет для такого бизнесмена небольшим бонусом. Например, чтобы отправить детей на учебу в российский вуз, - отметил он.

Также программой могут воспользоваться бывшие соотечественники, которым нужно приезжать в РФ по бизнесу или личным делам, но им пришлось отказаться от своего изначального гражданства, а получение визы занимает слишком много времени.

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Валерий Емельянов полагает, что в целом российский вид на жительство никаких особых прав не дает, а для человека, у которого есть 15–30 млн рублей, проще купить паспорт одной из карибских стран.

- Предприниматели могут на меньшую сумму вложиться в твердой валюте (а не в рублях) в ценные бумаги или недвижимость на островах (например, Доминика, Антигуа, Сент-Люсия - от $100 тыс.), получить паспорт и вернуть потом деньги в той же твердой валюте, еще и с приростом. В Коста-Рике, Мексике, Парагвае инвестировать можно меньшие суммы для получения ВНЖ. И благодаря географический близости к США делать бизнес в долларах, например IT-аутсорс, что сейчас популярно, - пояснил Валерий Емельянов.

Эксперт называет прогноз Минэка по поступлениям от этой программы слишком оптимистичным. По его оценкам, чтобы достичь показателей в 12 млрд рублей и более, "золотые визы" должны получать от 400 до 800 человек в год.

В странах СНГ, Германии и США много бывших соотечественников, которым близка российская деловая культура, они знают русский язык и не испытывают трудностей при ведении бизнеса, отметила заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Этой категории может быть интересно получение "золотых виз", чтобы расширить предпринимательскую деятельность.

Такую практику широко используют небольшие страны, заинтересованные в привлечении иностранного капитала. В последнее время альтернативным способом легализовать свое нахождение в стране выступают визы цифровых кочевников - от резидента не требуется инвестиций, но есть порог по уровню дохода.

Источник - Известия
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