Редкие металлы становятся важнее нефти, - А.Комраков

00:02 27.04.2023

США и ЕС опасаются перебоев в поставках материалов для войны и климатической повестки

Анатолий Комраков



Поставку в РФ добываемого в Латинской Америке лития резко ограничили.

Мировые экономические лидеры осознали, что гарантированные поставки редких металлов гораздо более важный вопрос, чем мировые цены на нефть. Ведущие аналитические центры прогнозируют кратное увеличение спроса на литий или никель в связи с увеличением производства вооружений и переходом к низкоуглеродной экономике. Эксперты корпорации RAND и Всемирного экономического форума одновременно назвали добычу редких металлов ключевой отраслью ближайшего будущего. Для создания ветрогенератора требуется в пять-семь раз больше редких металлов, чем для обычной электростанции. В электромобиле редких металлов в три раза больше, чем в бензиновой машине.



Американские эксперты считают, что нынешние события напоминают титановую гонку прошлого века, в которой советские металлурги добились преимущества. В связи с этим структуры ЦРУ тайно закупали советский титан для производства американских суперсовременных самолетов-разведчиков ЦРУ. Сможет ли современная Россия добиться лидерства в производстве редких металлов – большой вопрос. Похоже, что после многолетней паузы РФ сегодня бросается в погоню за мировыми лидерами по производству лития и других редких металлов. Однако наличие запасов в стране еще не гарантирует успеха, так как спрос на эти материалы внутри страны пока минимальный.



В Якутии, где есть запасы редкоземельных металлов и углеводородов, планируется создать новый минерально-сырьевой центр, заявил глава Минприроды Александр Козлов после поездки в регион. "В республике есть запасы ниобия, редкоземельных металлов, вольфрама, олова и урана. И конечно, это новые месторождения углеводородов. Мы создадим новый газовый минерально-сырьевой центр", – сказал он, отметив, что работа ведется в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды".



Накануне Роснедра выдали четыре лицензии на проведение геологоразведки промышленных подземных вод, в которых содержится литий. В марте лицензии на разработку литиевых месторождений в Мурманской области – Полмостундровского и Колмозерского – получили компании "Арктический литий" и "Полярный литий". Последнее – это совместное предприятие "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом". В обоих случаях компании были единственными участниками аукционов, за пользование недрами месторождений они заплатят около 670 млн и 1,7 млрд руб. соответственно.



Зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что проект на Колмозерском месторождении обеспечит добычу и переработку до 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития в год. Правда, завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность – к 2030 году.



Минприроды сообщало, что в 2023–2024 годах планирует выдать лицензии на семь месторождений литиевых руд и другого стратегического дефицитного минерального сырья, такого как ниобий, бериллий и тантал в Мурманской и Иркутской областях, Забайкальском крае, Тыве и Бурятии. Ведомство рассказывало, что РФ обладает одной из крупнейших сырьевых баз лития в мире и входит пятерку лидеров по запасам сырья. Запасы российского лития в 14 месторождениях оценивают в 3,5 млн т.



Литиевое сырье, так же как и редкие и редкоземельные металлы (РЗМ), необходимо не только России для производства высокотехнологичной продукции, прежде всего в проектах возобновляемой энергетики и электротранспорта. Широко применяются они и в военной промышленности.



В 1960-х годах СССР был одним из основных поставщиков, например, титана на мировой рынок, притом позже выяснилось что истинным покупателем через ЦРУ был военно-промышленный комплекс США. Сейчас, пишут эксперты корпорации RAND, США и их союзники озабочены возможностью стабильного доступа к таким материалам, так как они не хотят, чтобы их национальная безопасность конкурировала с их будущей климатической безопасностью, ведь и в оборонке, и в технологиях возобновляемой энергетики активно применяются редкоземельные металлы.



Все началось с европия, с помощью которого появилось цветное телевидение. Магниты с применением самария и кобальта позволили военным создавать сверхмощную радиолокационную технику.



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Глава Минприроды Александр Козлов

анонсировал создание минерально-сырьевого

центра в Якутии. Фото с сайта www.mnr.gov.ruРЗМ используют для производства брони и снарядов. Иттрий служит для создания ярких цветов на экранах смартфонов.

Западных экспертов беспокоит, что Китай или другие страны, которые доминируют в цепочках поставок таких материалов, не смогут или не захотят поставлять их для промышленности США в будущем. Они отмечают, что даже если Китай по каким-то важнейшим полезным ископаемым перестает быть основным производителем, он все равно очень часто доминирует в других звеньях цепочек поставок, таких как переработка или производство компонентов. Западные эксперты подчеркивали ранее и тот факт, что РФ взяла под контроль украинские месторождения топливного сырья, металлов и других полезных ископаемых на 12,4 трлн долл., об этом со ссылкой на канадскую компанию по изучению геополитических рисков SecDev сообщала Washington Post.



Расширение масштабов внедрения низкоуглеродных энергетических технологий по всему миру сильно зависит от полезных ископаемых, отмечают эксперты Всемирного экономического форума. Они приводят данные Международного энергетического агентства, согласно которым для электромобиля требуется в 6 раз больше полезных ископаемых, чем для обычного автомобиля, а для морской ветряной электростанции нужно в 13 раз больше полезных ископаемых, чем для газовой установки аналогичного размера.



Россия занимает третье место в мире по запасам лития, по запасам редкоземельных металлов – второе. Но производство – всего 2% от мирового. Развитие сдерживает отсутствие внутреннего спроса, при этом до 90% необходимых отечественным предприятиям РЗМ завозят из-за рубежа.



В случае с литием это связано с тем, что применявшиеся в СССР технологии стали проигрывать по себестоимости, в 1997-м Россия свернула добычу, основными экспортерами лития стали Аргентина, Чили и Боливия, и российская промышленность сырье стала покупать за границей – в Китае и Латинской Америке. Но после того как в 2022 году были заморожены поставки из Аргентины и Чили, во весь рост встал вопрос самостоятельной добычи.



В августе прошлого года правительство РФ утвердило обновленный перечень основных видов стратегического минерального сырья (как отмечало Минприроды, перечень обновлен впервые за 26 лет). Список расширили с 29 до 61 позиции. Кроме нефти, природного газа, урана, меди, никеля, титана, бокситов и других общеизвестных материалов, в нем фигурируют редкие (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий и др.) и редкоземельные металлы.



"Благодаря совместному проекту "Норильского никеля" и "Росатома" будет сформирована единая технологическая цепочка – начиная от добычи сырья и его переработки в концентрат и заканчивая выпуском литийионных аккумуляторов и электромобилей. В результате Россия совершит настоящий прорыв на мировой рынок, разрушив доминирование на нем Чили, Австралии, Китая и Аргентины", – говорил промышленный эксперт Леонид Хазанов.



"В России и Китае самые большие запасы редкоземельных металлов. Китай – абсолютный мировой лидер по добыче и запасам РЗМ с общей долей добычи 80%–95% в зависимости от элемента, – сказал "НГ" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. – Но у России при большом запасе руд недостаточно развита разработка РЗМ из-за удаленности и сложности разработки запасов. Современные технологии позволяют увеличить добычу и производство металлов с 2% от мирового уровня до 10%. Внимание частного бизнеса в 90-х привлекали только прибыльные виды сырья – золото, металлы платиновой группы, никель, фосфорные и калийные удобрения. Сейчас есть смысл заниматься более перспективными – литием и титаном. В критически важных отраслях важны марганец, бериллий, тантал, вольфрам". Вместе Россия и Китай могли бы ограничить экспорт редкоземельных металлов иттрия, скандия, европия и лантана, которые применяют при изготовлении магнитов, электроламп, мониторов, катализаторов, лазеров, конденсаторов и оптики для стран ЕС, говорит эксперт. "В случае роста в ЕС спроса на литий и редкоземельные металлы зависимость от Китая и России там будет только расти. Уже сейчас в экономике ЕС отмечаются "неэффективные" цифры по газу, литию, обеспечению водой и редкоземельными ресурсами (циркон, титан и платина). Хоть океанологи и открыли 19 тыс. новых подводных гор и вулканов, и там скорее всего есть редкоземельные металлы, но разработка их будет слишком дорогостоящей. Эти металлы сейчас являются ключевым элементом для производства атомных устройств и техники, лидаров (приборов для измерения расстояний. – "НГ") и ветряных турбин", – говорит Тимофеев.