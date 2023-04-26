Америку накрывает "рельсовая война". США подвергаются атаке изнутри, - В.Ильин

00:14 27.04.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 26.04.2023 |



Уже несколько месяцев на железных дорогах США происходит что-то совершенно необычное, напоминающее рельсовую войну в партизанских краях: поезда один за другим летят под откос.



Практически все крушения происходят с составами, перевозящими опасные химикаты. 3 февраля в районе Ист-Палестайн, штат Огайо, сошли с рельсов десятки вагонов, перевозивших отравляющие вещества. По информации оператора-перевозчика, в окружающую среду, помимо винилхлорида, попали этилакрилат и изобутилен.



С наступлением весны количество крушений поездов стало расти катастрофически. Аварии произошли и продолжают происходить почти ежедневно (вместе с катастрофами на предприятиях и электростанциях) в штатах Мичиган, Флорида, Северная Каролина, Монтана, Вашингтон, Миннесота, Нью-Йорк, Мэн…



В Реймонде (штат Миннесота) в ночь на 30 марта сошел с рельсов поезд, который, как сообщило CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF, перевозил, помимо прочего, этанол. После сильного пожара в вагонах с этанолом началась эвакуация местных жителей.



2 апреля поезд с токсичными веществами сошел с рельсов на северо-западе штата Монтана. Содержимое по меньшей мере 25 вагонов попало в близлежащий водоем – реку Кларк-форк.



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За несколько часов до сообщения о ЧП в Монтане стало известно, что ряд правоохранителей, пытавшихся замолчать последствия крушения поезда 3 февраля в штате Огайо, серьезно заболели. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили: семеро следователей, не нашедших признаков выброса вредных веществ в результате крушения поезда с химикатами в Огайо, отравились токсичными веществами.



8 апреля пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге (Пенсильвания). Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, оказался "слишком узким". Из-за этого инцидента в тоннеле застряли также несколько автомобилей.



Утром 10 апреля цистерны с неизвестным содержимым сошли с рельсов в районе города Бисли, округ Форт-Бенд (Техас). Локомотив по неизвестной причине протаранил грузовой состав, расположенный на соседнем пути. Телеканал ABC News привел кадры, на которых видны завалившиеся на бок цистерны. По факту инцидента начато расследование. В этот же день в Техасе возле города Диммитт в результате взрыва и пожара на молочной ферме South Fork Dairy погибли более 18.000 голов скота. Как сообщило Sky News, количество погибших животных составило около 20% всего скота, ежедневно забиваемого в Америке.



12 апреля телеканал Fox сообщил о крупном пожаре на заводе по переработке и хранению пластика в г. Ричмонде на востоке США (Индиана). Произошел огромный выброс токсичного дыма, видимого на расстоянии десятка километров. Более чем двум тысячам жителей, чьи дома расположены в радиусе километра от места пожара, приказали эвакуироваться. Полиция штата Индиана заявила, что возгорание произошло на бывшей фабрике Hoffco, закрытой, как выяснилось, еще в… 2009 году.



15 апреля в штате Мэн сошел с рельсов перевозивший опасные материалы грузовой поезд. Авария произошла недалеко от озера Мусхед - одного из крупнейших источников пресной воды в стране. Лесная служба штата Мэн заявила, что причиной могло быть "скопление тающего льда и мусора". При этом, согласно сообщениям службы, в результате схода состава с путей "началось возгорание". По информации телеканала Fox 23, инцидент произошел на Центральной железной дороге штата, к северу от н. п. Роквуд, граничащего с крупнейшим пресноводным водоемом штата. Власти попросили местных жителей не приближаться к месту катастрофы.



В этот же день, 15 апреля, вспыхнул сильный пожар на заводе Pinova по производству смолы в Брансуике (Джорджия). "В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет", - сообщили власти округа около 10:00, подчеркнув: "Нет никакой непосредственной озабоченности по поводу общественной безопасности". А через несколько часов они же оповестили о том, что "пожар на заводе Пинова возобновился" и порекомендовали всем, находящимся в радиусе мили, срочно укрыться "из-за условий, связанных с ветрами и задымлением". К вечеру власти округа объявили об эвакуации. Некоторые местные пользователи социальных сетей заявили, что подобные пожары не являются случайностью, США "подвергаются атаке изнутри".



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17 апреля поезд, перевозивший серную кислоту в цистернах, сошел с рельсов возле города Вуд-Ривера (Иллинойс). По информации издания Alton Telegraph, во время крушения перевернулись 20 вагонов с ядовитыми химикатами…



При фантастической регулярности схода с рельсов поездов с токсичными веществами Америку можно быстро сделать непригодной для жизни. Считается, что поезда один за другим летят под откос и сходят с рельсов сами по себе. При этом большинство СМИ игнорирует крайне любопытные инциденты, предшествующие авариям и свидетельствующие об их неслучайности.



Нечто подобное имело место 21 апреля в штате Техас, где очевидцы сняли на видео характерный наезд поезда на пикап с прицепом, внезапно и якобы случайно вылетевший на рельсы. Ехавший грузовой поезд устоял на рельсах и снес машину. Позже выяснилось, что человек, находившийся в пикапе, из-за которого поезд мог пойти под откос, "вовремя вышел и не пострадал". Чтобы добавить абсурда, сообщалось, что водитель выжил, притом что машину разорвало на части...



Интересно, что ни зеленые, ни СМИ не бьют тревогу. А местные власти и правительство продолжают рассказывать, что все совершенно безопасно. В то же время инциденты с химическими веществами и происшествия на железных дорогах вкупе с сильными пожарами, вроде произошедшего на фенольном заводе в Техасе, все чаще вызывают панику у населения. После гибели тысяч голов скота 10 апреля в Техасе появились версии, что так можно способствовать созданию продовольственного дефицита.



Американцы пишут в соцсетях не только об "атаках изнутри", но и о том, что промышленный сектор в США находится под угрозой. Специалисты по манипуляции сознанием стремятся использовать происходящее в контексте кампании по выборам президента США 2024 года, причем как за, так и против кандидатуры Дональда Трампа.



Некоторые прямо пытаются обвинить в бедах Америки "правых" патриотов, именуемых "внутренними террористами".



Необычная "рельсовая война" способствует приближению "великой перезагрузки" в самих Соединенных Штатах Америки…