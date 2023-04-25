Глава Кабмина Кыргызстана А.Жапаров снова с визитом в Ташкенте. Зачастил..

17:54 26.04.2023

Председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров прибыл в город Ташкент (Узбекистан) с рабочим визитом.



Как сообщила пресс-служба президента, в ходе рабочего визита глава Кабинета министров примет участие в работе II Ташкентского международного инвестиционного форума, который пройдет 27 апреля в Ташкенте при участии президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и соберет 2500 представителей более из 70 стран мира.



Также Акылбек Жапаров проведет встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым.