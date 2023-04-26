Китай не отдаст Центральную Азию в руки Запада, - Вл.Скосырев

00:15 27.04.2023

Заботу о безопасности региона Пекин разделит с Москвой

Владимир Скосырев

26 апр. 23



В четверг в городе Сиань пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии и Китая. Председателем совещания будет министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Главная задача министров – обеспечить успех саммита шести государств, намеченного на май. Западные СМИ пишут, что Пекин спешит заполнить ниши, оставленные Россией после начала СВО в Украине. На деле Китай обеспокоен активизацией дипломатии США и ЕС в регионе, а также их поддержкой сепаратистов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Выбор Сианя для проведения встречи не случаен. Из этого города 2200 лет назад, при династии Хань, начинался "Шелковый путь", ведущий в Рим. А сегодня Пекин хочет оживить свою инициативу "Пояс и путь", которая была провозглашена 10 лет назад в Казахстане. Она должна была обеспечить быструю доставку китайских товаров в Европу, но увяла сначала из-за пандемии, а потом в результате событий в Украине.



Как отмечает South China Morning Post, Центральная Азия стала для Китая чрезвычайно важным регионом как в плане экономическом, так и стратегическом. Во-первых, она богата природными ресурсами, а во-вторых, соседствует с Синьцзяном, пережившим не столь давно потрясения из-за протестов "сыновей земли" – уйгуров, которые были недовольны порядками, установленными Пекином.



Китай сделал огромные инвестиции в пяти странах региона, особенно в области транспорта и инфраструктуры, на основе инициативы "Пояс и путь". В 2022 году торговый оборот между Китаем и этими странами достиг 70,2 млрд долл., а китайские прямые инвестиции к началу 2023-го составили 15 млрд долл.



В Пекине отдают себе отчет в том, что эти капиталовложения могут оказаться под угрозой, если внешним силам удастся пошатнуть стабильность бывших советских республик Средней Азии. А угроза эта не мифическая. Душанбе только что сообщил, что два члена международной террористической организации попытались пересечь границу из Афганистана. У них были взрывчатые вещества, гранаты, автоматы. Таджикские пограничники уничтожили потенциальных диверсантов.



Вероятно, Афганистан станет важной темой обсуждения на совещании в Сиане. Правящему в стране движению "Талибан" ( запрещено в РФ) удалось уничтожить главу ячейки боевиков, организовавшему взрыв в аэропорту Кабула в августе 2021 года, в тот момент, когда США выводили остатки своего контингента из страны. Это можно расценить как успех нынешних властей. Но другие воинственные группировки действуют открыто и совершают теракты даже в соседнем Пакистане – государстве, обладающим ядерным оружием.



Впрочем, Пекин беспокоит не только воздействие афганских событий на соседей, но, пожалуй, в большей степени попытки США и Евросоюза перетянуть на свою сторону правительства пяти стран. Тут идут в ход как обещания помочь материально при хорошем поведении, так и подвергнуть вторичным санкциям, если данные государства допустят поставку в Россию "подсанкционных товаров". Иными словами, если эти государства будут помогать России обходить запреты. А на этом поприще лидирует Казахстан. Оттуда, как передают СМИ, резко возрос экспорт в Россию не только электроники, смартфонов, но и таких предметов обихода, как стиральные машины.



Недавно в Центральную Азию с целью разъяснительной работы совершили поездки ответственные чиновники из Минфина США и структуры, ведающей экономическими связями в Евросоюзе. Спрашивается, находят ли эти шаги отклик в столицах пяти стран. Характерен анализ Донаева Мухаммадсодика, научного сотрудника Академии ОБСЕ в Бишкеке, в издании Eastasiaforum. Он отмечает, что Евросоюз и Китай стали более активными игроками в Центральной Азии после ухода США из Афганистана и в результате того, что влияние России стало снижаться на фоне начала СВО. В этой ситуации правительства региона не хотят разочаровать ни Китай, ни ЕС и стараются держать баланс между Востоком и Западом. Автор призывает Брюссель активизировать взаимодействие с местными правительствами и вкладывать деньги не только в полезные ископаемые, но и в развитие других отраслей. Иначе Китай оставит ЕС на обочине экономического прогресса в регионе.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китай хочет создать механизм взаимодействия с Центральной Азией. Он выдвинул формулу, гласящую, что Китай и Центральную Азию объединяет общество единой судьбы. Причем каковы бы ни были эти лозунги, суть в том, что Китай реагирует на попытки Запада сдержать его возвышение. Если Западу удастся создать свой форпост в регионе или базы, стратегическое положение КНР ухудшится. Пекин этому противодействует. Что касается России, то сотрудничество по программе "Пояс и путь" реализуется с ней через Евразийский экономический союз. А в сохранении стабильности в странах региона Россия заинтересована не меньше Китая. Ей тоже не нужны цветные революции, которые инспирировали на Ближнем Востоке и в других районах американцы. Поэтому препятствий для взаимодействия Москвы и Пекина в сфере безопасности не существует".