 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бахмутская мясорубка: финал близок, - СП
00:40 27.04.2023

В Бахмуте уже два "котла" с самостийщиками и наемниками
"Музыканты" прорвались к Хромову - у Зеленского случился припадок
Александр Ситников
В Бахмуте уже два "котла" с самостийщиками и наемниками

Близкие к командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, отвечающему за оборону Бахмута/Артемовска, паблики сообщили: "Российская армия прорвала первую линию обороны украинской армии к северу от Хромова/Артемовского. Тем не менее русские еще не вошли в поселок, поскольку часть системы траншей все еще находится под украинским контролем".

В сводке самостийного Генштаба за 25 апреля появилось мутное сообщение "о ведении наступательных действий украинской армии в направлении Богдановки, Хромова и Клещеевки". Это говорит, по меньшей мере, об отчаянных попытках вернуть утраченные позиции.

Майданутая публика не на шутку запаниковала. По ту сторону фронта пошли грустные разговоры, что организованный драп подразделений сразу десяти оставшихся в городе бригад ВСУ сорван, тогда как Евгений Пригожин, глава "Вагнера", заявил, что у самостийных солдат теперь нет возможности сдаться в плен. Произошло это после того, как нацисты расстреляли раненого "музыканта".

Как только появились первые новости о серьезной движухе "Вагнера" в районе Хромово, к Зеленскому пришлось вызвать врача - якобы обострилось хроническое заболевание. Вообще-то злые украинские языки говорят, что президент незалежной за последнее время сильно сдал в плане здоровья, несмотря на молодость. Вероятно, сказываются передозы на почве неудач в "твердыне" Бахмут.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 25 апреля фактически подтвердил попытку ВСУшников восстановить контроль над районом к северо-западу от Бахмута. В аналитике сказано: психическая атака проводилась, "вероятно, чтобы ослабить давление на линию материально-технического обеспечения, проходящую через Хромово".

На видеозаписи с геолокацией, опубликованной в тот же день, видно, как самостийные войска прут на российские позиции к северу от автомагистрали O-0504 Хромово - Часов Яр. Однако, как признают эксперты ISW, со ссылкой, кстати, на наш источник (значит, доверяют), "украинская контратака оказалась неудачной".

Боец с ником "Бахмутський" (считается реально воюющим в городе блогером) сообщил побратимам на внешнем контуре: "Идут ожесточенные бои в районе Хромово, как всегда „орки" кричат, что они его взяли - это фейк! Также идут ожесточенные бои в районе трассы, ребята держат трассу".

На самом деле, в российском телеграм-сообществе не было новостей о взятии Хромово. Об этом заверещали киевские паникеры, а также порохоботы (ресурсы экс-президента Порошенко) в желании насолить Зеленскому. Судя по всему, на Банковой серьезно струхнули, поскольку клоун зуб давал, что "котла" в Бахмуте не будет.

Еще один воюющий укроблогер "Бахмутский Демон" с 23 апреля уже не делится с подписчиками новостями с передовой, хотя ранее не пропускал ни дня для описания ситуации в городе. В чате 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" появился пост, что в последний раз его видели в Хромове и он сильно жаловался на "умные бомбы" русских: "Не советую никому делать привязки и публиковать видосы с балконов. Сейчас их отслеживают и туда может прилетать ФАБ".

В свою очередь "музыканты" сообщают, что "враг продолжает стягивать к Бахмуту новые подразделения из числа зомбированных нациков. А те, оболваненные укропропагандой и обдолбанные боевой наркотой, прут вперед, не считаясь со своими потерями".

В телеграм-канале "Оркестр Вагнера|Wagner" появилось сообщение: "Командир ЧВК рассказал, что недавно противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции в восточной части: "Был очень большой накат, они понесли серьезные потери. Всю ночь вытаскивали своих 200, 300 и подбитую технику, лезли несколько раз".

Не совсем понятно, имело ли это отношение к попытке ВСУ отбить утраченные позиции в районе Хромова, или речь идет о другом участке. В любом случае, враг дерется отчаянно, с одержимостью зомбированных захисников незалежностi.

По данным интернет-ресурса DS, заблокированного в России, штурм наших позиций в районе Хромова вели мотопехотинцы 92-й и 93-й ОМБр, а также спецназ ГУР. Как "расходники" для выявления огневых точек "оркестра" использовались тероборонцы из 228-й ОБрТро. К ним присоединили остатки разбитых частей 53-й ОМБр ВСУ.

Админ 93-й бригады ВСУ рассказал, что многие бойцы его бригады (как правило, мобики) гибнут в первые минуты боя. Об одном таком несчастном украинце он написал: "Был ранен в грудь (задето легкое), умер, не приходя в сознание, быстро. Вынести не смогли. И не его одного. Бой был тяжелый и долгий".

По его словам, "из-за огневого контроля врага над дорогами во весь рост встала проблема вывоза тяжелораненых из Бахмута. Везти таких людей на больших скоростях по разбитой дороге просто опасно для жизни. Кроме того, сказывается нехватка транспорта из-за больших его потерь по вышеуказанной причине. Радует одно: уже не настолько холодно, поэтому импровизированные госпитали можно устраивать в подвалах".

Тем временем в укрнете появилась еще одна печалька. Яростные бои в Хромове не позволяют Сырскому проводить ротацию и полноценное снабжение гарнизона боеприпасами. В полдень 26 апреля сразу из нескольких источников, в том числе украинских, поступила информация, что "музыканты" добрались до важнейшего перекрестка улиц Юбилейная и Чайковского на западе города.

Это означает, что в Бахмуте образовалось два "котла", в которые попали вояки 120-й, 127-й, 225-й и 241-й бригад теробороны вперемешку с наемниками. Если они и вернутся, то только в черных мешках, строчат киевские правдорубы.

Конечно, говорить о взятии Хромова рано (об этом первым объявит Пригожин), но сам факт, что Сырский, вероятно, с подачи Зеленского, ввел в бой за поселок ССОшников Главного управления разведки, свидетельствует о попытке Зе-команды любой ценой вытащить из окружения хоть сколько-нибудь значительные силы, которые прямо сейчас уничтожаются "Вагнером" в сакральном для Зеленского городе.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1682545200


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