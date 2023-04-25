Сообщения о бомбах. В Бишкеке эвакуировали более десяти школ

17:47 26.04.2023

26 апреля 2023, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН



Сообщения о заложенных бомбах получили более десяти государственных и частных школ Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.



"Эвакуированы ученики и администрация учебно-воспитательного комплекса "Рефал", Oxford International School, средних школ № 4, 63, 90, 33, 51, 17, 67 и 62. Территории учебных заведений оцеплены, на месте работают специалисты", - проинформировали редакцию.



В милиции отметили, что сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах продолжают поступать. Информация об эвакуированных школах и учреждениях обновляется и дополняется.



Напомним, на прошлой неделе дважды были сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, колледжах, вузах и торговых центрах.



Это не первая атака телефонных террористов. Схожие сообщения поступали в учебные заведения и торговые центры Бишкека 20 января и 22 марта. Организаторов этих атак до сих пор не нашли. Заместитель председателя ГКНБ Айбек Шаменов сообщил, что аккаунты, с которых отправляются сообщения, зарегистрированы на территориях Украины и России. Минобразования поручило усилить меры безопасности в школах, колледжах и вузах.