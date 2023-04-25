Байден решил стать меньшим злом для США

17:51 26.04.2023

Нынешний лидер страны хочет переизбраться, чтобы не допустить возвращения в Белый дом Трампа

Геннадий Петров Данила Моисеев



Президент уверен, что 82 года переизбранию не помеха.

Президент США снял наконец главную интригу американской политики, официально объявив о своем намерении переизбраться. Джозеф Байден выпустил видеообращение к нации, где объявил, что примет участие в выборах 2024 года, и попросил избирателей дать ему "закончить начатую работу". Решение 80-летнего политика идти на новый четырехлетний срок, конечно, не могло не вызвать критику даже в лагере его однопартийцев. Но даже те демократы, кто считает Байдена слишком старым для переизбрания, сейчас готовы голосовать за него, лишь бы к власти не вернулся его предшественник.



Судя по трехминутному ролику, президент нацелился на то, что соперником ему станет Дональд Трамп. "У каждого поколения бывают моменты, когда ему приходится отстаивать демократию", – объяснил Байден решение выставить свою кандидатуру. На демократию, понятное дело, покушается Трамп. Собственно, само время выступления Байдена – отсылка к их прошлому противостоянию. Ровно четыре года назад нынешний глава Белого дома вступил в прошлую предвыборную гонку, окончившуюся для него победой, которую, правда, не все, но многие сторонники Трампа по-прежнему не признают.



Их-то Байден в своем ролике и критиковал. Победа Трампа, говорил президент, сулит Америке всяческие несчастья. Сторонники экс-президента могут ликвидировать "фундаментальные свободы": они, пугал Байден, готовы ограничить право на аборты, снизить налоги на богатых, покуситься на свободу слова, сократить расходы на социальные нужды и медицину и не дадут американцам "полноценно голосовать" – президент имел в виду намерение Трампа сократить возможности для дистанционного голосования.



Очень важно, что Байден решил не менять своего возможного дублера. Действующий вице-президент США Камала Харрис, несмотря на все претензии, высказывавшиеся к ней, пойдет на выборы вместе с ним. Об этом она объявила в соцсетях. Ее текст был выдержан в том же стиле, что и обращение Байдена. Харрис также упоминала о намерении защитить американскую демократию, "которая будет настолько сильна, насколько сильна наша готовность бороться за нее". В общем, "крестовый поход" своего шефа против Трампа и трампистов она готова поддержать, не внося свои личные идеи в ход предвыборной кампании.



Что ж, все вполне логично. Согласно опросу AP, лишь 26% американцев хотят, чтобы Байден выдвинул свою кандидатуру. Среди демократов этот показатель выше – 47%. Однако оценки резко меняются, когда респондентам из числа однопартийцев главы государства задают вопрос, готовы ли они проголосовать за Байдена в 2024 году. 81% отвечают положительно: 41% – точно, остальные – скорее всего отдадут за него свой голос. Это объясняется тем, что победа Трампа их пугает больше, чем 82-летний старец в Белом доме. Вообще, Байден способен обойти соперника, потому что демократы несколько популярнее среди неопределившихся избирателей. Трамп пока – лидер симпатий республиканцев, но за пределы этого электорального "гетто" ему выйти трудно: мешает огромный антирейтинг.



"Часть демократов говорит, что было бы неплохо выдвинуть кандидата помоложе. Но этих молодых претендентов, к сожалению, не видно: сопоставимого с президентом по популярности политика в партии просто нет. Между тем результаты правления Байдена отнюдь не плохи. Он вывел страну из пандемии, в том числе создав новые рабочие места, его роль в конфликте в Украине американцы оценивают положительно, программа Medicare, реализованная даже в ограниченном масштабе, позволила снизить цены на лекарства. Словом, Байдену есть с чем выйти к избирателям, кроме обвинений в адрес Трампа", – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Николай Попов.



Ставку на переизбрание президента истеблишмент партии сделал давно. Национальный комитет (руководящий орган) демократов даже подправил календарь внутрипартийных выборов так, чтобы Байдену было проще выиграть. Впрочем, серьезных соперников на праймериз у него пока не намечается. Составлять конкуренцию действующему главе государства, если он решил переизбраться, в правящей партии США вообще не принято. И сейчас готовность соперничать с Байденом за право стать кандидатом от партии из сколько-нибудь раскрученных политиков изъявил лишь Роберт Кеннеди-младший. Да и этот 69-летний адвокат известен американцам исключительно как представитель одной из самых уважаемых, но не самых удачливых династий страны.



Все может измениться, если из борьбы выйдет Трамп. Это не исключено: он, конечно, моложе Байдена, но ему 76 лет. К тому же Трамп – фигурант нескольких уголовных дел. По одному из них, в связи с финансовыми махинациями из выплат hush-money ("платы за молчание"), ему предъявлены обвинения (см. "НГ" от 05.04.23). Правда, здесь шансы на приговор не самые высокие. На то, что у прокуратуры Манхэттена ничего серьезного против Трампа нет, указывает и дата второго заседания по делу – декабрь, спустя восемь месяцев после первого заседания.



Если кандидатом в президенты от республиканцев окажется, допустим, губернатор Флориды Рон Десантис, то Байдену скорее всего придется снять свою кандидатуру, а демократам срочно искать нового кандидата. Попов сомневается в том, что эти поиски увенчаются успехом. "Конечно, в свое время Джимми Картера "раскрутили" достаточно быстро. Но для продвижения яркой личности в американской политике всегда нужны время и соблюдение процедур. А времени у демократов может и не быть", – считает Попов.



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За событиями в США следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "Есть такой стереотип, что, дескать, у наших "партнеров" за океаном демократия настолько совершенна, что вообще не важно, кто конкретно занимает президентское кресло, все все равно работает как часы, - комментируют авторы канала "Мышь в овощном". - Во-первых, если бы это было так – то не было бы никакого повода выдвигать на второй круг Байдена, так как в стране с населением в 300+ миллионов человек явно можно было бы найти более адекватного кандидата. Ну и, во-вторых: ни фига там не работает "как часы"…"



"Принимая во внимание электоральные традиции американских демократов, зло пошутим, что шансы на переизбрание старика Байдена весьма высоки, потому что кладбища в США еще далеко не опустели - там много его избирателей", - напоминают авторы канала "Мюсли вслух" скандальные истории с голосованием "мертвых душ" на предыдущих выборах.



25 апр 23