 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.04.2023
00:40  Бахмутская мясорубка: финал близок, - СП
00:15  Китай не отдаст Центральную Азию в руки Запада, - Вл.Скосырев
00:14  Америку накрывает "рельсовая война". США подвергаются атаке изнутри, - В.Ильин
00:02  Редкие металлы становятся важнее нефти, - А.Комраков
Среда, 26.04.2023
19:38  П.В. Густерин: Памяти Агафангела Ефимовича Крымского
19:37  Экс-начальник ДКНБ Алматы генерал Мажилов получил 6 лет лишения свободы. За причастность с госмятежу
19:32  Что произошло с президентом Турции во время интервью: Эрдоган выпадает из гонки?

17:54  Глава Кабмина Кыргызстана А.Жапаров снова с визитом в Ташкенте. Зачастил..
17:51  Байден решил стать меньшим злом для США
17:49  Игра в китайского миротворца. Хитрый Си позвонил-таки Зеленскому, обласкал и обнадежил
17:47  Сообщения о бомбах. В Бишкеке эвакуировали более десяти школ
17:34  Кукловоды и куклы: или о том, как создаются неформальные партии в Узбекистане, - Шодибой Хасанов
15:17  Выдать на жительство: граждан СНГ, КНР и США заинтересовали "золотые визы" РФ
15:13  Протоиерей Петр Влащенко организовал религиозный медицинский десант на Донбассе
14:53  Казахстанский ученый Айтуов изобрел технологию для восстановления зубной эмали
08:27  Венесуэла. Американская технология экспорта революций дала сбой, - А.Тищенко
08:24  Россия и Киргизия проведут ревизию своих отношений, - Виктория Панфилова
08:21  Узбекистан купит у России 300 тысяч тонн нефти
08:07  "Тихий раздел" Украины или мировая война, - Ростислав Ищенко
07:35  Кыргызстан реальный. Мифы о стабильности. Власти говорят о хорошей жизни, кошельки населения пусты, - 24.kg
07:12  США: грядет смута? Раскол между партиями грозит обернуться вмешательством армии, - Андрей Соколов
07:00  В РосГосдуме призвали вернуть определение "враг народа". Депутатам предложили начать с себя
06:50  Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы? Ч. 1, - Е.Косенко
06:48  Война с Китаем грозит американцам карточной системой, - В.Скосырев
00:46  Черная дыра. Что Казахстану делать с Кашаганом? - О.Червинский
00:38  Нужно побеждать Украину, даже если президентом США станет выхухоль.., - КП
00:35  К новому КазПарламенту приделали бикфордов шнур, - Марат Асипов
00:34  Крупнейший музей-заповедник под открытым небом "Бозок" появится близ Астаны
00:26  ГЭС "Сарбанд" на юге Таджикистана заработала на полную мощность
00:22  Дипломатия "мягких связей": гуманитарные проекты Японии в Центральной Азии
00:19  Чувствуют себя как дома: в Центральную Азию вновь прилетела делегация из США, - Ксения Логинова
00:16  В ближайшие десятилетия Казахстан вряд ли станет казахскоязычным, - Виктор Шацких
00:14  Bloomberg: 19 стран подали заявки на вступление в БРИКС
00:12  Есть ли будущее у Русского коммунизма? - А.Ципко
00:11  РосВласти агитируют центразиатов на Украинскую войну. Даже в мечетях
00:10  Предательство… и предатели. Иудин грех, - Г.Симаков
00:00  Байден заслужил второй срок в Белом доме, - Виктория Никифорова
Вторник, 25.04.2023
20:38  Мэрия Риги постановила срочно снести небольшой и красивый памятник Пушкину
20:33  "Моя, твоя, наша!". Власти Узбекистана устроили масштабную агитацию референдуму по новой Конституции
19:39  Гибель империи. Глава Шотландии Хамза Юсаф требует независимости от Брит-премьера Риши Сунака
19:37  Карлсон улетает к Соловьеву? Акции Fox рухнули из-за увольнения популярного ведущего
18:51  Гуд бай, Украина... Сербия готова признать новые границы России! - президент Вучич
18:40  Данияр Бостонов возглавил Гражданскую авиацию Кыргызстана
18:34  Почему в Киргизии заглохло и затухло театральное искусство? - Айгуль Умуралиева
18:13  Десант на Алешки. УкрАрмия пыталась форсировать Днепр: выживших нет
12:18  Al Ain: Европа должна уменьшить свою зависимость от США, иначе ее ждет крах
12:17  Казпремьер Смаилов пытается изобразить полезную деятельность. "Надо проверить законность продажи одной нефтекомпании"...
12:15  Конфликт в Украине геостратегически разломал Европу, - Йордан Божилов
12:13  Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Видео всколыхнуло общественность
11:05  Киев против РПЦ: черти курят ладан..., - А.Карпов
10:49  "Зерновая сделка": торг киевских бандеровцев с московскими заукрами продолжается
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Америку накрывает "рельсовая война". США подвергаются атаке изнутри, - В.Ильин
00:14 27.04.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 26.04.2023 |

Уже несколько месяцев на железных дорогах США происходит что-то совершенно необычное, напоминающее рельсовую войну в партизанских краях: поезда один за другим летят под откос.

Практически все крушения происходят с составами, перевозящими опасные химикаты. 3 февраля в районе Ист-Палестайн, штат Огайо, сошли с рельсов десятки вагонов, перевозивших отравляющие вещества. По информации оператора-перевозчика, в окружающую среду, помимо винилхлорида, попали этилакрилат и изобутилен.

С наступлением весны количество крушений поездов стало расти катастрофически. Аварии произошли и продолжают происходить почти ежедневно (вместе с катастрофами на предприятиях и электростанциях) в штатах Мичиган, Флорида, Северная Каролина, Монтана, Вашингтон, Миннесота, Нью-Йорк, Мэн…

В Реймонде (штат Миннесота) в ночь на 30 марта сошел с рельсов поезд, который, как сообщило CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF, перевозил, помимо прочего, этанол. После сильного пожара в вагонах с этанолом началась эвакуация местных жителей.

2 апреля поезд с токсичными веществами сошел с рельсов на северо-западе штата Монтана. Содержимое по меньшей мере 25 вагонов попало в близлежащий водоем – реку Кларк-форк.

1

За несколько часов до сообщения о ЧП в Монтане стало известно, что ряд правоохранителей, пытавшихся замолчать последствия крушения поезда 3 февраля в штате Огайо, серьезно заболели. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили: семеро следователей, не нашедших признаков выброса вредных веществ в результате крушения поезда с химикатами в Огайо, отравились токсичными веществами.

8 апреля пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге (Пенсильвания). Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, оказался "слишком узким". Из-за этого инцидента в тоннеле застряли также несколько автомобилей.

Утром 10 апреля цистерны с неизвестным содержимым сошли с рельсов в районе города Бисли, округ Форт-Бенд (Техас). Локомотив по неизвестной причине протаранил грузовой состав, расположенный на соседнем пути. Телеканал ABC News привел кадры, на которых видны завалившиеся на бок цистерны. По факту инцидента начато расследование. В этот же день в Техасе возле города Диммитт в результате взрыва и пожара на молочной ферме South Fork Dairy погибли более 18.000 голов скота. Как сообщило Sky News, количество погибших животных составило около 20% всего скота, ежедневно забиваемого в Америке.

12 апреля телеканал Fox сообщил о крупном пожаре на заводе по переработке и хранению пластика в г. Ричмонде на востоке США (Индиана). Произошел огромный выброс токсичного дыма, видимого на расстоянии десятка километров. Более чем двум тысячам жителей, чьи дома расположены в радиусе километра от места пожара, приказали эвакуироваться. Полиция штата Индиана заявила, что возгорание произошло на бывшей фабрике Hoffco, закрытой, как выяснилось, еще в… 2009 году.

15 апреля в штате Мэн сошел с рельсов перевозивший опасные материалы грузовой поезд. Авария произошла недалеко от озера Мусхед - одного из крупнейших источников пресной воды в стране. Лесная служба штата Мэн заявила, что причиной могло быть "скопление тающего льда и мусора". При этом, согласно сообщениям службы, в результате схода состава с путей "началось возгорание". По информации телеканала Fox 23, инцидент произошел на Центральной железной дороге штата, к северу от н. п. Роквуд, граничащего с крупнейшим пресноводным водоемом штата. Власти попросили местных жителей не приближаться к месту катастрофы.

В этот же день, 15 апреля, вспыхнул сильный пожар на заводе Pinova по производству смолы в Брансуике (Джорджия). "В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет", - сообщили власти округа около 10:00, подчеркнув: "Нет никакой непосредственной озабоченности по поводу общественной безопасности". А через несколько часов они же оповестили о том, что "пожар на заводе Пинова возобновился" и порекомендовали всем, находящимся в радиусе мили, срочно укрыться "из-за условий, связанных с ветрами и задымлением". К вечеру власти округа объявили об эвакуации. Некоторые местные пользователи социальных сетей заявили, что подобные пожары не являются случайностью, США "подвергаются атаке изнутри".

2

17 апреля поезд, перевозивший серную кислоту в цистернах, сошел с рельсов возле города Вуд-Ривера (Иллинойс). По информации издания Alton Telegraph, во время крушения перевернулись 20 вагонов с ядовитыми химикатами…

При фантастической регулярности схода с рельсов поездов с токсичными веществами Америку можно быстро сделать непригодной для жизни. Считается, что поезда один за другим летят под откос и сходят с рельсов сами по себе. При этом большинство СМИ игнорирует крайне любопытные инциденты, предшествующие авариям и свидетельствующие об их неслучайности.

Нечто подобное имело место 21 апреля в штате Техас, где очевидцы сняли на видео характерный наезд поезда на пикап с прицепом, внезапно и якобы случайно вылетевший на рельсы. Ехавший грузовой поезд устоял на рельсах и снес машину. Позже выяснилось, что человек, находившийся в пикапе, из-за которого поезд мог пойти под откос, "вовремя вышел и не пострадал". Чтобы добавить абсурда, сообщалось, что водитель выжил, притом что машину разорвало на части...

Интересно, что ни зеленые, ни СМИ не бьют тревогу. А местные власти и правительство продолжают рассказывать, что все совершенно безопасно. В то же время инциденты с химическими веществами и происшествия на железных дорогах вкупе с сильными пожарами, вроде произошедшего на фенольном заводе в Техасе, все чаще вызывают панику у населения. После гибели тысяч голов скота 10 апреля в Техасе появились версии, что так можно способствовать созданию продовольственного дефицита.

Американцы пишут в соцсетях не только об "атаках изнутри", но и о том, что промышленный сектор в США находится под угрозой. Специалисты по манипуляции сознанием стремятся использовать происходящее в контексте кампании по выборам президента США 2024 года, причем как за, так и против кандидатуры Дональда Трампа.

Некоторые прямо пытаются обвинить в бедах Америки "правых" патриотов, именуемых "внутренними террористами".

Необычная "рельсовая война" способствует приближению "великой перезагрузки" в самих Соединенных Штатах Америки…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682543640


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года №194
- Продажа нефтегазовых активов по заниженной стоимости: вопрос рассмотрен Комиссией по демонополизации экономики
- Нацпроект "Доступный интернет": Казахстанцев обеспечат доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с
- Совет по молодежной политике обсудил Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом
- Казахстанцы должны увидеть реальную отдачу от принимаемых мер - Алихан Смаилов о мерах по борьбе с инфляцией
- Бактериологическая безопасность Казахстана: реальные проблемы или мифические угрозы?
- Системные нарушения в уголовном процессе обсуждены в Генеральной прокуратуре
- Экс-начальник ДКНБ Алматы осужден на 6 лет по делу о январских событиях
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  