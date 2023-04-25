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Al Modon: США останутся с носом в Сирии
03:23 27.04.2023

Al Modon
Ливан

Что скрывает четырехсторонняя встреча в Москве?
Al Modon: США останутся с носом в Сирии

США не понимают, чего хотят, поэтому не смогут затормозить урегулирование сирийского кризиса, пишет Al Modon. К тому же им нечего предложить Анкаре, чтобы та и дальше враждовала с Дамаском. А в преддверии выборов Эрдогану не помешал бы мир с Асадом. И в этом деле ему помогут два других "опекуна" Сирии - Россия и Иран.

И хотя, как ожидается, четырехсторонняя встреча в Москве не принесет никаких неожиданных результатов, переговоры министров обороны и глав разведывательных служб не будут увеселительным мероприятием. Встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана планируется сегодня, 25 апреля, в Москве, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что министры иностранных дел четырех стран встретятся в начале мая в Москве. Эта встреча, по его словам, нацелена на оживление политического процесса по сирийскому урегулированию, но, к сожалению, пока нет никаких положительных результатов. При этом он отметил, что политический процесс последовательно продвигается вперед в соответствии с "дорожной картой".

Целесообразно рассмотреть заявление Чавушоглу с различных сторон. Он говорит об отсутствии какого-либо прогресса и в то же время отмечает, что политический процесс продвигается вперед, согласно "дорожной карте". При этом процедурные аспекты игнорировались с первой встречи глав разведывательных служб Турции и Сирии Хакана Фидана и Али Мамлюка, которые проложили путь к запуску трехстороннего трека с Москвой, то есть еще до того, как Тегеран разделил желание Анкары избежать конфликта между российскими и иранскими "опекунами" в Сирии.

В переговорах есть некоторый прогресс вопреки заявлениям сирийских официальных лиц и СМИ, а также вопреки утечкам, которые утверждают, что режим Асада выступает против инициативы России и склоняется к процессу нормализации с другими арабскими странами, как будто он может свободно выбирать. При этом он не теряет благоразумия и не отвергает усилия "квартета" по урегулированию ситуации в Сирии, поскольку в противном случае пострадают сирийцы, проживающие в районах, которые находятся под контролем Асада и Турции.

Время имеет большое значение, так как до выборов в Турции осталось около трех недель. Победа Эрдогана зависит не от Асада, но ему было бы приятно получить подарок, который укрепил бы его шансы на президентское кресло. Пока его единственный козырь - победа над курдскими отрядами из "Сирийских демократических сил" (СДС). Турецкие избиратели не узнают, какую цену он за это заплатит, потому что все находится в руках Дамаска. Эрдоган может помочь Асаду вернуть контроль над территориями в провинции Идлиб, обеспечить безопасность ключевых дорог и открыть погранпереходы между Турцией и Сирией.

Действующий турецкий лидер находится в плохих отношениях с Башаром Асадом. При этом он имеет тесные связи как с Владимиром Путиным, так и с иранским руководством. Его отношения с обеими сторонами выдержали проверку на прочность, несмотря на расхождение во взглядах по Сирии и конкурентную борьбу за влияние в других регионах. Со своей стороны, Москва и Тегеран могут воспользоваться моментом и оказать давление на Анкару, чтобы добиться уступок по сирийскому досье, поскольку победа Эрдогана на выборах для них важнее, чем победа сирийцев.

Соединенные Штаты установили "потолок" для договоренностей, которые могут быть достигнуты между Турцией и Сирией. Он не очень высокий. Однако нет никаких гарантий, что на него потом не повлияют действия других игроков в Сирии. "Американский зонтик" не полностью прикрывает территории, контролируемые СДС, поэтому они вполне могут пострадать, если так решит Асад или Москва. Под угрозой в первую очередь находятся районы в северной части провинции Алеппо. Анкара неоднократно требовала дать ей контроль над Тель-Рифаатом и его окрестностями, а также полностью вывести силы СДС из Африна, что имеет больше моральное, чем военное значение.

В целом Вашингтон не проявляет ощутимого интереса к территориям за пределами своего "зонтика" к востоку от Евфрата, как и к дипломатическим шагам, связанным с сирийским вопросом, поскольку в случае пробивания "потолка" он введет экономические санкции или прибегнет к военной силе. Главной опорой сирийской оппозиции и СДС, несмотря на их взаимную неприязнь, является позиция Соединенных Штатов, а не позиции других союзников. Участники "квартета" это прекрасно понимают и пользуются той свободой, которую им предоставляют американцы.

Негативное отношение Америки к сирийскому вопросу может объяснить многие международные и региональные шаги. Мировые державы активизировались не из-за любви или принятия Асада, а потому, что состояние застоя не устраивает их. Некоторые арабские страны выступают за нормализацию отношений с Асадом, что вызвано пассивностью Вашингтона и тем, что санкции не сдерживают, например, торговлю каптагоном. Что касается Анкары, то она впала в отчаяние из-за неспособности или нежелания Соединенных Штатов внести СДС в список террористов. Ее пытаются изолировать в рамках "американского зонтика", что подрывает ее позиции как на региональной, так и на мировой арене.

Вопрос о том, что скрывает четырехсторонняя встреча, лежит в политической плоскости. Москва, вполне вероятно, добьется положительных результатов до конца президентских выборов в Турции. Согласно опросам общественного мнения, ни один из кандидатов в президенты не победит в первом туре (14 мая) и, таким образом, второй раунд схватки за пост главы государства состоится через две недели.

Вашингтон не может затормозить четырехсторонний трек, подобно тому, как он надавил на Саудовскую Аравию, выразившую стремление к нормализации отношений с Сирией. Он не готов предложить Эрдогану то, что удержит его от Асада. Нынешняя политика Вашингтона - не предпринимать прямых дипломатических шагов в сирийском вопросе и не участвовать в каких бы то ни было инициативах. Он пока не знает, чего действительно хочет, и придерживается стратегии по борьбе с терроризмом, которой не видно конца.

Предвыборная кампания в Турции проходит напряженно, и почти наверняка Сирия не останется в стороне.

Источник - ИноСМИ
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