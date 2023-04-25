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Что произошло с президентом Турции во время интервью: Эрдоган выпадает из гонки?
19:32 26.04.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свою программу по средам, сославшись на незначительные проблемы со здоровьем. Эрдоган взял выходной после того, как накануне вечером ему стало плохо во время телеинтервью в прямом эфире.

Из-за плохого самочувствия Эрдогана турецкий телеканал Kanal 7 и Sekke TV прервали совместную трансляцию. Камера не показала президента в неудобном положении. Когда глава турецкого государства вернулся на телеэкран примерно через 20 минут, он извинился перед зрителями и сказал, что ведет насыщенную предвыборную программу и страдает от желудочно-кишечного катара. Он добавил, что такая ситуация случается время от времени и что он уже рассматривал возможность отмены интервью, но все же согласился сделать его из-за возможных недоразумений.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын несколько часов спустя написал в своем официальном Твиттере, что с главой государства все в порядке. Эрдоган также написал в Твиттере в среду в полдень, что сегодня он будет отдыхать дома по рекомендации своих врачей и будет заменен на мероприятиях в среду вице-президентом Фуатом Октаем. Он сказал, что продолжит свою программу с четверга.

В среду Эрдоган должен был провести предвыборную кампанию в трех разных провинциях в преддверии президентских и парламентских выборов 14 мая.

Другим претендентом на пост нынешнего главы государства является Кемаль Кылычдароглу, председатель кемалистской Республиканской народной партии (НРП).

Между тем некоторые источники сообщили сегодня, что Реджеп Эрдоган пережил инфаркт практически в прямом эфире. "Сейчас его экстренно восстанавливают, но шансы, что он полностью поправится к 14 мая, минимальны. Оппозиция срочно собирается сегодня на съезд, чтобы выработать новую концепцию. Под вопросом личное присутствие Эрдогана на открытии АЭС Аккую. Возможно, он примет участие дистанционно. До 3.05 отменяются все визиты и мероприятия, пресс-служба готовит консервы", - сообщает в частности ТК "Образ будущего".

Источник - eadaily.com
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