Игра в китайского миротворца. Хитрый Си позвонил-таки Зеленскому, обласкал и обнадежил

17:49 26.04.2023

Си Цзиньпин заявил Зеленскому, что Китай будет добиваться прекращения огня на Украине



Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в среду разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.



"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", - приводит телеканал слова китайского лидера.



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Зеленский дозвонился до лидера Китая. Россия не ждет ничего хорошего

Михаил Рябов. 26.04.2023 16:18 (Мск) , КиевПросмотров: 1662



Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина



Владимир Зеленский, наконец, дождался телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином. Этой беседы Киев добивался уже несколько недель, однако глава КНР сначала слетал в Москву и провел там переговоры с Владимиром Путиным.



Зеленский утверждает, что беседа была "долгой" (пресс служба уточнила, что один час) и "содержательной". Пекин вскоре направит своего спецпредставителя на Украину – это дипломат Ли Хуэй, ранее работавший в Москве . Китайское ТВ в свою очередь упоминает о предостережении Цзиньпина – в ядерной войне нет победителей. Именно так Пекин трактует угрозу дальнейшего развития украинского кризиса с участием НАТО и настаивает на переговорах в рамках мирного плана. Ранее к китайцам приезжал Эммануэль Макрон – считается, что он тоже задействован в подготовке к сценарию заморозки.



Владимир Зеленский, наконец, дождался телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином. Этой беседы Киев...

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Китаевед Николай Вавилов еще в конце марта предсказывал, что телефонные переговоры первых лиц в Киеве и Пекине состоятся "после падения Бахмута/Артемовска или в очевидном преддверии данной ситуации".



"Си обязательно позвонит обсудить условия капитуляции Украины - предварительно это неформальное закрепление за Россией новых территорий, но будут, возможно, и китайские условия - Одесса не может и не должна остаться только под американским управлением: Украина до 2019 года превратилась в крупнейшего поставщика сельхозпродукции в Китай… Китаю есть, что предложить Украине, и американцев это очень пугает. Это будет похлеще проигрыша в Афганистане", – писал Вавилов.



Впрочем, спикер МИД России Мария Захарова в возможность реализации мирного плана даже при посредничестве Китая не верит.



"Проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями.



Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала. Весной 2022 года практически готовые мирные договоренности, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты. Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.



Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона", – пояснила Захарова.



С ней соглашается обозреватель Александр Носович.



"С китайской миротворческой миссией будет очень любопытно наблюдать этот цирк с конями: попытки предложить разумное решение неадекватам. Россия с Минскими соглашениями уже попробовала.



Я тут не про штамп о Зеленском-клоуне. Я к тому, что адекватами официальному Киеву быть невыгодно. Мир – это не обязательно конец Украины, но это совершенно точно конец режима Зеленского", – рассуждает Носович.



Либеральный политолог Константин Калачев полагает, что Россия готовится к продолжению военного противостояния.



"Все будет решать ход военных действий в мае-июне. Чтоб Китай мог сыграть роль посредника, стороны должны исчерпать военные средства и избавиться от иллюзий.



Лично я полагаю, что Путину захочется еще раз попробовать позвать на помощь генерала Мороза.



Посмотреть, как Украина переживет следующую зиму.



До выборов 2024-го время у него есть", – предостерегает Калачев.



https://www.politnavigator.net/zelenskijj-dozvonilsya-do-lidera-kitaya-rossiya-ne-zhdjot-nichego-khoroshego.html