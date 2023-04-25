Экс-начальник ДКНБ Алматы генерал Мажилов получил 6 лет лишения свободы. За причастность с госмятежу

19:37 26.04.2023

Экс-начальник ДКНБ Алматы осужден на 6 лет по делу о январских событиях

Приговор вынесли экс-начальнику алматинского департамента КНБ. Нурлана Мажилова отправили за решетку на шесть лет. Так завершилось еще одно дело "трагического января"



Алтын Мендыбаева, , 25 апреля



Приговор вынесли экс-начальнику алматинского департамента КНБ. Нурлана Мажилова отправили за решетку на шесть лет. Так завершилось еще одно дело "трагического января".

Суд проходил в закрытом режиме. Мажилова признали виновным в превышении власти и должностных полномочий. Осужденного лишили специального звания генерал-майора.

Во время январских событий начальники нескольких департаментов КНБ, в том числе и Алматы, приказали подчиненным не применять меры защиты и покинуть здания. Генеральный прокурор сообщил, что это было сделано по указанию Карима Масимова.

Айадиль Сайлаухан, главный специалист пресс-службы Алматинского городского суда:

– Приговором суда он осужден по статье 362, части 4 Уголовного кодекса к шести годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания генерал-майора КНБ.