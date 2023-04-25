Казахстан после выборов: страна входит в полосу глубокого социально-экономического кризиса, - Р.Ошакбаев

03:00 27.04.2023

КАЗАХСТАН ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: СТРАНА ВХОДИТ В ПОЛОСУ ГЛУБОКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА



Повестка "Справедливого Казахстана" предполагает значительный упор на социально-экономическую политику. Между тем около половины казахстанцев выражают сомнения в способности правительства справиться с техногенными катастрофами, подобными авариям в Риддере и Экибастузе. О том, как политическая система в стране подстраивается под социально-экономический кризис, Ia-centr.ru рассказал директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев.



- Какие вопросы в Казахстане выходят на первый план после завершения "перезагрузки" системы государственного управления?



- Сейчас, помимо политического трека, происходит очень заметное ухудшение экономической ситуации. Есть все основания утверждать, что Казахстан входит в стадию глубокого социально-экономического кризиса. Он усугубляется техногенным кризисом, связанным с истечением срока эксплуатации советских энергетических систем, теплогенерации, электрогенерации, сетевой инфраструктуры - все мыслимые сроки службы этих систем были превышены.



Необходимой модернизации инфраструктуры не произошло, поэтому зимой мы столкнулись с серьезными авариями в Экибастузе, Риддере и так далее. По результатам социологических исследований нашего центра, более 50 % казахстанцев очень боятся техногенных катастроф. При этом 43 % опрошенных считают, что правительство не сможет справиться с подобными бедствиями, если они повторятся.



На этом фоне экономический блок - люди, которые отвечают за экономику в президентской администрации и правительстве, - полагает, что Казахстан должен продолжить политику "стерилизации" нефтяных доходов. Заявлена целевая цифра в 100 миллиардов для накопления. Почему именно сто - скорее всего, потому что это очень красивая и круглая цифра. Реальный максимум Казахстана - 77 миллиардов.



Уже давно были необходимы масштабнейшие инвестиции в инфраструктуру и экономику. Поэтому на поствыборную повестку, которая сейчас формируется, должен оказывать влияние текущий социально-экономический кризис.



- Складывается впечатление, что президент Касым-Жомарт Токаев теперь пытается опереться на новое поколение управленцев: в кабмине все меньше чиновников эпохи 2019–2020 годов. То есть "старая команда" исчерпала кредит доверия?



- После выборов в Мажилис состав правительства обновился. Любопытно, что в первую очередь изменения прошли в социальном блоке, не в экономическом. Что касается ротаций, я думаю, вы правы: идет органический, естественный процесс смены старых управленцев на молодых.



При этом у новых чиновников происходит достаточно стремительный карьерный рост - это люди без заслуг и большого управленческого опыта, которые буквально "прыгают" с незаметных постов и занимают ключевые позиции.



- Это способ сформировать одновременно исполнительную и лояльную управленческую команду?



- Да. Эти управленцы своими назначениями и карьерой полностью обязаны новой администрации - президенту и его окружению. При этом они никак не связаны со старыми элитами. Я думаю, это соответствует каким-то ожиданиям общества, а также неким внутриполитическим резонам.



Другое дело, что при текущих ожиданиях политического руководства лояльность чиновников должна сочетаться с высокой компетентностью и успешным управленческим опытом. На практике, скорее всего, это не всегда совпадает.



- Незадолго до апрельских ротаций кабмина Токаев изменил закон о госслужбе - теперь глава государства имеет право увольнять за неисполнение служебных обязанностей тех чиновников, кого он лично назначил. Насколько эта инновация была необходима с точки зрения кадровых полномочий президента?



- Эта норма, скажем так, эстетическая. До ее появления, если президент терял доверие к любому управленцу в стране - этот чиновник тоже терял кресло. Тем более что политическая система де-факто изменилась незначительно: высокая концентрация власти в руках президента сохранилась. Какие-то изменения в его полномочиях есть, но, на мой экспертный взгляд, они не являются существенными. Де-факто власть президента остается определяющей.



- Получается, обновить закон было нужно скорее в качестве инфоповода?



- Заявленные политические реформы нужно было чем-то наполнять. К тому же это привлекает внимание СМИ. Подобные пиар-ходы хорошо продаются.



Евгений Беличков